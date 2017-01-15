أبوظبي تتقدم بخطى ثابتة إقليمياً ودولياً في مجال السياحة تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017 تعودت دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي القلب منها العاصمة أبوظبي، أن تنافس دائماً على موقع الصدارة في المجالات كافة. ولا يكاد يصدر تقرير دولي أو إقليمي ذو مصداقية، يوضح مؤشرات إيجابية، اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية، إلا وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول التي تتصدر قائمة تلك المؤشرات. وقبل أيام، أشار تقرير دولي متخصص في مجال السياحة قام بتقييم أكثر من 132 مدينة حول العالم، إلى أن أبوظبي حلت في المركز الأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأسرع الوجهات السياحية نمواً، كما حلت أبوظبي في المركز الثالث عالمياً إلى جانب وجهات سياحية ناشئة، أبرزها مدينة أوساكا اليابانية ومدينة تشنغدو الصينية، بينما تخطت في ترتيبها مدناً مثل طوكيو والرياض وتايبيه التايوانية. وأوضح التقرير أن أبوظبي تعد واحدة من ثلاث مدن خليجية أوجدت لنفسها مكاناً على قائمة أفضل 50 وجهة سياحية عالمية، وذلك من خلال دراسة أنماط السفر الدولي وإنفاق الزوار، بهدف توقع وتحديد توجهات نمو السياحة على الساحة الدولية. خطوات أبوظبي نحو الصدارة في مجال السياحة إقليمياً ودولياً، تحمل في طياتها أكثر من معنى، أولاً، الإشادة بمستوى الأمن ونعمة الأمان، التي تسود أبوظبي وبقية ربوع الدولة، ما يشجع على قدوم السياحة إليها. فالأمن هو العنصر الأول الذي يرد على ذهن السائح، ويحرص عليه قبل غيره من العناصر. وقد حققت أبوظبي نتائج إيجابية قياسية خلال العام الماضي، حيث استقبلت ما يزيد على أربعة ملايين نزيل عبر 168 فندقاً في كل أنحاء الإمارة خلال الأحد عشر شهراً الأولى من العام الماضي. ثانياً، نجحت أبوظبي في إيجاد مواسم ومناسبات للبهجة والفرحة تستوعب المواطنين والمقيمين والزوار، من أبرزها «موسم صيف أبوظبي»، و«مهرجان أبوظبي للمأكولات»، و«مهرجان قصر الحصن»، ومجموعة متنوعة من الفعاليات التي جرى تنظيمها احتفالاً بحلول رأس السنة، والعيد الوطني، علاوة على المهرجانات التراثية والتعليمية والتثقيفية الأخرى. ثالثاً، تمكنت أبوظبي من وضع بصمتها على الخريطة الدولية لاستضافة المعارض والمؤتمرات الدولية بمختلف أنواعها، مستفيدة من مناخها المعتدل وبيئتها النظيفة وبنيتها الأساسية الراقية، فضلاً عن المهارة ودقة التنظيم وإدارة كل ما يتعلق بتلك المعارض والمؤتمرات. وقد أشارت تقارير إلى أن مكتب أبوظبي للمؤتمرات التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، نجح في عقد اتفاقيات لاستضافة 14 مؤتمراً خلال العام الجاري 2017، ومن المتوقع أن تستقطب 35 ألفاً من المشاركين، وهو ما يستلزم درجة عالية من التخطيط والتنظيم والإدارة، أثبتت أبوظبي أنها جديرة به. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية