تقدير دولي لنموذج التسامح الإماراتي تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017 يحظى نموذج التسامح الإماراتي بتقدير دولي متزايد، ليس فقط لأنه يجسد منظومة قيمية وثقافة مجتمعية تُعلي من قيم التعايش المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة، وإنما أيضاً لأنه يندرج ضمن الرؤية العميقة التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة نزعات التعصب وجماعات التطرف التي تواجه المنطقة والعالم من ناحية، وتعزيز السلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي من ناحية ثانية. ولعل أحدث هذه الإشادات جاءت على لسان قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، خلال الزيارة الرسمية التي قامت بها الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الإسبانية -السفيرة غير المقيمة لدى دولة الفاتيكان- إلى الفاتيكان مؤخراً، حيث أشاد بابا الفاتيكان بسياسة التسامح التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ترسيخها قيم التسامح والمودة والتعاون والتعايش والانسجام، مؤكداً: «أن السياسة المنفتحة والمتسامحة التي تنتهجها القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، تعتبر مثالاً يحتذى به، وينبع من التسامح واحترام الغير وحرية ممارسة الأديان». وفي السياق ذاته، أثنى فخامة «فيليب فويانوفتش» رئيس جمهورية الجبل الأسود، خلال زيارته مؤخراً لجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وذلك ضمن زيارته الرسمية للدولة، على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ونهجه الحكيم الذي ساهم في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم. تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً فريداً في التسامح، حيث تمتلك منظومة من القوانين التي تحمي المعتقدات وتحترم الأعراف والتقاليد وتوفر للناس حرية ممارسة شعائرهم بعدالة وشفافية، وتوفر مظلة من التعايش المشترك لما يزيد على 200 جنسية تعيش على أراضيها في تناغم تام، ولهذا تأتي الإمارات دوماً ضمن أفضل أماكن العيش والإقامة في المنطقة والعالم، وهذا لم يأتِ من فراغ وإنما من مبادرات وأطر قانونية تعزز من ثقافة التعايش والتسامح وتتصدى بحزم لأي خطاب ينطوي على التمييز والكراهية، ولعل أبرزها إنشاء وزارة للتسامح، وإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية الذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة جميع أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، كما تحوّل «منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة» الذي تستضيفه أبوظبي إلى ملتقى للتسامح والتعايش، وهذا ما عبر عنه البيان الختامي الأخير، الذي صدر عن المنتدى في شهر ديسمبر 2016، حيث دعا إلى «وقف تدمير الإنسان والعمران واعتماد السلم وما ينشئه من بيئة التعارف والتوافق والوئام والعيش المشترك». وإضافة إلى هذه المبادرات، فإن الإمارات تقوم بدور متميز في تعزيز ثقافة التسامح والتعايش على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال حضورها اللافت للنظر في مختلف المنابر الإقليمية والدولية المعنية، ودعواتها إلى بناء أسس الحوار والتعايش بين الحضارات والثقافات والأديان والشعوب المختلفة، استناداً إلى قاعدة التسامح والانفتاح بعيداً عن نزعات الصدام والتطرف والتعصب والعنف، فضلاً عن دعواتها إلى ضرورة وضع التشريعات الدولية اللازمة للحفاظ على قدسية الأديان وحمايتها من بعض العابثين الذين يعملون على إثارة نوازع الاحتقان والعداء بين أصحاب الأديان المختلفة. ولهذا كله، تترسخ صورة الإمارات في العالم أجمع، باعتبارها نموذجاً يحتذى به في تعزيز قيم التسامح والتعايش، وليس أدل على ذلك من حصولها على المركز الثالث عالمياً في التسامح، وفقاً لتقرير الكتاب السنوي العالمي عام 2016، الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا.