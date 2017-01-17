العلاقات السوفييتية مع الجزيرة العربية تاريخ النشر: الثلاثاء 17 يناير 2017 أخذت العلاقات الروسية مع دول الجزيرة العربية والعراق في هذه الفترة جوانب مهمة ومتعددة عبر قالب أدوار السفراء بين الأيديولوجيا والثقافة والتعاون البراجماتي والإنساني، وقالب انتشار الفكر الشيوعي، وكان يفترض أن تكون هذه الفترة قاعدة أساسية لتطور العلاقات الروسية العربية في منطقة الجزيرة العربية والعراق. صفحات تاريخ هذه الفترة (1924-1945) تختزلها قصة السفير عبدالكريم عبدالرؤوف حكيموف، المولود عام 1892 من عائلة مسلمة تتارية تمتهن الفلاحة، فهذا الرجل دخل صراع الطبقات الاجتماعية في روسيا القيصرية عبر صفوف الثورة الروسية التي اندلعت في أكتوبر 1917، وبعد الثورة درس الدبلوماسية، ومن خلال معرفتهِ الواسعة باللغتين العربية والفارسية، أوفدته موسكو كقنصل عام لها في مدينة مشهد بإيران عام 1921، ثم عينتهُ في العام 1924 ممثلاً لها في جدة لبلاد الحجاز، وبعد أن ضم الملك عبدالعزيز الحجاز 1926 كانت روسيا أول دولة تعترف بسلطان نجد والحجاز وملاحقها، وهي أيضاً أول سفارة في العالم العربي. حكيموف العرب -كما يلقَّب- عمل في المملكة السعودية كسفير في فترتين، الأولى بين 1926 إلى 1929 حيث تم نقلهُ إلى الدولة المتوكلية اليمنية، وحل مكانهُ صديقهُ السفير الروسي المسلم «نذير تورياكولوف»، ثم عاد كسفير في المملكة العربية السعودية من 1936 إلى أكتوبر 1937. وتكشف الملفات التاريخية عبر ما سجلتهُ زوجة السفير «السيدة خديجة» والأرشيف الروسي، أن السفير بدأ بتطوير العلاقات بصورة كبيرة وقوية، حيث كان يدرس اقتصاد الدولة الفتية مع الملك عبدالعزيز ونجلهِ ووزير خارجيتهِ الأمير فيصل ومستشار الملك جون فيلبي، ومن الشؤون الاقتصادية التركيز على كيفية إدارة عوائد الحج والعمرة قبل اكتشاف النفط، فالسفارة الروسية كانت محلاً لسكن الدبلوماسيين الروس وكان بها مجلس لحديث أهل السياسة والاقتصاد والمعرفة، علاوة على ذلك كان مواطنون سعوديون «رجال ونساء» يزورون السفارة يومياً بهدف العلاج، لأن السفارة بها بعثة طبية روسية تمثلت في السيدة «أمينة عليم بيكوف» وكان العلاج من دون مقابل. ومن إنجازات السفيرين «حكيموف ونذير» التمهيد للزيارة السعودية الأولى لموسكو عام 1932 لوزير الخارجية في ذلك الحين الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وكان يرافقهُ في موسكو حكيموف. وعندما كان الاتحاد السوفييتي يبحث عن أسواق لتصدير سلعهِ رغم قوة بريطانيا العظمى وسيطرتها على بلاد الهند والتجارة في الجزيرة العربية والخليج، استطاع كل من «حكيموف ونذير» تصدير السلع الروسية إلى المملكة الفتية كالأخشاب والحبوب والكيروسين «زيت الكاز»، ووصل التعاون إلى كون أول شبكة هاتفية في السعودية كانت بتقنية روسية عام 1934، وتم أول اتصال بين الملك والسفير الروسي. الحقيقة المؤلمة، رغم إخلاص السفير «حكيموف» وزوجتهِ، وأيضاً السفير «نذير» وكل العاملين الروس في السفارة السوفييتية في فتح آفاق التعاون مع المملكة السعودية والدولة المتوكلية اليمنية، فإنه تم استدعاء السفير نذير أولا وتبعهُ في أكتوبر 1937 السفير حكيموف إلى موسكو وحل بهما عقوبة الإعدام في 1938 تحت قائمة طويلة جداً ممن أخذهم الموت على يد ستالين الشيوعي السفاح بسبب الشك في معارضة مبادئهِ وقيادتهِ، علماً بأن الزعيم لينين الشيوعي قد حذر من خطر صعود هذه الشخصية، ثم قام ستالين بتجميد السفارة في جدة 1938. وعلى الرغم من محاولة الملك عبدالعزيز فتح العلاقات الدبلوماسية من جديد والسؤال عن مصير السفيرين حكيموف ونذير عبر مستشارهِ البريطاني جون فيلبي عندما فُتحت سفارة الاتحاد السوفييتي في مصر عام 1943، فإن السفارة السوفييتية تجاهلت الأمر خوفاً من الاتهام بلقاء شخصيات بريطانية وهم في رحى الحرب العالمية الثانية، ولن يكون هناك تمثيل دبلوماسي بين البلدين حتى 1991. وقد خسرت موسكو تلك البداية القوية في الجزيرة العربية والخليج بسبب سياسة ستالين، مقابل دخول الولايات المتحدة بسفارتها عام 1943 إلى السعودية التي أصبحت غنية بالنفط منذ 1938، وهو دخول مهَّد له كل من أمين الريحاني (1876-1940) وجون فيلبي (1885-1960)، الأمر الذي ستترتب عليه مزاحمة النفوذ البريطاني في الجزيرة العربية والخليج، وسوف تتطور العلاقات السعودية الأميركية التي ستنعكس على منطقة الجزيرة العربية والخليج، وستكون السعودية من الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة. حقاً البراجماتية العملية الأميركية تقدمت في الجزيرة العربية مقابل تراجع سياسة الأيديولوجيا الشيوعية التي ستجد لها أرضية اجتماعية في المملكة العراقية منذ عشرينيات القرن الماضي عبر نقل أفكارها من سوريا في ظل الاستعمار الفرنسي.