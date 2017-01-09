«أدو»: المنعطف الغاني ومطلب النجاح الاقتصادي! تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017 «التغيير الآن»، و«اليوم بداية فجر جديد لغانا».. شعاران كررهما زعيم المعارضة الغانية السابق والرئيس المنتخب، «نانا أكوفو أدو»، في خطاب تنصيبه رئيساً للجمهورية، أول أمس السبت، منتقداً الرؤساء الذين يحاولون البقاء في السلطة بأي ثمن، واصفاً إياهم بالسباحة ضد تيار التاريخ، وذلك في حفل أقيم بجادة الاستقلال وسط العاصمة أكرا، حضره العديد من القادة الأفارقة، إضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته «جون دراماتي ماهاما» والرئيسان السابقان «جون راولينغو» و«جون كوفور»، وما يزيد عن ستة آلاف من المدعوين الأجانب والمواطنين. وقد اعتلى «أدو» المنصة بملابس تقليدية، وتحدث واعداً بوضع غانا على طريق التقدم والازدهار، وبخفض الضرائب وتقليص مستويات البطالة والتضخم، مثنياً على تجربة بلاده في مجال التحول الديمقراطي والانتقال السلس للسلطة! ويمثل تنصيب «أدو» علامةً على انتقال سياسي سلمي يندر حدوثه في أفريقيا المثخنة بأزماتها السياسية، كما يكرس 16 عاماً من التحول الديمقراطي في غانا، البلد المحوري في منطقة غرب أفريقيا منذ نيله الاستقلال عن بريطانيا عام 1957، تتويجاً لنضال وطني قاده كوامي نكروما عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، وألهم حركة التحرر الوطني في أفريقيا وآسيا. وأصبح نكروما أول رئيس لوزراء «ساحل الذهب» (التسمية البريطانية لهذا البلد)، ثم أول رئيس للجمهورية الجديدة عقب استقلالها، حيث تم استبدال التسمية البريطانية باسم «إمبراطورية غانا» التاريخية، رغم عدم وقوعها ضمن حدود جمهورية غانا الحالية. و«نانا أكوفو أدو» (73 عاماً) سياسي ومحامي غاني وناشط حقوقي ووزير سابق وعضو بـ«الحزب الوطني الجديد»، والرئيس الفائز بانتخابات ديسمبر الماضي. ولد «نانا أكوفو أدو» في أكرا، العاصمة الغانية، عام 1944، لعائلة ذات نفوذ سياسي واسع؛ فوالده «إدوارد أكوفو أدو» كان محامياً وقاضياً وناشطاً سياسياً وأحد الآباء المؤسسين لدولة غانا؛ وكان عضواً في مجموعة «الستة الكبار»، إلى جانب نكروما، والمعروفة بدورها المهم في النضال من أجل استقلال «ساحل الذهب» عن بريطانيا. وقد ترأس المحكمة العليا بين عامي 1966 و1970، والمحكمة الدستورية (1967 -1968)، قبل أن يصبح الرئيس غير التنفيذي لغانا بين عامي 1970 و1972. قد تأثر «نانا أكوفو أدو» بنشاطات والده ومكانة أسرته السياسية، حيث كانت تعقد في بيت والده اجتماعات «جول جوست المتحدة»، أول حزب سياسي في غانا. كما كان خاله «جي بي دانكواه» عضواً آخر في مجموعة «الستة الكبرى»، وكان جده لأمه عضواً في المجلس التنفيذي لإقليم ساحل الذهب قبل استقلال غانا. وبدأ «نانا أكوفو أدو» دراسته في مدرسة البنين الحكومية «آدابراكا»، ثم في مدرسة «روو راود»، في أكرا. وذهب إلى انجلترا في 1962 لدراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد بأوكسفورد، لكنه عاد في العام ذاته إلى غانا ليزاول التدريس في مدارسها الثانوية، قبل أن يبدأ دراسة الاقتصاد في جامعة غانا ليتخرج منها عام 1967. وفي العام ذاته سافر مجدداً إلى المملكة المتحدة لدراسة القانون، وبعد عودته منها عام 1971 أصبح عضواً في اتحاد المحامين الغانيين، وشارك في تأسيس شركة محاماة «بريمبيه وشركاه» عام 1979. لم ينخرط «أدو» في السياسة إلا في أواخر السبعينيات، حين انضم إلى «الحركة الشعبية للحرية والعدالة»، لمناهضة حكومة المجلس العسكري الأعلى بقيادة الجنرال «أغناطيوس كوتو آتشيمبونغ». ورغم الإطاحة بالأخير وإعدامه عام 1978، فقد استمر «أدو» في معارضة الحكم العسكري، وأسس في مطلع التسعينيات «منظمة حقوق الإنسان والشعب في غانا»، وساهم مع مجموعة من أعضاء النخبة، عام 1995، في تشكيل «التحالف من أجل التغيير» الذي عارض انتهاكات حقوق الإنسان وسياسات الليبرالية الجديدة. وبوصفه أحد قادة الحركة المؤيدة للديمقراطية، وكواحد من مؤسسي «الحزب الوطني الجديد» المعارض، فقد أعرب «أدو» عن طموحه لرئاسة البلاد؛ إذ خاض الانتخابات التمهيدية داخل «الحزب الوطني الجديد»، عام 1998، لكنه خسر أمام «جون كوفور» الذي فاز بالانتخابات الرئاسية لعام 2000 ليصبح أول رئيس مدني منتخب لغانا. وفي عهد «كوفور» شغل «أدو» منصب النائب العام ووزير العدل، ثم أصبح وزيراً للشؤون الخارجية من 2003 وحتى 2007. وإذ يحظر الدستور الغاني على الرئيس الترشح لولاية رئاسية ثالثة، ولأن النخبة السياسية الغانية حريصة على تجذير التحول الديمقراطي في بلادها، لم يكن بوسع الرئيس «كوفور» الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2008، فشهد «الحزب الوطني الجديد» انتخابات داخلية تقرر على إثرها ترشيح «أدو» لتلك الانتخابات، لكنه خسر بفارق طفيف أمام «جون آتا ميلز»، مرشح حزب «المؤتمر الديمقراطي الوطني» بقيادة الحاكم العسكري السابق «جيري راولينغ» (1981 -2001). وبعد وفاة «ميلز» في يوليو 2012، جرت انتخابات رئاسية في العام ذاته، فتعرض «أدو» للهزيمة مجدداً على يد «جون دراماتي ماهاما»، مرشح «المؤتمر الديمقراطي الوطني»، وبفارق ضئيل للغاية أيضاً، لكن المحكمة العليا أقرته لصالح «ماهاما». ورغم إخفاقه في المرتين السابقتين، فقد خاض «أدو» الانتخابات التمهيدية لحزبه في أكتوبر 2014، حيث فاز بنسبة 94.4٪ للترشح عن «الحزب الوطني الجديد»، كي ينافس لثالث مرة في انتخابات الرئاسة عام 2016. وخلال حملته الانتخابية، جاب «أدو» أنحاء البلاد، واعداً بتنشيط النمو الاقتصادي، وتخفيض مستويات التضخم والبطالة.. ففاز في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية، يوم 7 ديسمبر المنصرم، بنسبة 53.3٪ من الأصوات، مقابل 44.4٪ لمنافسه «ماهاما»، الرئيس المنتهية ولايته، والذي سارع للاعتراف بهزيمته واتصل بـ«أدو» مهنئاً إياه. والآن، وقد انتقل «أدو» من مرحلة الخطاب المعارض وأجواء المناكفة الانتخابية إلى ممارسة مسؤوليات الحكم والتعامل مع معطيات الواقع، فعليه أن يحقق ما وعد به من إصلاح في المجال العمومي، لاسيما في الحقل الحقوقي (الشفافية ودولة القانون)، وفيما يخص إنعاش الاقتصاد وتحريك الدواليب المتوقفة للنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل للعاطلين.. وإلا فسيفقد شعبيته كما حدث لسلفه «ماهاما» المعروف بقربه من الناس. فاقتصاد غانا البالغ حجمه نحو 18 مليار دولار، يعتمد أساساً على الزراعة (وأبرز حاصلاتها الكاوكاو والمطاط والأخشاب)، وأغلب سكانها (البالغ عددهم 26 مليون نسمة) يعيشون على الزراعة أيضاً. وقد شهدت غانا في عهد «ماهاما» تباطؤاً في النمو أفضى إلى أزمة اقتصادية، حملت حكومة «المؤتمر الديمقراطي الوطني» على طلب خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي، مما أثار انتقادات متكررة على لسان «أدو». والآن، لم يعد ثمة وقت طويل أمام «أدو» كي يكشف عن الحلول والمخارج التي بحوزته، على أن لا تكون تكراراً لوصفات جرّبها أسلافه، لم تحقق أيٌ منها النجاح المطلوب لغانا! محمد ولد المنى