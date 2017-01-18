«مجتمع الاستخبارات».. إعادة نظر تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017 قال الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه ينوي تقليص حجم مكتب «مدير المخابرات الوطنية» DNI. وأنا أعتقد أنه سيكون على صواب لو فعل ذلك. وحتى قبل هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية، كانت هناك مخاوف من أن تكون الهياكل التي تقوم عليها الوكالات الاستخباراتية في الولايات المتحدة تعاني من عيوب كبرى، وذلك لأن الرجل المنفرد الذي يقودها يتكفل بالقيام بوظيفتين معاً، فهو رئيس المؤسسة الاستخباراتية التي تضم 13 وكالة بما فيها وكالة الأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات الدفاعية، وهو أيضاً مدير وكالة المخابرات المركزية CIA. ويرى محللون أن هذا الوضع ينطوي على خلل وظيفي كبير، فكيف يمكن لشخص منفرد أن يقود بشكل فعال كل هذه الوكالات، وأن يكون في الوقت ذاته مديراً لإحداها؟ وكيف يمكننا أن نتوقع إمكانية العثور على شخص منفرد يتحلى بالحماسة والقدرة على القيام بهاتين الوظيفتين المختلفتين في وقت واحد؟ ألا تحتاج هاتان الوظيفتان، بما تتطلبانه من طاقة وقدرة على الانتباه، لشخصين اثنين لإدارتهما؟ في عام 2002، تقدم السيناتور «الديموقراطي» عن ولاية كاليفورنيا «ديان فاينشتاين» بمشروع قانون عُرف باسم «قانون قيادة مجتمع الاستخبارات». وهو الذي قضى بتأسيس منصب «مدير المخابرات الوطنية»، وهو يهدف بشكل أساسي إلى تقسيم الوظيفتين إلى مهمتين منفصلتين هما: إدارة مجتمع المخابرات، وإدارة وكالة المخابرات المركزية، وبحيث يتكفل مدير للمخابرات الوطنية بالوظيفة الأولى، ويستأثر مدير وكالة المخابرات المركزية بالثانية. وعمد مدير المخابرات الوطنية إلى توظيف مستشاره القانوني الخاص به من أجل ضمان الالتزام المجتمع الاستخباراتي كله بالمرجعيات القانونية، بالإضافة لمفتش عام لمراقبة سير الأمور المتشابكة في ذلك المجتمع المعقد، ولم تكن هناك تغيرات أخرى تثير الاهتمام، ويقع القانون المذكور في 33 صفحة تضمنت عنوانين فقط، وهو عامر بالمصطلحات والشروح القانونية والتشريعية. وفي عام 2004 توقف العمل بالقانون المذكور بعد صدور ما يُعرف باسم «قانون إصلاح نظام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب»، الذي يضم 236 صفحة، وهو يتحدث أيضاً عن منصب «مدير المخابرات الوطنية»، إلا أن هذا المدير سيحتاج هذه المرة لأكثر بكثير من الكراسي الفخمة وأكواب القهوة، ويقضي القانون بتأسيس «ثلاثة» مراكز استخباراتية مستقلة ذات متطلبات وتكاليف ضخمة ويحتاج تنظيمها وإدارتها إلى جهود هائلة. وفي السنوات اللاحقة، واصلت المؤسسة التابعة لمدير المخابرات الوطنية توسعها حتى باتت تحتل مبنى ضخماً للمكاتب في فرجينيا وبدأت تحمل نفسها مسؤوليات واسعة بما في ذلك المهمات ذات الصفة التشغيلية أو التحليلية، ولم يعد الأمر هنا يُقارن بوظيفة «الأدميرال البحري» الذي يقود أسطولاً من السفن، بل هو أشبه بقبطان سفينة واحدة هائلة الضخامة. فهل كان استحداث وظيفة مدير المخابرات الوطنية أمراً كارثياً؟ بالطبع لا. ومثلما يحدث في في معظم الأحيان، يمكن التخفيف من نتائج الأخطاء الهيكلية للمؤسسات الكبرى عن طريق العمل الشخصي، ولقد عمل عدد من مديري المخابرات الوطنية السابقين، بدءاً من «جون نيجروبونتي» وانتهاء بالمدير الحالي «جيمس كلابير»، كل ما في وسعهم لمكافحة التبعات الناتجة عن تفاقم مشكلة البيروقراطية الإدارية في المؤسسات والوكالات الاستخباراتية. ومن الجدير بالذكر أن مصطلح «مدير المخابرات الوطنية» (الذي يشير مضمونه إلى شخص منفرد)، كثيراً ما يُستبدل بمصطلح «مكتب مدير المخابرات الوطنية» ODNI (الذي يشير إلى مؤسسة ضخمة للعمل)، ويمكن القول أيضاً أن مديري وكالة المخابرات الوطنية نجحوا في عملهم، وأن مكتب مدير المخابرات الوطنية هو الذي فشل في الأداء، وتكمن المشكلة القائمة الآن في أنه لا يجوز لنا أن نعتمد على مدير ناجح لقيادة نظام ضخم عامر بالعيوب والأخطاء. ستيفن كاش مستشار قانوني ومحام في وكالة المخابرات المركزية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»