تعليمنا مستقبلنا تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017 كعادته تميز مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية خلال الأسبوع الماضي في تنظيم ندوة بعنوان «محمد بن زايد والتعليم»، شارك فيها نخبة من قيادات التربية والتعليم العالي في الدولة، ولعلي أبدأ مقالي بعبارات مقتبسة من كلمة سعادة المستشار الدكتور فاروق حمادة، مدير جامعة محمد الخامس - أبوظبي، الذي قال «إن فكر سموه في التعليم ورؤيته له هو تفكير رجل الدولة الغيور وعبقريته الفذة وحنكته وتسلحه بالقيم النبيلة والأصالة العربية الإسلامية العريقة، فعرف سموه قيم العلم وأثره في بناء الإنسان والمجتمع وقوة الدولة والقيادة». ولو بحثنا عن جذور هذه العبقرية لرأينا بياناً لها في مشاركة معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، حيث ربط التاريخ بالحاضر والمستقبل عندما قال «إن سموه تتلمذ على يد القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وعن أهم مبادرات الشيخ محمد بن زايد في التعليم تحدث معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، قائلاً«إن رؤية سموه استراتيجية بعيدة المدى تصل إلى 50 سنة، وذكر معاليه بعضاً من جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومنها وجود جامعتي «السوربون» و«نيويورك» في أبوظبي، وإطلاق ورعاية سموه لمنتدى «قدوتي»، ومادة «التربية الأخلاقية» في المناهج الدراسية المبنية على أسس منهجية وعلمية» أما المستقبل فقد تطرق له سعادة الدكتور عبداللطيف الشامسي، مدير كليات التقنية العليا، وسعادة الدكتور عارف الحمادي، مدير جامعة خليفة، وسعادة مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، حيث التركيز على الابتكار ومستقبل التعليم، مشيرين إلى أنه تم تبني أفكاراً رائدة للتغيير الحقيقي بالتعليم في الدولة، وذلك للتهيئة لعصر ما بعد النفط والاحتفال بتصدير آخر برميل نفط كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القمة الحكومية.