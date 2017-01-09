معركة الاستنزاف في الموصل تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017 تتواصل معارك استعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم «داعش» منذ قرابة ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من الضجة الإعلامية التي رافقت انطلاق الحملة العسكرية لتحرير الموصل والتوقعات المرتفعة بسرعة انتهاء العملية في فترة بسيطة، إلا أن الهجوم على المدينة عالق، فيما تتكبد القوات العراقية خسائر فادحة بشكل مطرد، فيتم الإعلان إعلامياً عند تقدم في جبهة في مقابل التكتم الشديد على التراجع في جبهة أخرى. وفي غضون ذلك تتصاعد أعداد النازحين وتتضارب الأخبار القادمة من الموصل كل ذلك وسط عدم وضوح في النتائج على الأرض. ومع بدء المرحلة الثانية من معركة تحرير الموصل في نهاية ديسمبر الماضي بدا أن الآمال في تحقيق فوز سهل وسريع على«داعش» بالموصل قد تبددت، ويقاتل في معركة الموصل آلاف المقاتلين من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة ومليشيات «الحشد الشعبي» مدعومين بغطاء طيران التحالف الدولي، إضافة إلى أعداد متزايدة من المستشارين العسكريين الأميركيين والإيرانيين.. كل ذلك بينما لم تُسجل انتصارات كبيرة حتى الآن، وظهرت تقديرات جديدة تُرجح أن المعركة تحتاج لمدة طويلة قد تمتد إلى الشهر السادس من عام 2017 على أحسن تقدير، وأن المعركة ستستمر لمدة طويلة خلافاً للتوقعات السابقة. لقد كشفت معركة «تحرير الموصل» عن مدى ضعف الجيش العراقي، وأظهرت التسريبات الإعلامية لممارسات ميليشيات «الحشد الشعبي» في معركة الموصل، وتصريحات قادته مدى التدهور المتسارع في الجيش العراقي، والذي لم يحقق أي انتصارات واقعية على الأرض إضافة إلى عدم قدرته الفعلية على خوض معركة مثل معركة الموصل في ضوء التناقضات السياسية والعسكرية التي تعصف به. ففي مقابل ضبابية العقيدة العسكرية للجيش العراقي وتحوله لجيش مذهبي بعد دمج ميليشيات الحشد الشعبي، وحقيقة أن خريجي الكليات العسكرية في السنوات الماضية، وحسب قادة عسكريين عراقيين «غير مؤهلين» لدخول المؤسسة العسكرية حيث تم قبولهم نتيجة لضغوطات حزبية. ومن ناحية أخرى، فإن محاولة تأسيس جيش عراقي قوي ومستقل تواجه بصعوبات أبرزها التدخلات الخارجية، وخصوصاً الإيرانية والأميركية، فبقاء العراق ضعيفاً عسكرياً، ومفككاً سياسياً، يساعد في استمرار الهيمنة الأميركية والإيرانية عليه، والحقائق السياسية تقول بأن تلك الدول المهيمنة على القرار السياسي العراقي، لن تقبل بجيش عراقي قوي يهدد وجودها، وبالتالي أظهرت معركة الموصل تلك التناقضات العراقية دفعة واحدة. ليدخل الجيش العراقي في حرب استنزاف ستطول في حربه ضد تنظيم «داعش» فمعركة الموصل سيطول أمدها بشكل غير الذي توقعه البعض.