ثغرات ترامب

تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017

الديمقراطيون يعيشون حالة من الضعف منذ انتخابات نوفمبر وخصومهم أقوى منهم في عدة نواحٍ. فقد حصل الجمهوري بول ريان، رئيس مجلس النواب الأميركي، أخيراً على الدعم الذي يحتاجه لتنفيذ قائمة أولوياته ولنقل كم هائل من الثروة القومية من الأقل يسراً إلى الأكثر غنى ولتفكيك قانون الرعاية الصحية الميسرة. والسناتور الجسور والمحنك للغاية ميتش مكونيل، زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، يواجه خصماً لم تُختبر قدراته بعد وهو الديمقراطي تشارلز شومر الذي رغم حكمته فهو حديث العهد بقيادة الديمقراطيين. وبالطبع، تشكل الآليات الكابوسية للرئيس المنتخب دونالد ترامب وفريقه تحدياً جديداً على الخبرة السياسية الأميركية للديمقراطيين وغيرهم.

وستعقد جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ للموافقة على ثمانية مرشحين لمناصب وزارية، بالإضافة إلى منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. أي. أيه). ونحو ستة من هذه الترشيحات ستثير هياجاً سياسياً. والجمهوريون يعجلون بعقد جلسات الاستماع ويحاولون جعلها مكثفة كي لا تستطيع وسائل الإعلام والجمهور متابعة معركة في حلبات متعددة. ولم يكتف ترامب بهذا، بل كي يفاقم من الصعوبة ويزيد من تشتيت الانتباه، قرر عقد مؤتمر صحفي في غمرة هذا الجو المفعم بالإثارة. ويستطيع الديمقراطيون خوض معارك كثيرة ما دامت لديهم الإرادة.

وهناك قضية أخرى تحظى باهتمام كبير لدى الجمهور وهي الفساد، بحسب ما أظهره في الأيام القليلة الماضية استطلاع للرأي أجراه الباحث الديمقراطي «جيوف جارين» لصالح مركز التقدم الأميركي الليبرالي.

والقضية الثالثة التي ينبغي للديمقراطيين التركيز عليها هي روسيا. فلم يصرح ترامب حتى الآن بما عبرت عنه وكالات الاستخبارات الأميركية دون مواربة، وهو أن بوتين عمل جاهداً كي يزعزع الديمقراطية الأميركية والأوروبية. ويذكر أن ريكس تيلرسون، مرشح ترامب لحقيبة الخارجية، حصل على وسام «الصداقة» الروسي حين كان رئيساً تنفيذياً لشركة «إكسون موبيل». ويجب الضغط على تيلرسون حتى يتنصل من تصريحات ترامب بشأن روسيا وحتى يؤكد أو ينفي ارتكاب بوتين أفعالاً معينة من العدوان. وعلى الديمقراطيين ببساطة أن يدعموا السيناتور الجمهوري جون ماكين الذي يكره ربط السياسة الأميركية ببوتين، وعليهم دعم زميله لينزي جراهام الذي يؤيده في هذا المسعى.

والأهداف التي يوفرها ترامب ومرشحوه كثيرة. فهناك السيناتور جيف سيشنز مرشح ترامب لمنصب وزير العدل، صاحب السجل الضعيف في حقوق التصويت والتوجه الخشن حيال المهاجرين غير الشرعيين. وعلى الديمقراطيين التصدي لسيشنز، لكن عليهم أن يأخذوا في الاعتبار حقيقة أن الأميركيين كانوا يعرفون في نوفمبر، قبل انتخاب ترامب، أن المرشح الجمهوري لا يحترم حقوق التصويت ولا المهاجرين. إن الرعاية الصحية والفساد وروسيا نقاط ضعف خطيرة عند ترامب. ومع الأخذ في الاعتبار الخطر الذي يمثله ترامب للديمقراطية الأميركية، فإن هذا ما ينبغي للديمقراطيين التركيز عليه.

فرانسيس ويلكينسون

محلل سياسي أميركي

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرغ نيوز سيرفس»