زيكا في الغرب الأفريقي

تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017

ربما يعتقد المرء أن عام 2016 قد أغلق الباب على فيروس «زيكا» الرهيب. ولكن بعد مرور أسابيع من العام الجديد، أطل الفيروس برأسه القبيح، ولكن هذه المرة في جنوب غرب أفريقيا.

ففي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت أنجولا عن أول حالتين للفيروس، وهي أخبار سيئة للغاية بالنسبة لدولة ما زالت تتعافى من الكوليرا ووباء الحمى الصفراء الذي أودى بحياة المئات، ربما لا تكون الحالتان مصدراً للقلق، لكنهما تذكير مشؤوم بأن المنطقة مهيأة لاندلاع فيروس زيكا على نطاق واسع.

ويرجع هذا لسبب وجيه، حيث إن لواندا ذات الكثافة السكانية الكبيرة والبنية التحتية الضعيفة، تعد أرضاً خصبة لتفشي الأمراض، وفقاً لما ذكرته: «دونا باترسون»، باحثة في برنامج «نيو أميركا» للأمن الدولي.

من هناك، يمكن للفيروس أن ينتشر كالنار في الهشيم إذا لم يتم احتواؤه.

وقالت «باترسون» لمجلة فورين بوليسي: «تبدو هذه السلالة من فيروس زيكا أكثر ضراوة من تلك التي شهدناها في الماضي، وإذا زادت الحالات من اثنين لعشرين أو أكثر بسرعة، يجب أن نعلم أن لدينا سبباً حقيقياً للقلق بالنسبة لأنجولا»، ومن ناحية أخرى، خلصت دراسة أعدت في سبتمبر 2016 إلى أن أكثر من 2 مليار شخص في آسيا وأفريقيا من الممكن أن يكونوا عرضة لخطر الإصابة بفيروس زيكا في آسيا وأفريقيا، لا سيما في جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية وجنوب شرق آسيا. وقال «فول» إن «الكثير من دول المنطقة ومن بينها أنجولا لديها نظم رعاية صحية ضعيفة»، وهذا يجعل من الصعب بالنسبة للدول النامية أن تستجيب لحالات التفشي في الوقت المناسب.

وفي سبتمبر 2016، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ العالمية لفيروس زيكا، على الرغم من أنها أكدت أن الفيروس ما زال يشكل تهديداً.

روبيي جرامر: محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»