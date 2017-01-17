ملامح الصحافة الدولية تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017 اليابان بحاجة لـ«دفاع صاروخي».. وروسيا تعاني من «تفاوتات الدخول» «يوميري تشيمبيون» «ذي كوريا هيرالد» تحت عنوان «ترامب وكوريا الشمالية»، نشرت «ذي كوريا هيرالد» الكورية الجنوبية، يوم الأحد الماضي، افتتاحية، استهلتها بالقول إن مساعدين كبارا للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مجالي السياسة الخارجية والأمن قدموا خلال الأسبوع الماضي، بعض الدلالات على الطريقة التي ستتعامل بها الإدارة الأميركية الجديدة مع التهديدات الصاروخية والنووية التي تشكلها كوريا الشمالية. والأمر يتعلق بـ«ريكس تيليرسون» المرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة ترامب، و"جيمس ماتيوس" المرشح لوزارة الدفاع، و«مايك بومبيو» المرشح لرئاسة وكالة المخابرات المركزية CIA. جلسات الاستماع التي جرت لتأكيد تعيين من اختارهم ترامب في مناصب أمنية، توصلت لاستنتاج مهم مفاده أن مساعدي ترامب متفقون على خطورة كوريا الشمالية وتهديداتها للولايات المتحدة والعالم كله، ومتفقون أيضاً على ضرورة الانخراط الأميركي الفعال لمجابهة هذه التهديدات، بحيث تتضمن السياسة الأميركية تجاه بيونج يانج ممارسة مزيد من الضغوط على الصين أكبر حليف لكوريا الشمالية، ورغم ذلك لم يقر المسؤولون الجدد باحتمال استخدام القوة ضد الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية. وتنوه الصحيفة إلى ما أسمته بـ«الصبر الاستراتيجي»، الذي كان يلخص سياسة إدارة أوباما التي اختارت اللافعل، والذي يدفع كوريا الجنوبية حليفة الولايات المتحدة إلى تعزيز قدراتها كي تنسجم مع البيئة الأمنية الراهنة في شمال شرق آسيا. وحسب الصحيفة، فإن «ماتيوس» المرشح لشغل حقيبة الدفاع في إدارة ترامب اعتبر أن الموقف في شبه الجزيرة الكورية لا يزال خطيراً، خاصة في ظل توسيع برنامج كوريا الشمالية الخاص بالأسلحة النووية، واستمرار بيونج يانج في حيازة قدرات صاروخية بالستية معقدة، ما يشكل تهديداً للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. اللافت أن «بومبيو» الموشح لرئاسة CIA كان قد عبر عن قلقه من قدرات كوريا الشمالية في الفضاء الإلكتروني، فهي واحدة من الدول التي انخرطت في شن هجمات إلكترونية. «ذي موسكو تايمز» في مقاله المنشور بـ«ذي موسكو تايمز» الروسية، وتحت عنوان «روسيا بطلة عدم المساواة»، استنتج «بوريس جروزوفسكي» المحلل الاقتصادي الروسي أنه لا يوجد بلد ضمن العالم المتقدم يعاني من عدم المساواة في الدخل مثل روسيا. حالة عدم المساواة في الدخل تفاقمت خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك بسبب تخفيض قيمة العملة الروسية «الروبيل» وتنامي عزلة موسكو، ما جعل الطبقة الوسطى الروسية تعيش أصعب لحظاتها. وحسب تقرير أصدره معهد Credit Suisse للبحوث، فإن 1 في المئة من الروس بحوزتهم 75 في المئة، من ثروة روسيا، ما يضع هذه الأخيرة في المرتبة الأولى من حيث عدم المساواة بين 38 دولة تحوز معظم الثروة العالمية. الثروة يتم قياسها عادة من خلال الأصول المالية وغير المالية للأسر مخصوماً منها حجم ما لديهم من ديون، وحسب هذا المقياس، فإن متوسط ثروة الشخص الروسي تبلغ 10344 دولاراً، علماً بأن ثروة روسيا الإجمالية تصل إلى 1.1 تريليون دولار أميركي. ومن حيث إجمالي ما تحوزه روسيا من ثروة، فإنها على قدم المساواة مع هونج كونج والمكسيك والنرويج وتركيا وسنغافورة، لكن هذه الدول عدد سكانها أقل من سكان روسيا، ما يجعل متوسط دخل الأتراك والمكسيكيين يعادل ضعف متوسط دخل الروس، ومتوسط دخل السنغافوريين يعادل 27 ضعف دخل الروس. وحسب الكاتب، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في بلد ما لا يعني زيادة متوسط ثروات مواطنيه، وحسب قائمة «فوربس»، فإن يوجد قرابة 100 روسي تبلغ ثروتهم مليار دولار أو أكثر، وبذلك تأتي روسيا بعد الولايات المتحدة والصين من حيث عدد ما لديها من «مليارديرات». ولدى روسيا 900 شخص يمتلكون 100 مليون دولار على الأقل، 79 ألفا تزيد ثروتهم على مليون دولار أميركي و742 ألف روسي تزيد ثرواتهم على 100 ألف دولار. إعداد: طه حسيب