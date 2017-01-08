مُعلم الخير تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017 صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجّه بأن يكون عام 2017 في دولة الإمارات يحمل شعار «عام الخير»، وقد تم الإعلان أن العمل خلال العام الجديد سيركز على محاور رئيسة أولها ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص، لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، وثانيها ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كل فئات المجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من كفاءاتها في كل المجالات، أما الهدف الثالث فهو ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة، كإحدى أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن، الذي ترسخ عبر عقود في كل قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. وكما عوَّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ذو الأفكار الخلاقة، كانت أولى ثمرات هذا التوجيه، إنشاء «بنك الإمارات للطعام»، وقد غرد سموه في موقعه الرسمي بقوله: أطلقنا اليوم مع تباشير عام الخير «بنك الإمارات للطعام» مؤسسة هدفها ترسيخ خصلة رئيسة في شعب الإمارات وأجياله، خصلة الكرم وإطعام الطعام. وقد وجَّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بأن تكون حرمه سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة لمجلس أمناء «بنك الإمارات للطعام»، وهذا قرار صادف أهله فسموها عَلَم لا يشق له غبار في فعل الخير، ومن لا يعرف شيوخ الإمارات يعتقد أن مثل هذه المبادرات جديدة علينا، بيد أننا ندرك بعين اليقين أن حكام الإمارات قدوات مستمرة لفعل الخير في السر قبل الجهر، فأعمالهم الخفية لا يعلم عنها إلا القليل من الناس المقربين منهم، وهم شهود على أن مثل هذه المبادرات الجلية لا تمثل إلا اليسير من جهودهم الخفية لخدمة الإنسانية، إنهم ليسوا بحاجة إلى دعاية إعلامية كما يفعل غيرهم، لقد حاولت بعض المواقع المشبوهة تشويه مثل هذه المبادرات، لأسباب حزبية مقيتة، لأن قلوب الحزبيين ممن يدّعون التوجهات الإسلامية مُلئت غيظاً لنجاحات الإمارات المستمرة في ميادين عجزت عنها دول أخرى، فأعمتهم ولاءاتهم الفكرية عن التجرد، ولو للحظة صدق أمام خالقهم سبحانه، لقول كلمة الحق في جهود خيّرة ترنو إليها الإمارات بقيادتها الواثقة وتاريخها الناصح، وواقعها الفريد من نوعه في عالم تضاعفت في الأنانية حتى باتت الأنا تقود الإنسان إلى ظلم أخيه في الإنسانية. إن عام الخير يمثل فصلاً جديداً من تميز الإمارات، وسنحصد ثمار هذا الخير أمناً وأماناً لمجتمعنا، فكلنا يدرك قول نبينا عليه الصلاة والسلام «صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب». وقد قالت العرب قديماً: مَن يَفعَلِ الخَيرَ لا يَعدَم جَوازِيَهُ--لا يَذهَبُ العُرفُ بَينَ اللَهِ وَالناسِ عام الخير فجَّر لدى الكثير من الناس أفكاراً ستتبلور في مشاريع خيرية يراها الناس جهاراً نهاراً، وهو ميدان للتسابق كلٌّ حسب موقعه وجهده، فكما أن الصدقة بالمال مطلوبة ممن يملكه هناك صدقات بالجهد والوقت والفكر، وهي في حقيقتها خير برهان نحثو به في وجوه المشككين التراب، الإمارات ستبقى مَعلَماً للغير ما دام فيها معلّم الخير، وقائد الغير للخير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه.