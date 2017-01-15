ماذا بعد رحيل رفسنجاني؟

تاريخ النشر: الإثنين 16 يناير 2017

توفي الأحد الماضي 8 يناير علي أكبر هاشمي رفسنجاني أحد أكثر السياسيين نفوذاً وتأثيراً على المسرح السياسي الإيراني أو في كواليسه، تولى جميع المناصب القيادية في النظام الإيراني ما بعد الثورة في 1979، إذ تقلد كافة المناصب الرسمية كرئيس لمجلس الشورى ثم كرئيس للجمهورية، وبعد ذلك كرئيس لمجلس تشخيص مصلحة النظام، وخلال ذلك كرئيس لمجلس الخبراء بين عامي 2007 و2011، وظهر اسمه كأحد المرشحين لمنصب الولي الفقيه بعد الرحيل المتوقع للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية خامنئي.

تطرح وفاة رفسنجاني تحديات على النظام الإيراني بخسارة النظام لأحد أعمدته، فلم تخل أي محطة من تاريخ هذا النظام سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية من حضور رفسنجاني أكان فعلاً أو موقفاً، وفقدت إحدى أهم قنوات التأثير على قرارات علي خامنئي، وأحد أكبر الداعمين للرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، كان دوماً ممسكاً بالخيوط من خلف الستار وواعياً للتوازنات والتشابكات، وهو الأمر الذي مكَّنه على الدوام من التدخل في اللحظات الحاسمة والمصيرية للنظام والثورة، وبقي يلعب على حبال الاعتدال الداخلي حتى الرمق الأخير.

رغم تراجع نفوذ رفسنجاني في السنوات الأخيرة، فإنه ظل يمتلك من النفوذ ما يكفي للضغط من أجل وجود مرشح أكثر اعتدالاً لخلافة خامنئي، ولكن تظل حقيقة عدم وجود سيناريو محدد ومتفق عليه بشأن الخليفة المحتمل لمرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي قائمة، إذ تؤثر مواقف القوى السياسية والمؤسسات ذات التأثير على هذا الصعيد، وفي مقدمتها مجلس الخبراء، والمرجعيات الدينية في قم. كما لا يمكن إغفال دور الحرس الثوري المستقبلي في تعيين المرشد القادم.