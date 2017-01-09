ترامب و«السور العظيم» تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017 يحب دونالد ترامب مشاريع التشييد الجيدة، لذا فليس من المستغرب أنه معجب ب «سور الصين العظيم». فقبل بضعة أشهر، تحدث ترامب عن هذا الإنجاز قائلاً: «يبلغ طول سور الصين العظيم، الذي شُيد قبل ألفي عام، 13 ألف ميل، ولم تكن الصين في ذلك الوقت لديها جرافات أو رافعات أو معدات حفر». ومؤخراً، قارن ترامب بين الجدار الذي يخطط لتشييده على الحدود مع المكسيك وبين الحاجز الشهير: «لم تذكر وسائل الإعلام غير الأمينة أن أي أموال سيتم إنفاقها على بناء السور العظيم (من أجل سرعة الإنجاز)، ستقوم المكسيك بتسديدها في وقت لاحق!» لقد بدأ تشييد سور الصين العظيم في عهد الإمبراطور «تشن شي هوانج» في القرن الثالث قبل الميلاد لإبعاد البدو البربر. وقد استغرق المشروع آلاف السنين، ويُعد واحداً من أضخم المشاريع الإنشائية على الإطلاق. وكما هو الحال في معظم المشاريع عالية الطموح، فقد كان هذا المشروع مُكلف للغاية. ووفقاً لتقدير المؤرخ «والتر إيه ماكدوجال»، فإن سلالة «مينج» وحدها أنفقت «بضع ملايين من أوقيات الفضة» على تكاليف التشييد خلال فترة حكمها من القرن ال14 – 17 الميلادي. لقد جاءت كل هذه الأوقيات من الفضة من الضرائب وغيرها من الإيرادات الحكومية، بما في ذلك مقادير هائلة من الفضة التي نقبت الصين عنها في بيرو وشحنتها إلى البلاد عبر المحيط الهادئ من خلال الطرق التجارية في جنوب شرق آسيا. تكلفة جدار ترامب ستبلغ نحو 8 مليار دولار، في حين أن شبكة سي إن بي سي تتوقع أن تبلغ التكلفة الحقيقية ما بين 15 – 25 مليار دولار، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة. وبطبيعة الحال، فإن سلالة «مينج» الصينية كانت أيضا قادرة على «التحكم» في التكاليف وذلك بفضل القوى العاملة الرخيصة نسبيا. وكانت معظم عمليات البناء يقوم بها الجنود، والمحكوم عليهم أو العوام الذين كانوا يجبرون أساسا على العمل. وكان هذا العمل محفوفا بالخطر وفي الغالب مميتا، حيث كان العمال يعملون في أماكن باردة وبعيدة لفترات تمتد شهورا أو أعواما. وقد اكتسب الجدار لقب «أطول مقبرة على الأرض» لأنه كانت هناك الكثير من الوفيات – 400 ألف وفقا لأحد التقديرات. فهل هناك سبب آخر يجب أن ينتبه إليه ترامب؟ يتفق المؤرخون على أن سور الصين العظيم كان مشروعاً كبيراً لا فائدة منه، وربما لا يستحق كل هذا العناء في النهاية. فهو في الواقع لم ينجح في الإبقاء على الأجانب خارج البلاد. فقد كان بإمكان أي شخص أن يتسلل إلى الداخل - وكل ما يتعين على المتسللين هو إيجاد مدخل أو فجوة للولوج منها. وفي نهاية المطاف، بدأ المجندون العسكريون الذين كان يتم إرسالهم لحراسة الجدار في الاختلاط والتجارة مع المغول، وإعطاء جحافل من البرابرة ما كانوا يحتاجون إليه. لقد كانوا بمثابة الزبائن لبضائعهم. أو، كما قال المؤرخ «آرثر والدرون» ل «ماذر جونز»: «إن السور العظيم كان بمثابة سياسة مالية وخارجية سيئة». أماندا أريكسون كاتبة أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»