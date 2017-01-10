اليابان والإنفاق الدفاعي تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017 تُحَث الحكومة اليابانية على صياغة خطوات ملموسة للإعداد لطوارئ محتملة مع الجيش الصيني، الذي يوسع من أنشطته، بيد أنها بحاجة إلى معالجة مختلف القضايا، بما في ذلك الإنفاق المنخفض دولياً في مجال الدفاع. وتعتزم الحكومة وضع استراتيجية متكاملة للدفاع، والتي تنص على تدابير استجابة من قبل قوات الدفاع الذاتي للتعامل مع مثل هذه الحالة من الطوارئ بالتوازي مع خطة عمل مشتركة، والتي تحدد التعاون بين اليابان والولايات المتحدة. يذكر أن حكومة رئيس الوزراء «شينزو آبي» قد أقرت زيادة في موازنة الدفاع لخمس سنوات متتالية. وتم تخصيص 5.12 تريليون ين (نحو 48,013 مليون دولار) لموازنة العام المالي 2017. وهذا يمثل زيادة نسبتها 1.4% مقارنة بموازنة العام السابق. وبين الدول الكبرى، بلغ الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة في الخمس سنوات الأخيرة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، بينما بلغ في روسيا 4% وفي الصين 2% وفي كل من بريطانيا وفرنسا 2.3%. أما الإنفاق الدفاعي في اليابان فقد بلغ 1% من إجمالي الناتج المحلي، وهي نسبة متدنية للغاية. والسبب في الإنفاق المتدني على الدفاع في اليابان هو أنها تعتمد على قوة الردع التي توفرها لها الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك «مظلتها النووية». وحالياً، تقوم الحكومة اليابانية بتخصيص نحو 760 مليار ين لتغطية التكاليف المرتبطة بالقوات الأميركية المتمركزة في اليابان. وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة، انتقد الرئيس المنتخب دونالد ترامب التحالف بين اليابان والولايات المتحدة، والذي وصفه بأنه غير منصف، قائلاً إنه يلزم الجانب الأميركي فقط بالدفاع عن اليابان. ودعا اليابان لتحمل مزيد من التكاليف نظير استضافة القوات الأميركية. ومن ناحية أخرى، تواصل كوريا الشمالية تطوير برنامجها النووي والصاروخي. و«كابوس» الصاروخ الباليستي، القادر على حمل رأس نووية مصغرة على وشك أن يصبح حقيقة. ونظراً للظروف، فإن تعزيز نظام الدفاع الصاروخي يعد مهمة ملحة بالنسبة لليابان. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»