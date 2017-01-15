الأكاديميون أمْ الأثرياء؟ تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017 اشتهر الصحافي المعروف «ويليام باكلي» بقوله إنه يفضل أن يحكمه أول ألفي شخص مدرجين في دليل هاتف ولاية «بوسطن» على أن يحكمه أساتذة في جامعة «هارفارد». والمفارقة أن الحكومة التي توشك على تولي الحكم في واشنطن بها عدد من المليارديرات أكثر مما كان في ولاية بوسطن بأسرها في زمن «باكلي»، لكن يبدو أنها راغبة في اختبار نظرية أن الأكاديميين يمكن الاستغناء عنهم في جانب كبير. وبدلاً من أن أعرب عن مجرد الإعجاب أو الرفض لمقارنة «باكلي»، أرى أنه من المفيد أن أسأل متى ينبغي أن ننحاز إلى المواطنين الشعبويين ومتى نكون مع الأكاديميين من أهل الخبرة؟ والحقيقة أنني أفضل المواطنين بسبب مجموعة من المسائل السياسية والمجتمعية، إذ من المرجح أن يكونوا في تماس مباشر مع اهتمامات الحياة اليومية، ومن المستبعد عندما يتولوا المسؤولية أن ينتهجوا خططاً مثالية، ومن المحتمل بشكل كبير أن يكون لديهم تنوع سياسي وثقافي. وبشكل عام، يميلون إلى الاعتدال وإلى الكياسة السياسية. وهذه الأمور لا تناسب أولوياتي السياسية، إذ أنني أؤيد العولمة، وكذلك الأكاديميين المحترفين، لكنني أخشى ما قد يجلبه أساتذة «هارفارد» إذا تولوا الحكم، فيمكنني أن أتخيل اقتراب أميركا من رؤية «بيرني ساندرز»، ومن ثم تكون الدولة هي الممول الوحيد للتأمين الصحي، مع تجاوز مستويات الضرائب 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ومستويات من الهجرة لا تتسق مع دولة بها قدر هائل من الرفاهية، وتدخلات «إنسانية» أكثر من اللازم في الخارج. وأخشى من أن معدلات الابتكار والنمو الاقتصادي ستنخفض. لكن رغم ذلك كله، عندما يتعلق الأمر بتفاصيل الحكم، أفضل أن يحكمني أساتذة في هارفارد، حتى وإن كنت أدرك تحيزات الخبراء. فهم يفهمون أهمية تطبيق الخبرة على المشكلات المعقدة، ويدركون أن كثيراً من المشكلات لا تُحلّ بالحلول الشائعة. وأما الشعبويون لا يمكنهم اتخاذا قرارات ملائمة! تايلر كوين: أستاذ الاقتصاد في جامعة «جورج ماسون» يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»