ملامح الصحافة البريطانية تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017 التدخل الروسي.. وإخفاق أوباما في الشرق الأوسط «فاينانشيال تايمز» «الجارديان» أكدت صحيفة «الجارديان» في افتتاحيتها يوم الأحد الماضي أنه من الضروري أن نتشكك في تقارير التقديرات المخابراتية، لكن القضايا المثارة بشأن دور روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016 أخطر من أن يتم إنكارها ببساطة. وأشارت إلى أن أول قوة أجنبية تتدخل بصورة مباشرة في الانتخابات الرئاسية الأميركية لم تكن روسيا، وإنما فرنسا، لكن تاريخ ذلك التدخل كان في 1796، مضيفةً: وكان المستفيد منه هو «توماس جيفرسون»؛ إذ حاول السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة آنذاك تعزيز موقف «جفيرسون» (الديمقراطي) والمحب لفرنسا، ضد الفيدرالي المحب لبريطانيا «جون آدامز»، غير أن ذلك التدخل أتى بنتيجة عكسية، وساعد «أدامز» على الفوز. وأشارت الصحيفة إلى أنه «بعد مرور 150 عاماً، وأثناء الحرب الباردة وبعدها، حاولت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، في كثير من الأحيان التأثير في الانتخابات في أجزاء كثيرة من العالم، لذا أياً كان ما سيقال عن التدخل المزعوم من قبل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016، لا ينبغي أن نخطئ بالقول إنه أمر غير مسبوق، لأنه ليس كذلك!». ونوّهت الصحيفة بأنه مهما برّرنا، فإن تدخل روسيا الواضح في الانتخابات الأميركية عام 2016 لا يمكن الدفاع عنه، فذلك الاتهام، الذي تم الكشف عنه من خلال تقرير مخابراتي رفعت عنه السرية ونشر في «واشنطن بوست»، هو تدخل واضح، ويؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر شخصياً بشنّ حملة تأثير لتقويض الثقة في النظام الديمقراطي الأميركي، ولتقليل حظوظ هيلاري كلينتون، ومن ثم مساعدة دونالد ترامب. وحذرت الصحيفة من أن التدخل الروسي «قد يصبح واقعاً جديداً» تحاول موسكو تطبيقه في أماكن أخرى، لا سيما أوروبا، حيث تجري كل من هولندا وفرنسا وألمانيا انتخابات خلال العام الجاري. وقالت: «إنه لأمر خطير، ومن السذاجة أن ننكره باعتباره مجرد دعاية أو أخبار كاذبة». «الإندبندنت» أفاد الخبير بشؤون الحركات الإرهابية والمحاضر في جامعة «لانكستر» البريطانية، «سيمون مابون»، بأنه من الناحية التاريخية، كان الفقر دائماً أحد الدوافع الرئيسة وراء العنف السياسي، لكن الدعم الذي استطاع تنظيم «داعش» الإرهابي الحصول عليه، يحتم علينا النظر إلى سلسلة أخرى من العوامل، لافتاً إلى ضرورة إدراك أن هزيمة العنف والحيلولة دون وقوع أعمال إرهابية أخرى، سواء في الشرق الأوسط وفي شوارع أي من العواصم الأوروبية، يقتضي ضمان أن يتمكن الناس من الحصول على احتياجاتهم الأساسية بينما يشعرون بأمان وهم يفعلون ذلك. «ديلي إكسبريس» ذكر الصحفي «ستيفن بولارد» في مقال نشرته صحيفة «ديلي إكسبريس» أمس، أن الرسالة الرئيسة من محادثات وزير الخارجية البريطاني «بوريس جونسون» مع أعضاء في الكونغرس ومستشارين للرئيس المنتخب دونالد ترامب، في واشنطن ونيويورك خلال الأسبوع الجاري، تتناقض تماماً مع تهديد الرئيس أوباما بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح «بولارد» أن نتائج المحادثات تؤكد أن بريطانيا هي من أولى الدول التي من المرجح أن تبرم اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، على الرغم من مصير «اتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي»، والتي ظلت موضوع المحادثات بين الولايات المتحدة وأوروبا على مدار أعوام. إعداد: وائل بدران