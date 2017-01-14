«الجمهوريون» والمناخ تاريخ النشر: السبت 14 يناير 2017 الحديث مع زملائي «الجمهوريين» في مجلس الشيوخ عن التغير المناخي يشبه الحوار مع السجناء عن الهروب، فالمناقشات غالباً ما تكون خاصة وسرية. وقد ذكر لي أحدهم: «دعنا نستمر في الحديث، لكنك لن تخبر العاملين معي». والسر القذر هو أن التغير المناخي ليس مسألة حزبية في الكونجرس، وتاريخه لم يكن حزبياً، حيث قدم أعضاء مجلس الشيوخ من «الجمهوريين» أمثال «جون ماكين» و«لامار ألكسندر» و«سوزان كولينز» و«ليندسي جراهام» و«جيف فليك» (باعتباره عضواً في مجلس النواب) مشاريع قوانين خاصة بالمناخ في الماضي، بيد أن التغير المناخي أصبح قضية حزبية في عام 2010، بعد فترة قصيرة من قيام خمسة قضاة عينهم «الجمهوريون» في المحكمة العليا بإحداث تغييرات حادة في قوانين استمرت قرناً من الزمان وسارعوا لإصدار قرار «المواطنون المتحدون»، الذي رفض وضع قيود على إنفاق الشركات على الحملات السياسية. ولم يكن التوقيت مصادفة. وقد سمح القضاة لصناعة الوقود الأحفوري بأن تكون عاملاً مؤثراً في الحقل السياسي. وتتباهى عناصر الصناعة بأنها تضع مئات الملايين من الدولارات في كل دورة من الانتخابات الفيدرالية، على الرغم من أن «الأموال مجهولة المصدر» التي لا يتم الكشف عنها والقنوات التي تمر خلالها تجعل من الصعب على نحو متزايد تعقبها، وهذه الأجواء ألغت أي جهود من قبل «الجمهوريين» بشأن التغير المناخي، وأخرست مناقشات جادة بشأن المناخ في الكونجرس، ولم يحرز أي تقدم على النحو الذي ترغبه وتوجهه صناعة الوقود الأحفوري. و«الجمهوريون» ليسوا أغبياء، ففي لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، يسمعون الجيش، وهو يحذر من التغير المناخي، وفي الجامعات الكائنة في ولاياتهم، يرى «الجمهوريون» علم المناخ بصورة عملية. «الجمهوريون» ليسوا جبناء، وكثيرون منهم سيقفون إلى جانب كبح التغير المناخي. شيلدون وايتهاوس* *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»