الفضاء الإلكتروني.. فوضى مخيفة تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017 وهكذا، حدث أن بلغ العالم في شتاء 2016 نقطة تحوّل جسدتها مجموعة غريبة من اللاعبين: فلاديمير بوتين، جيف بيزوس، دونالد ترامب، مارك زوكربرج، ومتجر «مايسيز». أي نقطة تحول؟ إنها اللحظة التي أدركنا فيها أن جزءاً كبيراً من حيواتنا وعملنا انتقل من العالم الأرضي إلى العالم المعروف باسم الفضاء الإلكتروني، أي أن جزءاً مهماً جداً من تفاعلنا انتقل إلى مجال حيث نحن جميعاً متصلون بالإنترنت ولكن حيث لا أحد منا مكلف بالتنظيم والإشراف. ففي نهاية المطاف، لا توجد إشارات ضوئية مثل إشارات المرور في الفضاء الإلكتروني، ولا ضباط شرطة يقومون بدوريات، ولا محاكم، ولا قضاة، ولا رقماً هاتفياً مجانياً يمكن الاتصال به «في الحالات التي يقوم فيها بوتين بقرصنة انتخاباتك». وإذا قام أحد بنشر مادة مسيئة لك على «تويتر» أو «فيسبوك»، وما لم يكن الأمر يتعلق بتهديد بالقتل، فما عليك سوى أن تحاول إزالتها وحذفها، ولا سيما إذا كان ناشرها مجهولاً، مثلما هو الحال في كثير من الأحيان في الفضاء الإلكتروني. ومع ذلك، فإن هذا الفضاء هو المكان الذي نقضي فيه الآن ساعات متزايدة من يومنا. ذلك أن الفضاء الإلكتروني هو المكان الذين نقوم فيه الآن بالتسوق، والتعارف، والتعلم، كما أنه المكان الذي نقوم فيه بقدر متزايد من التجارة، ومن التعليم، ومن التواصل، ومن بث الأخبار والبحث عنها، ومن بيع السلع والخدمات والأفكار. بل إن حتى الرئيس باراك أوباما فوجئ بالسرعة التي حدثت بها نقطة التحول هذه، حيث قال لبرنامج «ذيس وييك» (هذا الأسبوع) الذي تبثه قناة «إي بي سي نيوز»: «أعتقد أنني قلّلت من شأن إلى أي مدى يمكن أن يكون للمعلومات المغلوطة والقرصنة الإلكترونية، في عصر المعلومات الجديد هذا، تأثيرٌ في مجتمعاتنا المفتوحة». وفي عيد الميلاد، علّم موقع «أمازون» للبيع على الإنترنت مزيداً من بائعي التجزئة التقليديين إلى أي مدى طالت نقطةُ التحول الإلكتروني مجالَ البيع بالتجزئة. فخلال الأسبوع الماضي، أعلن متجر «مايسيز» أنه شرع في الاستغناء عن 10 وظائف وإغلاق عشرات الفروع، وذلك لأن «مايسيز» «لم يتمكن من حل مشكلة تحوّل الزبائن إلى التسوق على الإنترنت»، كما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال». وفي البداية، كان مؤسس «فيسبوك» مارك زوكربرغ يشدّد على أن الأخبار الزائفة والمغلوطة التي نقلها «فيسبوك» لم يكن لها أي تأثير بكل تأكيد في الانتخابات، وإنّ قول ذلك يمثل «فكرة جنونية جداً». غير أنه في انتخابات جد متقاربة لم يكن قول ذلك جنونياً البتة. واليوم، أخذ «فيسبوك»- الذين يرغب في كل قراء ومعلني وسائل الإعلام التقليدية ولكنه لا يريد عبء محرريها ومدققيها- يتعامل بجدية أكبر مع مسؤولياته كناقل للأخبار في الفضاء الإلكتروني. لقد وجدت دراسةٌ أنجزتها كلية التربية بجامعة ستانفورد، ونُشرت في نوفمبر الماضي، عجزاً مقلقاً من قبل الطلاب على التفكير بشكل عقلاني ونقدي بشأن المعلومات التي يجدونها على الإنترنت. فعلى سبيل المثال، وجد الطلبة صعوبة في التمييز بين الإعلانات والمقالات الإخبارية أو تحديد المصدر الذي أتت منه المعلومات. وفي تلك الدراسة، طُلب من طلاب المرحلة الإعدادية شرح الأسباب التي قد تجعلهم لا يثقون بمقال حول التخطيط المالي كتبه مدير بنك ورعاه أحد البنوك، فوجد الباحثون أن كثيراً من الطلاب لم يشيروا إلى المؤلف أو الجهة التي رعت المقال باعتبارهما سببين رئيسين لعدم الوثوق بالمقال. البروفيسور سام واينبرج، المؤلف الرئيس للدراسة، قال: «إن الكثير من الناس يفترضون أنه نظراً إلى أن الشباب يجيدون استعمال وسائل التواصل الاجتماعي فإنهم يجيدون أيضاً تمييز ما يجدونه فيها، غير أن عملنا يُظهر أن العكس هو الصحيح». وفي عصر تنتقل فيه أشياء متزايدة من حيواتنا إلى المجال الرقمي، فلا شك أن الأمر مخيف للغاية! توماس فريدمان محلل سياسي أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز».