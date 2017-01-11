قوة «الرأي العام»

تاريخ النشر: الخميس 12 يناير 2017

عندما تخلى «الجمهوريون» في مجلس النواب عن خطتهم الرامية إلى إلغاء مكتب الأخلاقيات المستقل الأسبوع الماضي، ظهرت قوة الرأي العام. وتكشفت طريقة عمل «الديمقراطيين» في 2017.

وبمجرد انتشار أنباء الخطة الأصلية بعد ظهر الاثنين قبل الماضي، تفجرت حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. وانهمرت الاتصالات الهاتفية على «كابيتول هيل» في صباح اليوم التالي. ونأى دونالد ترامب بنفسه عن الخطة. وبحلول عصر ذلك اليوم، تراجع «الجمهوريون».

ولنتذكر أن بعض تلك الانتصارات وقعت عندما كان «الجمهوريون» خارج البيت الأبيض، وبعيداً عن السيطرة على الكونجرس. لكن كانت لديهم امتيازات أخرى تتمثل في: رسالة واضحة، ومؤسسة قوية، وقدر كبير من الشغف، ومن ثم أثَّروا في السياسة ببث الخوف السياسي في أعضاء الكونجرس.

والآن، جاء دور «اليسار» كي يستفيد من الرأي العام، خصوصاً أن مخاطر المعركة المقبلة أكبر من مكتب أخلاقيات مجلس النواب.

وحتى قبل أن يصبح ترامب رئيساً، اتخذ الكونجرس خطوات كي يحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي. وعلى «الديمقراطيين» في الكونجرس أن يبذلوا كل ما في وسعهم كي يحبطوا هذه المحاولات. وعلى كل أميركي شعر باليأس بعد انتخابات العام المنصرم، أن يشارك أيضاً.

وقد أغرق القادة «الجمهوريون» النقاش بشأن «أوباماكير» بكثير من المصطلحات البيروقراطية، مثل أقساط التأمين، والتفويض الفردي، والإلغاء والتأجيل، والخصومات وغيرها، لكن لا ينبغي أن تخدعنا المصطلحات، فلُبُّ القضية واضح، وهو أن «أوباماكير» وفّر تأميناً صحياً لأكثر من عشرين مليون شخص، من الطبقة المتوسطة والفقراء والمرضى، ودفع مقابل ذلك من الضرائب على الأثرياء والشركات. وقد كان أكبر هجوم على انعدام المساواة الاقتصادية، منذ أن ظهرت قضية غياب المساواة قبل أربعة عقود! ويوشك الكونجرس الآن على حرمان كثير من الأميركيين من تأمينهم الصحي.

ديفيد ليونهارت: محلل سياسي أميركي

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»