معركة الاستنزاف في الموصل

تتواصل معارك استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش» منذ قرابة ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي رافقت انطلاق الحملة العسكرية لتحرير الموصل والتوقعات المرتفعة بسرعة انتهاء العملية في فترة بسيطة، إلا أن الهجوم على المدينة عالق، فيما تتكبد القوات العراقية خسائر فادحة بشكل مطرد، فيتم الإعلان إعلامياً عند تقدم في جبهة في مقابل التكتم الشديد على التراجع في جبهة أخرى. وفي غضون ذلك تتصاعد أعداد النازحين وتتضارب الأخبار القادمة من الموصل كل ذلك وسط عدم وضوح في النتائج على الأرض.
ومع بدء المرحلة الثانية من معركة تحرير الموصل في نهاية ديسمبر الماضي بدا أن الآمال في تحقيق فوز سهل وسريع على«داعش» بالموصل قد تبددت، ويقاتل في معركة الموصل آلاف المقاتلين من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة ومليشيات «الحشد الشعبي» مدعومين بغطاء طيران التحالف الدولي، إضافة إلى أعداد متزايدة من المستشارين العسكريين الأميركيين والإيرانيين.. كل ذلك بينما لم تُسجل انتصارات كبيرة حتى الآن، وظهرت تقديرات جديدة تُرجح أن المعركة تحتاج لمدة طويلة قد تمتد إلى الشهر السادس من عام 2017 على أحسن تقدير، وأن المعركة ستستمر لمدة طويلة خلافاً للتوقعات السابقة.
تظهر التحليلات العسكرية المحايدة للمعركة خطورة الاستراتيجية التي يتبعها تنظيم «داعش» في حربة لاستمرار السيطرة على الموصل باستخدام أساليب وتكتيكات عسكرية مختلفة وجديدة، أبرزها استخدام العمليات «الانتحارية» لعناصره والتي كبدت القوات العراقية خسائر فادحة في الأفراد والمعدات خاصة في الوحدات القتالية العراقية عالية التدريب «قوات النخبة» العراقية. وترجع التحليلات إلى أنه ورغم تأخر انطلاق عملية تحرير الموصل، فإن الحكومة العراقية رغم ذلك لم تهييء الظروف المناسبة لضمان نجاح العملية، ولم تتم دراسة النتائج المتربة على انطلاق العمليات العسكرية بشكل دقيق خاصة بالنسبة لسكان الموصل، فلم تؤمن الحكومة العراقية المعابر الكافية لخروج سكان الموصل المدنيين، ولم تهيأ معسكرات اللجوء الملائمة لاستقبال الأعداد المتوقعة من السكان الفارين من العمليات العسكرية، إضافة إلى تجاهل حقيقة أن تنظيم «داعش» سيلجأ لاستخدام سكان الموصل كدروع بشرية لمقاتليه.. كُل ذلك يُضاف إليه عدم قدرة الحكومة العراقية على احتواء الجدل السياسي المصاحب لمشاركة «الحشد الشعبي»، وثم عملية الدمج لميليشيات الحشد الشعبي في قوات الجيش العراقي، والضجة التي صاحبت عملية الدمج التي ركزت على التأسيس لبداية تحول الجيش العراقي إلى «جيش مذهبي».
لقد كشفت معركة «تحرير الموصل» عن مدى ضعف الجيش العراقي، وأظهرت التسريبات الإعلامية لممارسات ميليشيات «الحشد الشعبي» في معركة الموصل، وتصريحات قادته مدى التدهور المتسارع في الجيش العراقي، والذي لم يحقق أي انتصارات واقعية على الأرض إضافة إلى عدم قدرته الفعلية على خوض معركة مثل معركة الموصل في ضوء التناقضات السياسية والعسكرية التي تعصف به. ففي مقابل ضبابية العقيدة العسكرية للجيش العراقي وتحوله لجيش مذهبي بعد دمج ميليشيات الحشد الشعبي، وحقيقة أن خريجي الكليات العسكرية في السنوات الماضية، وحسب قادة عسكريين عراقيين «غير مؤهلين» لدخول المؤسسة العسكرية حيث تم قبولهم نتيجة لضغوطات حزبية. ومن ناحية أخرى، فإن محاولة تأسيس جيش عراقي قوي ومستقل تواجه بصعوبات أبرزها التدخلات الخارجية، وخصوصاً الإيرانية والأميركية، فبقاء العراق ضعيفاً عسكرياً، ومفككاً سياسياً، يساعد في استمرار الهيمنة الأميركية والإيرانية عليه، والحقائق السياسية تقول بأن تلك الدول المهيمنة على القرار السياسي العراقي، لن تقبل بجيش عراقي قوي يهدد وجودها، وبالتالي أظهرت معركة الموصل تلك التناقضات العراقية دفعة واحدة. ليدخل الجيش العراقي في حرب استنزاف ستطول في حربه ضد تنظيم «داعش» فمعركة الموصل سيطول أمدها بشكل غير الذي توقعه البعض.