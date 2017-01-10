تحرير ذُباب ودحر التمرد والإرهاب تاريخ النشر: الثلاثاء 10 يناير 2017 لن يتحقق الحلم الإيراني الموهوم بتكوين نفوذ في المياه البحرية والسيطرة على كل ما هو موجود في المنطقة وفيما وراء المنطقة، فالأساطيل الإيرانية لا تحمل في باطنها سوى السلاح المهرب، ولم تبحر في البحار إلا لمد أذرع التدخلات في شؤون دول بعيدة، ونشر العنف والدمار على حساب شعوب أخرى، أو لدعم طرف على حساب طرف آخر في بؤر توتر ودول غير مستقرة كان لطهران دور ملموس في زعزعة استقرارها أصلاً. وطبعاً لن يكون لإيران مرسى ولا موطئ قدم في السواحل اليمنية، وخاصة بعد العمليات النوعية والتحرير الاستراتيجي لمدينة «ذُباب» بأيدي الجيش الوطني اليمني، وبمساندة من قوات التحالف العربي منذ انخراطها في الالتزام بمساعدة الشعب اليمني وحكومته الشرعية ضد التمرد الغاشم والعدوان الظالم. إن تحرير «ذُباب» الساحلية التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن مضيق باب المندب الاستراتيجي الرابط بين البحر الأحمر وخليج عدن يعد ضربة قاصمة وموجعة للمتمردين أدت إلى شل حركتهم في مواصلة عمليات الإرهاب والتهريب والعبث والتخريب، كما أنه يعد أيضاً دحراً ونحراً لمؤامراتهم، وهزيمة ساحقة ماحقة لهم في آخر المدن التي كانت تعد من أوكارهم في مضيق باب المندب. والراهن أن النجاح في إفشال المشروع التوسعي الإيراني يتواصل يوماً بعد يوم بأيدي المخلصين وقوات الشرعية ومساندة التحالف العربي، الذي أعاد للعرب مجدهم وحقق لهم عزهم، حتى أصبح اليمنيون، وكل العرب يتفاخرون اليوم بالمنجزات الوطنية التي حققتها قواتهم الشرعية. وهاهو الجيش الوطني اليمني يضمن الآن تقدماً ملحوظاً آخر نحو الشمال بخطوات استراتيجية واثقة وخطط نوعية راسخة قادرة على حماية ما تم تحريره، وتحقيق إنجازات ميدانية أخرى بأقل الخسائر المادية والعسكرية، والسعي لاستعادة ميناء «المخا» الذي يسيطر عليه المتمردون منذ أبريل 2016 حتى يتم إنهاء التمرد والفوضى الحاصلة في هذه المناطق، وإعادتها إلى حضن الشرعية بما يضمن سلامة الأراضي اليمنية من عبث العابثين وحقد الحاقدين. هذه الإنجازات تحسب أيضاً لقوات التحالف، ليس فقط لدورها المحوري في عمليات تحرير المدن والمحافظات اليمنية من أيادي المتمردين الحوثيين، وإنما أيضاً بالعمل الجاد والدؤوب على تدريب وتأهيل أبناء اليمن لاستعادة أراضيهم، ولدعم قدرتهم على مواجهة عدوهم ومغتصب شرعيتهم، وقد أثبت هذا الجهد نجاحاً منقطع النظير. فالتحالف دمج الانخراط في العمليات الرامية لتحرير اليمن وتخليصه من تهديد التمرد مع تدريب أبنائه من المقاومة الشرعية وقوات الجيش الوطني اليمني الذي تمكن من تنفيذ عمليات استراتيجية نوعية، والتصدي للهجوم والعدوان «الحوثي»، وحقق مكاسب واسعة على الأرض لصالح الحكومة الشرعية، حتى تمكنت من الإمساك بزمام الأمور، ومكنتها الإنجازات المتواصلة أيضاً من تأمين ممرات الملاحة الدولية التي لا تقتصر أهميتها على اليمن وحده وإنما تنسحب هذه الأهمية البالغة أيضاً على مصالح بقية الدول العربية والعالم. والآن وبعد كل هذه المكاسب أصبح الإمداد المسلح لمليشيات «الحوثي» وصالح من قبل إيران المعادية أمراً صعباً وفي حكم المنتهي بتحرير باب المندب والمدن الساحلية، حيث إن قوات التحالف نجحت بشكل كبير جداً في تدمير معظم البنية التحتية للأسلحة والذخائر الخاصة بالمخلوع والحوثيين، ومن ثم فإن منع تهريب مزيد من السلاح وتدمير ما هو موجود منه بأيدي المرتزقة الحوثيين والمتآمرين معهم، سيمكن الحكومة الشرعية من تخطي الأزمات، وتحييد التدخلات الإيرانية الساعية، أولاً وأخيراً، لزعزعة استقرار هذه البلاد. وبنظرة أعمق للعملية فإنها تؤشر بشكل لافت إلى عزم المقاومة الشعبية والتحالف العربي على تخليص اليمن من بقايا الانقلاب والقتلة الطائفيين الحوثيين بشكل حاسم ونهائي وقريب، وإبعاده عن الأجندات الخارجية، واستعادة الشرعية على كامل التراب اليمني، ليبقى اليمن عربياً بعيداً عن أجندات ومؤامرات من يعتقدون أن سواحله ستكون مقراً لأساطيلهم وبوارجهم التي لا تحمل للمنطقة والعالم سوى تدخلات وأجندات التخريب والتهديد والتشريد. كما أن المخاطر الكامنة من وراء التمرد الحوثي تراجعت أيضاً وتقلصت إلى حد كبير، والعمل العسكري جارٍ لتقويض كل تلك المخاطر والتهديدات، التي ستندحر وتندثر وتنكسر ومصيرها «بإذن الله» الهلاك والزوال، فالتخبط الواضح في طريقة توزيع المهام في صفوف العدوان وعمليات الترقيات والتعيينات الهزلية في جيش التمرد تدل على تفكك وتهلهل تلك المليشيات المتمردة العميلة، التي يسعى قادتها البائسون الآن يائسين للسيطرة على ما تبقى فيها من قوات مهزومة، ولم يعد خافياً عدم قدرتهم على الاستمرارية في تمردهم ومؤامرتهم الدنيئة ضد الحق والشرع، وضد الشعب اليمني وشعوب المنطقة العربية كافة. ولكن هاهي الأيام تثبت لهم، ولمن يحركونهم من وراء الستار، خيبة مسعاهم، واقتراب هزيمتهم المحدقة المحققة، وقرب انتصار الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وهذه النتيجة كانت محتومة ومحسومة سلفاً ويراها كل من أوتي حظاً من عقل أو منطق، لأن صولة الباطل ساعة، وانتصار الحق والعدل والشرعية ماضٍ إلى قيام الساعة.