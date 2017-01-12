صورة أوباما الأخيرة.. والفتور بين سيؤول وبكين تاريخ النشر: الجمعة 13 يناير 2017 «حرييت دايلي نيوز» ضمن عموده بعدد أمس من صحيفة «حرييت دايلي نيوز» التركية، كتب المحلّل السياسي مصطفى عايدين معلّقاً على معركة تحرير الموصل، فقال إن العملية التي بدأها الجيش العراقي في السابع عشر من أكتوبر 2016، تحرز تقدماً بطيئاً ومطرداً في آن معاً، حيث وصلت قواته إلى ضفة نهر دجلة في الثامن من يناير الجاري. وأشار إلى أن بعض التقارير تفيد بأن تنظيم «داعش» فقد أكثر من 50 ألف مقاتل ومعظم المناطق التي كان يسيطر عليها في العملية المشتركة التي يقوم بها الجيش العراقي، وقوات البشمركة الكردية، والمليشيات الشيعية، إضافة إلى الضربات الجوية التي تنفذها القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة. ولكن على الرغم من هذه الانتكاسات، يقول عايدين، إلا أن التنظيم مازال يملك القدرة على الدفاع عن المدينة لفترة معتبرة وعلى تنفيذ هجمات إرهابية عبر البلاد. ويرى أنه «نظراً لأن خسران معركة الموصل من شأنه أن يُضعف كثيراً قدرته على إعادة رص صفوفه والحفاظ على وجوده في العراق، فإن (داعش) لن يستسلم بسهولة، والمعركة قد يطول أمدها حتى يتم القضاء على آخر مقاتل له في المناطق المعزولة من المدينة». وعلاوة على ذلك، تطرق الكاتب إلى التوتر بين تركيا والعراق بسبب وجود جنود أتراك في بلدة بعشيقة، التي أقامت فيها تركيا معسكراً في مارس 2015، مشيراً إلى أن العلاقات بين بغداد وأنقرة توترت عشية عملية الموصل بسبب هذا الموضوع. غير أنه يبدو الآن أن الجانبين توصلا إلى تفاهم ما خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي بنعلي يلدرم إلى العراق مؤخراً. فرغم أن فحوى المحادثات الثنائية مازال غير معروف، إلا أن كلا من يلدرم ونظيره العراقي حيدر العبادي عبّرا عن نيتهما التغلب على الصعوبات بين البلدين، مع تركيز خاص على الاحترام المتبادل لسيادة كل بلد. ولا شك أن عودة الدفء للعلاقات الثنائية قد تؤدي إلى تعزيز التعاون في مجموعة من المجالات، مثل التجارة والطاقة والدفاع.. يقول الكاتب. غير أن أولوية تركيا ستكون هي الحصول على تعاون العراق في إنهاء وجود مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» في منطقة سينجار، وهو ما يمثل أحد أهداف الوجود التركي في بعشيقة غير المصرح به كثيراً، والتنسيق، إن أمكن، من أجل منع مزيد من عمليات تسلل الإرهابيين إلى تركيا من الأراضي العراقية. وأضاف أن هذا التفاهم بين البلدين يدور، على ما يبدو، حول هذه الصفقة، أي انسحاب الجنود الأتراك متى استطاعت الحكومة العراقية إرغام «حزب العمال الكردستاني» على الانسحاب من سينجار وتقييد حركته بين جبل قنديل والحدود التركية. صحيفة «ذا هيندو» الهندية أفردت افتتاحية عددها لأمس الخميس، للتعليق على الخطاب الوداعي الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما قبيل أيام قليلة على نهاية ولايته الرئاسية ومغادرته البيت الأبيض، خطاب ذكّر فيه أوباما بأهم الإنجازات التي حققتها إدارته، محذراً مواطنيه الأميركيين من تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية، والانقسامات العرقية، وانتعاش التعصب الحزبي. ووفق الصحيفة، فإن أوباما سيترك تركة مبهرة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. فقد ورث اقتصاداً يرزح تحت وطأة ركود اقتصادي شديد، لكنه سارع في وقت مبكر من ولايته الأولى إلى تمرير حزمة من التشريعات الرامية إلى دعم وتقوية الشركات الأميركية. وبفضل ذلك وتدابير أخرى، بات معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ عشر سنوات قبل ذلك التاريخ، وأخذ الاقتصاد ينمو من جديد. أما في مجال السياسة الخارجية، تتابع الصحيفة، فإن أبرز إنجازاته تتمثل في الاتفاق النووي مع إيران، وتطبيع العلاقات مع كوبا بعد عقود من القطيعة، وقتل زعيم «القاعدة» أسامة بن لادن. وبالمقابل، تشير الصحيفة إلى أن أوباما كان أقل فعالية في تحقيق الانفراج مع روسيا والصين، كما أن مقاربته الناعمة نسبياً معهما منحتهما نوعاً من الاجتراء والجسارة لتحدي واشنطن عبر مجالات مختلفة. غير أنها تعتبر أن العالم لن يتذكّر أوباما بالنقطة التي سيحصل عليها عن إنجازاته وإخفاقاته بقدر ما سيتذكّره بالرجل الذي كانه، مضيفةً أن العالم سيتذكّر أول رئيس للولايات المتحدة من أصل أفريقي باعتباره قائداً رصيناً ومتزناً، وزعيماً دافع عن القيم الليبرالية، ورجلًا من القرن الحادي والعشرين، مرتاحاً في استعمال وسائل التواصل الاجتماعي والثقافة الشعبية، بقدر ما كان حساساً تجاه آلام ضحايا جرائم السلاح والكراهية العرقية. «تشاينا دايلي» أكّدت صحيفة «تشاينا دايلي» ضمن افتتاحية عددها ليوم الخميس أن منع السلطات الصينية دخول 11 طناً من مواد التجميل المستوردة من كوريا الجنوبية إلى السوق الصينية، كان بسبب عدم مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة الصينية، ولم تكن له علاقة، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، بقرار سيؤول نشر نظام «ثاد» للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية. غير أنها أوضحت، بالمقابل، أنه إذا كان منع المواد التجميلية من دخول الصين لا علاقة له بتوتر العلاقات بين بكين وسيئول بعد قرار هذه الأخيرة نشر النظام الصاروخي، فإن «ذاك الفتور الدبلوماسي سيشمل مجالات أخرى عاجلاً أم آجلًا»، لأنه «من الطبيعي أن تكون ثمة تداعيات (لذلك القرار)، وخاصة على مشاعر الصداقة المتبادلة بين شعبي البلدين». وبنبرة انتقاد غير خفية، قالت الصحيفة إن سيؤول لم تكن لتجد نفسها في مثل هذا الموقف مع بكين لو أنها لم تتجاهل التخوفات الصينية الصريحة بشأن نشر النظام الصاروخي «ثاد»، مضيفةً أنه من غير الواقعي أن تعتقد سيؤول أنها تستطيع طرح تهديد أمني كبير بالنسبة للصين وتتوقع من جارها الاستمرار في معاملتها بود. وقالت: «إن بكين تعتبر الخطوة تهديداً لأن نشر النظام الصاروخي لا يحقق الهدف المعلن، وإنما يقوّض على نحو خطير التوازنَ الاستراتيجي الإقليمي، إضافة إلى المصالح الأمنية للصين وآخرين في المنطقة». إعداد: محمد وقيف