وقف النار في سوريا... ومصير «جفش» تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017 يبدو أن اتفاق روسيا وتركيا والفصائل المقاتلة السورية على وقف إطلاق النار، وإنْ استثنى «جبهة فتح الشام» («النصرة» سابقاً) باعتبارها مصنفة إرهابية دولياً، فتح أيضاً أمام هذه الجبهة فرصة أن تبرهن فعلاً وليس فقط قولاً على فكّ ارتباطها كليّاً بتنظيم «القاعدة». ولا يعني ذلك مهادنتها، فاستهداف عناصرها في محافظة أدلب، معقلها الأخير في شمالي سوريا، مستمرّ بوتيرة يومية سواء بعمليات أميركية أو أخيراً بغارات مركّزة بدأ الروس ينفّذونها بإسناد استخباري لم يكونوا يملكونه سابقاً. ومن الواضح أن الهزيمة والانسحاب من حلب وضعا فصائل المعارضة «المعتدلة» ورفاقها في القتال من «فتح الشام» أمام حتمية القبول بالواقع الجديد، إذ خسرت أهمّ الجبهات في القتال ضد النظام وأصبحت في مواجهة مباشرة مع روسيا لا تقوى على تحمّلها. لا شك أن المحكّ المطروح على «جبهة فتح الشام» (جفش) صعب وغير مسبوق في تجارب «القاعدة»، بل يتطلّب الكثير من التنازلات التي تنهي تمايز «جفش» وتضعف قدرتها على الاستقطاب وتؤدي إلى تراجع قتاليتها، والأهم في هذه التنازلات الاستغناء سريعاً عن المقاتلين الأجانب الذين لم يكونوا كثراً في الأصل. ومع أن «النصرة» تأسست عام 2012 معتمدة على مقاتلين سوريين انضمّوا إليها بدافع ظروفهم المحلّية وليس إعجاباً بـ«القاعدة» وفكرها وزعيمها، إلّا أن مبايعة زعيمها «أبو محمد الجولاني» علناً لزعيم «القاعدة»، أيمن الظواهري، ووجود الأجانب في صفوفها، حسم ولاءها «القاعدي» وهويتها الإرهابية، رغم أن نشاطها الرئيسي انحصر في محاربة النظام السوري وظلّ بعيداً عن سلوك التنظيم الأمّ وجهاديته العالمية الموجّهة ضد الولايات المتحدة خصوصاً والغرب عموماً. لكن الحدث الأبرز الذي حشر «جفش» في الزاوية كان الاتفاق على وقف إطلاق النار وموافقة الفصائل على مفاوضات مع النظام في استانا، فالاتفاق استثناها وهي رفضته. لكن رفضها لا يعني أنها قادرة وحدها على فتح جبهة جديدة لمواصلة القتال، ثم إن تعريضها ادلب لمصير حلب يعني أنها عازمة على القضاء كليّاً على المعارضة. لا يعني ذلك فقط انكشاف حقيقة «جفش» واستراتيجيتها «القاعدية» القائمة على رفض وقف القتال وعدم التفاوض، بل يعني ما هو أخطر، أي أن تستدرج قتالاً داخلياً في ادلب وحيثما توجد مواقع لها إلى جانب الفصائل الأخرى. لذلك تبدي «جبهة فتح الشام» حالياً نوعاً من التكيّف مع الوقائع دون أن تكون قد حدّدت خيارها النهائي. إذ تُظهر على مضض تفهماً لتوجّهات الفصائل، وتجد صعوبة في السكوت على استهدافها دون أن تتمكّن من الرد. ولعل شعور الظواهري بأن «جفش» بصدد الإفلات من «القاعدة» للانخراط في المشهد السياسي في سوريا، هو ما دفعه إلى بثّ رسالته الصوتية التي يقترح فيها «حواراً مع أهل الجهاد حول أصحّ المناهج وأرشد الأساليب لنصرة الدين»، ما أطلق في المقابل حملة تأثيم وشماتة شنّها «داعش» ضد زعيم «القاعدة» الذي سبق أن ساند «الجولاني» في تمرّده على «البغدادي». قد يكون الظواهري و«الجولاني» بصدد البحث عن إبقاء «جفش» بأي صيغة متاحة ليكون لها دور وكلمة في مراحل لاحقة.