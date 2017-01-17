التعليم وبناء مجتمع المعرفة تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017 كان هنالك الكثير من الطرح المفيد والجديد في كلام كوكبة من المفكرين والمثقفين الذين حرصوا على حضور ندوة «محمد بن زايد والتعليم» التي نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الأسبوع الماضي، وتحدث فيها أهم المسؤولين عن التعليم في الدولة مستعرضين فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في التعليم ومبادرات سموه والإسهامات الثرية التي أدت إلى تحقيق تطور نوعي غير مسبوق في المؤسسة التعليمية بالدولة. ولا شك أن التعليم حظي باهتمام وافر منذ تأسيس الدولة على يد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مثل باقي المجالات والقطاعات الأخرى التي بدأت بشكل محدود في الإمكانيات وتطورت بسرعة مع مرور الوقت بفعل جهود القيادة الرشيدة، ومواكبة لتطور الدولة، وتعبيراً عن قصة صعودها الباهر، والحمد لله. ومؤشرات قطاع التعليم تحديداً هي خير تعبير عن هذا الصعود المتزامن في كافة القطاعات ضمن سياسات تنموية متوازية ومتوازنة، فقد كان عدد المدارس لا يكاد يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، وَلَكِن لم تمر فترة وجيزة حتى توسع قطاع التعليم أفقياً وعمودياً في مختلف مناطق الدولة، وأصبحت كل منطقة سكنية تضم عدداً كبيراً من المدارس في مختلف المراحل التعليمية، ناهيك عن تسخير وتوفير الإمكانيات الهائلة التي تتيح لها مواكبة الأساليب الحديثة في طرق التدريس. والحال أن هذه الإنجازات الهائلة في قطاع التعليم تعبير وتتويج لرؤية القيادة الرشيدة، فالإمارات تنظر إلى الإنسان باعتباره أعظم ثروة تملكها الدولة ورأس المال الحقيقي لهذا الوطن المعطاء، وبهذه الاعتبارات فهي لا تدخر جهداً ولا مالاً في توفير كل ما من شأنه تحقيق التحصيل المعرفي لأبناء الوطن، وتسليح العنصر المواطن بالعلوم التي تمكنه من تحقيق الريادة في مختلف جوانب الحياة. ولذا فإن اهتمام الإمارات وقيادتها بالتعليم والمعرفة نابع من الرغبة الصادقة في تحقيق أعلى معدلات الاستثمار في العنصر البشري وتصدر دول المنطقة والعالم في مجال التنمية الإنسانية، وإيماناً منها بأن ذلك الاستثمار هو الاستثمار المستدام والناجح الذي يمكننا من مواصلة التقدم والتطور في مختلف الصعد، دون التوقف أو التخوف من استنزاف الطاقات والموارد المؤقتة، التي يمكن أن تصل إلى مرحلة النفاد بمرور الوقت والزمن، ولو في المدى البعيد. إن امتلاك المعرفة والتكنولوجيا في الدول أهم وأبقى من النفط السلعة الرئيسيّة لطاقة المستقبل، فبالعلوم والمعارف نستطيع أن نستغني عن الوقود، بإيجاد البدائل المبتكرة والمعارف التي تنتج من إبداعات وطنية خاصة. ولعل اليابان خير مثال على ذلك، فالابتكارات والصناعات اليابانية استطاعت أن تدخل بيوت العالم، وتبني دولتهم بعدما كانت تتلقى إعانات ومساعدات بعد الحرب العالمية الثانية. والآن وبعد كل هذه الإنجازات في مجال التعليم ونشر المعرفة وبناء الإنسان، نجد أنفسنا مطالبين بالعمل الدؤوب سوياً من أجل التحول من طور المجتمعات المستهلكة للمعرفة إلى طور المجتمعات المنتجة لها، بحيث تكون هذه المعرفة ملبية لاحتياجاتنا المستقبلية، ومراعية لخصوصيتنا الثقافية، ومحافظة على قيمنا التي تميز مجتمع الإمارات عن غيره من المجتمعات، وهو هدف لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دور فعال ومسؤول للمعلم، الذي يعتبر هو أساس العملية التعليمية. ويهمنا هنا أيضاً أن تتضافر جهودنا، ونعمل معاً بكل طاقاتنا، للتركيز على أهمية البعد التربوي في المسيرة التعليمية وبالذات في ظل تحديات المرحلة، التي تتطلب جهوداً مضاعفة في خلق المبادرات الفاعلة والبناءة في تربية وتوجيه وتوعية أبنائنا في اتجاه مختلف المستجدات بما يرسخ لديهم قيم الولاء والانتماء الوطني، وبما يعزز في وجدانهم روح تحمل المسؤولية الوطنية في مواجهة مختلف التحديات الفكرية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وهذا التحدي يتطلب منا العمل اليوم قبل الغد لمواجهته. ولا شك أن التعليم يلعب دوراً محورياً في تعزيز الهُويَّة الوطنية، وقيم المواطنة، والقيم الإيجابية الأخرى في المجتمع، واستمرار تقديم أفكار مبتكَرة تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة.