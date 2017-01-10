خط الضياع تاريخ النشر: الأربعاء 11 يناير 2017 لماذا استاء البعض من وصول دونالد ترامب، الرئيس الأميركي الجديد المنتخب، إلى البيت الأبيض؟ وكيف ينكرون أن صعوده لسدة الرئاسة الأميركية هو اختيار شعبي، يعكس أصوات الناس الذين لا تُسمع أصواتهم في وسائل الإعلام؟ ترامب اختيار أميركي متوقع، ولو كنت أميركية لربما انتخبته، إذ ماذا يعني المواطن الأميركي من صراعات الشرق الأوسط وأزماته؟ إنه معني فقط بقضاياه ومصالحه، من ضرائب وخدمات حكومية. الناخب الأميركي معني أساساً بمصلحة بلاده، وهي المصلحة التي صارت على المحك من وجهة نظر أميركية. ولن يكون ترامب سيئاً أو جيداً بالنسبة لنا نحن المسلمين، إذ جاء بالأساس كي يخدم قناعات صارت محط اهتمام المواطن الأميركي، وهذا ما ينبغي تصديقه بعيداً عن أي مهارات جعلت من الرجل مادة دسمة للكاريكتور الصحفي بشكل يومي. وبالضرورة فإننا كعرب ومسلمين سنتضرر كثيراً إذا زادت وتيرة اللغة المستخدمة ضدنا ووصفنا بالإرهاب في ظل العمليات والتفجيرات الإرهابية التي يقدم عليها -وللأسف الشديد- بعض المنتسبين زوراً للعروبة والإسلام. وتأتي القراءات والتحليلات الصحفية اليومية حافلة بالتوقعات حول ما ستكون عليه أميركا في ظل ترامب، وكلها قائمة على درجة عالية من التشكك وعدم اليقين وحول ما سيفعله الرئيس الجديد مما قال ووعد به خلال حملته الانتخابية، مع التساؤل في الغالب حول ما إذا كان الرجل سيقدم بالفعل على إنهاء العداوة بين أميركا وروسيا، لاسيما أنه كرر إعجابه الشديد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ وهل يليق بزعامة عالمية أن تتنازل عن عرش القيادة القطبية الوحيدة، لترتمي في أحضان «العدو»؟ إذا كانت الأيام دول، كما يقال في المأثور الثقافي، فإن البشر أيضاً لا ثبات لمواقفهم، وليس في عالم السياسة ثقة نهائية خالية من الشكوك وسوء الظن. ما يهمنا اليوم هو أن تخف وتيرة شيطنة العرب في الإعلام الغربي والكف عن تحويلهم إلى أهداف قتالية، بزعم أنهم سبب خراب العالم رغم أنه لا خراب في العالم كله تقريباً أكثر من هذا الخراب الذي تعانيه بلدانهم. الأحداث والأخبار المتسارعة التي تحمل كل يوم صوراً ومعلومات عن عملية ينفذها تنظيم «داعش» الإرهابي، جعلت العرب في زاوية الاتهام دائماً، حتى بات من الصعب عليهم الخروج من نطاق الاتهام والشبهة، وكأن المؤامرة تحاك ضدهم للوصول بهم إلى هذا المفترق، دون أن يستطيعوا محاولة الوصول إلى خط النهاية! إن تجنب خط الضياع ودفع الاتهامات.. كل ذلك هو الدور المطلوب من العرب حالياً، وربما دون اعتبار كبير للبناء والتنمية والسعي للمستقبل. خراب يحتم على العرب مراجعة ذاتية واسعة، كي لا يفاقموا أوضاعهم أكثر فأكثر. ليأت ترامب إذن، حتى نرى عند أي خط أو منعطف يقف العرب، بعد طول ضياع! ------------- كاتبة إماراتية