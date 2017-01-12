خفوت «الإيمان الديموقراطي» لأميركا تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017 «إننا ننتهج سياسة خارجية تمثّل التعبير الخارجي للإيمان الديموقراطي الذي ندعو إليه. ونحن نبذل ما بوسعنا لتشجيع الدول والشعوب الحرة عبر العالم على مساعدة المعذبين والمنكوبين في البلدان الأجنبية، وتقوية الدول الديموقراطية ضد الاعتداءات». (الرئيس الأميركي هاري ترومان، خطاب حالة الاتحاد، 1949). منذ أن نطق الرئيس ترومان بتلك الكلمات قبل قرابة 70 عاماً، حرص الرؤساء الأميركيون المتعاقبون، عن وعي أو بغير وعي، على العمل بمقتضاها، وأدت الفكرة القائلة بأن على الولايات المتحدة «تقوية الدول الديموقراطية ضد الاعتداءات»، والحفاظ على شبكة من «الدول والشعوب الحرة» حول العالم لإنشاء تحالفات قوية في آسيا، إضافة إلى مجموعة كاملة من المؤسسات الأوروبية والعابرة للأطلسي التي حافظت على أمن أوروبا وحريتها وازدهارها وتحالفها مع الولايات المتحدة، أي اتفاقيات حلف شمال الأطلسي، ومجلس أوروبا، والاتحاد الأوروبي. صحيح أن بعض هذه المؤسسات انطوت على كلفة بالنسبة للولايات المتحدة، لكنها كانت أساسَ القوة الأميركية في العالم (فحلفاء أميركا يروّجون لقيمها ومصالحها عبر العالم)، لذلك فإن أي إدارة أميركية لم تسعَ إلى إضعافها طوال سبعة عقود. بيد أنه عندما يتم تنصيب دونالد ترامب هذا الشهر، لن يظل ذلك هو واقع الحال، حيث أكّد ترامب أنه لم يعد مهتماً بالترويج لـ«إيمان أميركا الديموقراطي»، أو لأميركا ذات العلاقة الخاصة بـ«الدول الحرة والشعوب الحرة». ونحن نعلم، منذ بعض الوقت، أنه يريد أميركا تتعامل مع البلدان الأخرى على أساس مصالح وطنية تتحدد على نحو ضيق، لكن هل يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك؟ والبداية من ألمانيا وفرنسا حيث أعلن «بريتبارت»، قبيل الانتخابات الألمانية والفرنسية الوشيكة، اعتزامها إنشاء موقعين إلكترونيين جديدين باللغتين الألمانية والفرنسية، ولعل الخط التحريري لهذين الموقعين معروف حتى قبل أن يريا النور: فقد أنتج «بريتبارت» تغطية مكثفة جداً لحزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف في فرنسا، والذي يتلقى أموالاً من روسيا بشكل صريح ويدعو إلى إنهاء «الناتو وانسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي. وبعيد الانتخابات الأميركية، كانت ماريون ماريشال لوبين، ابنة أخت زعيمة «الجبهة الوطنية» مارين لوبين، قد أرسلت تغريدة على تويتر تقول: «أجيب بنعم على ستيفان بانون، المدير التنفيذي لحملة دونالد ترامب، من أجل العمل معاً». وإلى ذلك، يقوم «بريتبارت» من حين إلى آخر بنقل تصريحات لحزب «البديل من أجل ألمانيا» المعادي للمهاجرين، وتنتج عناوين ومقالات لمهاجمة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فهل يدعم بانون الصعودَ السريع لـ«البديل من أجل ألمانيا» و«الجبهة الوطنية»؟ الحزبان أيضاً لديهما زعيمان يكنّان إعجاباً صريحاً بروسيا بوتين، وكراهية كبيرة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتشككاً في «الناتو».. فهل يدعم ترامب ساسة معادين للولايات المتحدة؟ لا نعرف الجواب، لكنْ ثمة أسباب تدفع للاعتقاد بأنه ربما يفعل. وقد يكمن الجواب في عدمية بانون، وإيمان ترامب المعلَن بـ«القوة التجديدية» للعنف والأزمات («عندما ينهار الاقتصاد، وتذهب البلاد إلى الجحيم.. ستكون لدينا أعمال شغب لنعود إليها حيث كنا نوجد عندما كنا عظماء»)، وربما في علاقات البيت الأبيض الوثيقة بروسيا. ولا شك أن تدمير التحالف الأطلسي والاتحاد الأوروبي يمكن أن يخلق حالة من عدم اليقين ويتسبب في تراجع مستوى معيشة الأوروبيين، ناهيك عن العنف أو الفوضى الحقيقية. ولا شك أن انعدام الاستقرار في أوروبا لا يخدم مصلحة التجارة أو السياسة الأميركية أيضاً، لكن البعض سيستفيدون من ذلك الوضع، إذ ستصبح روسيا لاعباً أوروبياً رئيساً، كما يمكن للنخبة الغنية الحاكمة جني أموال من هذه الكارثة، إذ معلوم أن صناديق التحوط تفضل الاضطراب. وثمة أعضاء آخرون في فريق ترامب لن تعجبهم فكرة الفوضى في أوروبا، كما يصعب تخيل إعجاب جميس ماتيس أو ريكس تيلرسون بانهيار «الناتو»، لكن لأن أحداً لا يعرف إلى من سيصغي ترامب، فقد بدأت ميركل منذ بعض الوقت «الاستعداد للأسوأ»، حسب مجلة ألمانية. إنها لحظة وجودية بالنسبة لكل زعماء أوروبا، الذين بدأ معظمهم الآن فقط يستوعبون حقيقة أن روسيا ترغب في تدمير التحالف الأوروبي الأميركي، فهل يتعين عليهم، بعد نحو سبعة عقود على خطاب ترومان، الاستعداد لحكومة أميركية ترغب في القيام بذلك أيضاً؟ آن أبلباوم محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»