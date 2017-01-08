«بريكست» واستقالة السفير

تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017

أصبح الطريق الطويل الذي تسلكه رئيسة الوزراء البريطانية «تريزا ماي» للخروج ببلادها من الاتحاد الأوروبي، أطول قليلاً، بعد أن استقال الدبلوماسي البريطاني البارز «السير إيفان روجرز» من منصبه كسفير لدى الاتحاد. وهدد «روجرز» مراراً وتكراراً بفعل ذلك في مناسبات مختلفة في ظل حكومة رئيس الوزراء السابق «ديفيد كاميرون». والآن، بينما لا يفصل المملكة المتحدة سوى أسابيع قليلة عن تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، لتبدأ رسمياً الانفصال عن أوروبا، نفذ «روجرز» وعده بالفعل.

ويساور البعض القلق من أن هذه الخطوة ستكون سيئة بالنسبة لبريطانيا. وفي تغريدة متشائمة على موقع «تويتر»، قال «نيكولاس ماكفيرسون»، الموظف المدني السابق في وزارة الخزانة، «إنه تدمير كامل ومتعمد للاتحاد الأوروبي»، بينما وصف نائب رئيس الوزراء السابق «نيك كليج» استقالة «روجرز» بأنها «ضربة في الجسد».

بيد أن أي إخلاء للمنصب من شأنه أن يجعل التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد أكثر صعوبة، وسيعقّد مسألة احتفاظ بريطانيا ببعض المزايا التجارية لدى الاتحاد. ومن المحتمل أن تكون هذه نتيجة لخروج «روجز»، فقد عمل في بروكسل كممثل دائم منذ 2013، كما عمل في حكومات متعاقبة في قضايا خاصة بالاتحاد الأوروبي منذ عام 1996.

ومن جانبه قال رئيس وزراء سلوفاكيا «روبرت فيكو»، الذي تولى حتى الأول من يناير الجاري، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي: «إنني أطالب قادة الاتحاد بوقف المغامرات، مثل الاستفتاءين البريطاني والإيطالي بشأن القضايا الداخلية، التي تشكل تهديداً على الاتحاد الأوروبي». وربما أن «ماي»، التي تحاول جاهدة إخماد نيران «بريكست» التي ورثتها، تتفق معه في ذلك!

إميلي تامكين: كاتبة متخصصة في الشؤون الأوروبية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»