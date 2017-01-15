فريلاند: مصالح كندا بين عقوبات بوتين وتهديدات ترامب! تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 قبل عشرة أيام فقط على تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أجرى رئيس الوزراء الكندي «غاستن ترودو» تعديلاً وزارياً أبرز ما فيه مغادرة «كريستيا فريلاند» منصبها كوزيرة للتجارة الدولية لتتولى حقيبة الشؤون الخارجية، وهي صحفية وسياسية كندية مؤيدة للتبادل التجاري الدولي، وقد لعبت دوراً رئيساً في إبرام اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، وعندما تشغل منصبها الجديد ستكون مسؤولة عن التعامل مع الإدارة القادمة لترامب الذي طالما لوّح بالتخلي عن «اتفاق أميركا الشمالية للتجارة الحرة» (نافتا)، والذي يعد أكبر وأهم اتفاق تجاري بالنسبة لكندا. ولدت فريلاند في مدينة «بيس ريفير» بمقاطعة ألبرتا الكندية عام 1968، حيث نشأت وترعرعت في عائلة ذات اهتمام بالعمل العام؛ فوالدها دونالد فريلاند كان مزارعاً ومحامياً وعضواً في «الحزب الليبرالي» الكندي، ووالدتها هالينا (كومياك) فريلان - المولودة في مخيم للنازحين بألمانيا لأبوين كاثوليكيين أوكرانيين- كانت محامية وناشطة في «الحزب الديموقراطي الجديد»، كما كان بعض أفراد عائلتها الآخرين ساسة حزبيين ونواباً برلمانيين. بدأت فريلاند حياتها المهنية الإعلامية من أوكرانيا؛ كمراسلة صحفية بالقطعة لجريدة «فاينانشال تايمز»، ثم أصبحت مراسلة معتمدة لـ«واشنطن بوست»، ومن بعدها لمجلة «الإيكونوميست». وفي وقت لاحق عملت لصحيفة «فاينانشال تايمز» في لندن، ولم تلبث أن أصبحت نائب رئيس تحرير عددها الأسبوعي، ثم محرر أخبار المملكة المتحدة، قبل أن تترأس مكتب روسيا وأوروبا الشرقية في موسكو، والذي ترأست من بعده تحرير أخبار الولايات المتحدة وأدارت مكتب الصحيفة في نيويورك. وفي عام 1999 تركت فريلاند «فاينانشال تايمز» لتصبح نائب رئيس تحرير صحيفة «غلوب أند ميل»، والتي تركتها في 2001 لتعمل في «تومسون رويترز»، كمحرر متجول عالمي للأنباء، ثم كمحرر إلكتروني، وأخيراً كعضو منتدب ورئيس تحرير للأخبار في 2011. ويتداخل في علاقة فريلاند ببريطانيا ما هو مهني ودراسي مع ما هو اجتماعي، فعلاوة على دراستها في لندن، وعلى وجود عرق اسكتلندي في دمها، فهي زوجة غراهام بولي، الكاتب والمراسل الصحفي البريطاني لصحيفة «نيويورك تايمز» (لهما ثلاثة أطفال)، كما أنه في دمها عرق أوكراني وأعراق أخرى، لذلك تتحدث خمس لغات؛ الإنجليزية والفرنسية والروسية والبولندية والإيطالية. ونشرت فريلاند في عام 2000 كتابها «صفقة القرن» حول رحلة روسيا من الشيوعية إلى الرأسمالية، ثم أصدرت في 2012 كتابها الثاني «البلوتوكراتز» (الأثرياء المتنفذون): الصعود العالمي الجديد للأغنياء الخارقين وسقوط البقية الآخرين»، والذي كان من أكثر الكتب مبيعاً في عام 2012، وقد حاز على جائزة «جيلبر ليونيل» 2013 كأفضل الكتب المنشورة باللغة الإنجليزية وأكثرها إسهاماً في تعميق النقاش العام حول القضايا الدولية المهمة. لكن فريلاند تركت الصحافة وعادت للعيش في تورونتو صيف عام 2013، ولتدخل معترك الحياة السياسية الكندية وتخوض الانتخابات البرلمانية؛ فحصلت في 15 سبتمبر 2013 على ترشيح حزبها، «الحزب الليبرالي»، لتحل محل النائب المنتهية ولايته «بوب راي». وخلال الحملة الانتخابية تلقت انتقادات لشرائها منزلاً بـ1.3 مليون دولار، رغم أن السعر كان يتفق مع أسعار البيوت في تورونتو، وأخيراً فازت في اقتراع 25 نوفمبر 2013، بنسبة 49% من الأصوات، لتدخل تحت قبة البرلمان الفيدرالي الكندي للمرة الأولى. وبرزت