«الأم ميركل» واليسار الألماني!

تاريخ النشر: الأربعاء 18 يناير 2017

تخيّل أنك ألماني تنتمي لجناح «اليسار» في برلين، ومن الطبيعي أن تصوت لحزب «الخضر» أو ربما «الديموقراطي الاجتماعي». وفي أحد الأيام، توقفت في متجر «آر إي دبليو إي» متدثراً بمعطفك، فرأيت صديقاً «يسارياً»، فسألك: من ستؤيد في الانتخابات؟ عندئذٍ نظرتَ يمنة ويسرة، وتأكدتَ أنه لا أحد من أنصار «حزب الخضر» يمكنه ملاحظتك، وأجبته بنبرة خافتة: «ميركل». فنظر هو الآخر حوله، وهمس قائلاً: «أنا أيضاً!».

وفي الواقع، أنت وصديقك الألماني لستما وحدكما، فهناك كثير من الألمان الذين يأملون أن تنجح ميركل في انتخابات 2017 وتظل المستشارة الألمانية.

وبينما يتصور كثيرون أن «الحزب الديموقراطي الاجتماعي» (يسار الوسط) ليس لديه فرصة للفوز، وفي ضوء صعود اليمين المتطرف واليسار الشعبوي، باتت الهوية قضية محورية في ألمانيا، وبالنسبة لكثيرين تبدو ميركل الخيار الوحيد.

وبالطبع لا يخرج الألمان اليساريون إلى الشوارع لإعلان الولاء لامرأة طالما عارضوا حزبها. ويقول «رافييل بيتر»، شاب من «ماربورج»، «إنه يعتبر بأن ميركل الفرصة الوحيدة للألمان، لكنه لن يصوت لصالحها، وإن كان يتفهم السبب في أن ناخبين يساريين آخرين سيصوتون لها». وأوضح «بيتر» أن كثيرين يشعرون بالإحباط تجاه «الديموقراطيين الاجتماعيين»، و«حزب الخضر» أسير مناقشات ردود الأفعال، و«الحزب الليبرالي» الذي يحاول ترسيخ نفسه، و«اليسار» المنقسم على نفسه، وأكد أنه لا يزال غير واثق بشأن من ينبغي أن يصوت له.

وترى «ميلينا برشنماشر» (تعيش في برلين) أن الناس لا يريدون بالضرورة أن يعرف أصدقاؤهم أنهم يفكرون في التصويت لميركل، لأنها سياسية جيدة ولأنها وحدها تمتلك فرصة للفوز، وهكذا يعرب ناخبو يسار الوسط أنهم ربما يدعمون ميركل. ومثلما توضح «دير شبيجل»، فسيؤيدها كثيرون بالفعل. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن بمقدورهم دعم ميركل وحزبها، مع الحفاظ على ولائهم لجذورهم اليسارية.

ويوضح «كورنيليوس أدبهار» من مؤسسة «كارنيجي» للسلام الدولي، أن «التحالفات السياسية الشائعة في النظام البرلماني الألماني تسهل على بعض الناخبين تبرير دعم ميركل في بعض القضايا، مع الاحتفاظ بولائهم لأحزابهم».

وتعتبر فرصة تشكيل ائتلاف، من الأسباب التي جعلت ميركل تحظى بدعم من يسار الوسط، وبعض الناخبين يعتبرون أنها نقلت الحزب بدرجة أكبر تجاه الوسط، وفيما يعني ذلك أنها تواجه احتمال انشقاق «الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ولاية بافاريا»، الأكثر «محافظة»، فذلك يعني أيضاً أنها جعلت «الاتحاد الديموقراطي المسيحي» خياراً مفضلاً لكثيرين لم يتخيلوا ذلك قبل عشرة أعوام من الآن.

وساعد موقف ميركل من اللاجئين، في مواجهة المعارضة الداخلية من جناح اليمين، على جذب أصوات اليسار، وقالت «برشنماشر»: «إنهم تفاجؤوا عندما وجدوا أنفسهم في الجانب نفسه مع ميركل بشأن هذه القضية».

لكن ميركل سرعان ما شددت موقفها تجاه اللاجئين، فأصبح الناس من طرفي الطيف السياسي يتصرفون تجاه «انفتاحها المفترض حيال اللاجئين»، حسب «ياسكا مونك» (الباحثة لدى مؤسسة «نيو أميركا»)، لكن بالنسبة لأشخاص مثل «برشنماشر» و«فري»، فإن الخشية من أن تتحد الأحزاب اليسارية واليسارية المتطرفة لهزيمة «ميركل»، هو ما يدفعهما بهدوء لدعم الأم «ميركل» كي تفوز!

إيميلي تامكين

محللة سياسية أميركية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»