فريلاند في مناقشات حزبية وبرلمانية كثيرة، لاسيما خلال المؤتمر السنوي لــ«الحزب الليبرالي» عام 2014، حيث أجرت حواراً متلفزاً مع الاقتصادي الشهير «لاري سامرز»، طرحت فيه أفكارها حول علاقات التعاون الدولي والنمط الحالي لتوزيع الثروة، كما كتبت مقال رأي مطول في صحيفة «نيويورك تايمز» حول البلوتوكراتز. وفي مطلع العام ذاته كتبت مقال رأي آخر في صحيفة «غلوب أند ميل»، انتقدت فيه حكومة «فيكتور يانوكوفيتش» الذي تمت الإطاحة به لاحقاً خلال الثورة الأوكرانية عام 2014. وقامت بزيارة لأوكرانيا في مارس من ذلك العام ممثلةً لـ«الحزب الليبرالي». ومن كييف التقت قادة المجتمع المحلي وأعضاء الحكومة الأوكرانية، خاصة الحاخام الأكبر لمدينة كييف، و«مصطفى جيميليف» زعيم تتار القرم والنائب في البرلمان الأوكراني، و«فيتالي كليتشكو» زعيم حزب «التحالف الديموقراطي الأوكراني من أجل الإصلاح»، وعضو البرلمان الأوكراني «بيترو بوروشينكو» الذي سيتم انتخابه لاحقاً في مايو 2014 رئيساً لأوكرانيا. لذلك السبب ورد اسم فريلاند ضمن قائمة من ثلاثة عشر كندياً ممنوعين من دخول روسيا، بموجب عقوبات قررها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس 2014، وقد علقت عليها فريلاند في تغريدات على تويتر، قائلة: «حبي كبير لروسيا؛ اللغة والثقافة، كحبي لسنوات من عمري أمضيتها في موسكو؛ لكنه شرف عظيم أن أكون على قائمة عقوبات بوتين». وفي الانتخابات النيابية التي شهدتها كندا يوم 19 أكتوبر 2015، احتفظت فريلاند بمقعدها التشريعي، وفاز حزبها بالأغلبية البرلمانية وتم تكليف زعيمه «غاستن ترودو» بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث اختار فريلاند وزيرةً للتجارة الدولية ضمن تشكيلته التي أدت اليمين الدستورية يوم 4 نوفمبر 2015. شاركت فريلاند بنشاط في المفاوضات التجارية التي أفضت إلى توقيع الاتفاقية الاقتصادية الشاملة للتجارة بين كندا والاتحاد الأوروبي يوم 30 أكتوبر 2016، حيث أشارت فريلاند إلى أن الأمر يتعلق بتشييد «المباني والجسور وليس بناء الجدران». وبمثل تلك الروح النزاعة إلى تعزيز التكامل في مجال العمل الدولي وإقامة قواعده وجسوره، ينتظر أيضاً أن تضطلع فريلاند بمسؤوليات موقعها الجديد كوزيرة للشؤون الخارجية ضمن التشكيلة التي أعلنها «ترودو»، الثلاثاء الماضي، لكن بالتزامن مع مرحلة تتسم بالتوجه نحو السياسات الحمائية في الولايات المتحدة، صاحبة أكبر وأقوى اقتصاد في العالم، وجارة كندا في أميركا الشمالية وشريكها التجاري الأكبر. فقد تعهد ترامب بإعادة التفاوض حول «اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة» (نافتا)، مع كندا والمكسيك، أو حتى إلغائها إذا لم يستطع الحصول على شروط أفضل بالنسبة للولايات المتحدة، مما سيضر باقتصاد كندا التي توجه نحو 75% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. لذلك حين سُئلت فريلاند عن التأثير المحتمل لتولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة، ردت بالقول إنه يستحيل الفصل بين الاقتصادين الكندي والأميركي. ومن المتوقع أن تكرس فريلاند ذات المواقف التي تبناها «ترودو» ووزير خارجيته السابق «ستيفان ديون» فيما يخص الحرب السورية وأزمة اللاجئين السوريين، لاسيما أنه ينظر في «الحزب الليبرالي» الكندي إلى تحالف «الأسد - بوتين» كسبب مباشر في فرار ملايين السوريين من بلادهم، حيث اضطرت كندا لاستقبال وإيواء عشرات الآلاف منهم، على نحو لم تفعله أي دولة غربية أخرى. ومع ذلك فإن أولوية فريلاند ستتمثل في قيادة دفة العلاقة بين كندا والولايات المتحدة، بما يؤمّن حماية مصالح أوتاوا، في ظل المشاعر الحمائية المتزايدة في واشنطن حالياً. محمد ولد المنى