درس ريجان تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017 في آخر مرة، كان التقدميون يشعرون فيها بالقلق حيال عملية انتقال سياسية، كان هناك فيلمان عن حرب النجوم، «دالاس»، وهو الفيلم الأكثر مشاهدة على شاشات التلفزيون، و«رونالد ريجان»، المرفوض من قبل الكثيرين كممثل ومتطرف، والذي كان على وشك أن يصبح القائد العام للقوات المسلحة. أولاً، قاموا بطمأنة موظفي الخدمة المدنية القلقين. ففي وزارة العدل، على سبيل المثال، لم يكن أحد يشك أن سياسات مهمة كانت في طريقها للتغير، وأحياناً بطرق مثيرة، بيد أن «ويليام فرينش سميث»، النائب العام القادم لريجان، أوضح للعاملين في المهنة أنه معجب للغاية بتقاليدهم ومهنيتهم، وبعيداً عن إعطاء الموظفين الفيدراليين شعوراً بالمعارضة والشك، قال (وكان يثبت ذلك كل يوم)، إنه يكن لهم الحب والاحترام. أما «تيودور أولسون»، الرئيس الجديد لمكتب المستشار القانوني، حيث كنت أعمل، فقد فعل نفس الشيء – وأكثر من ذلك، فقد أعطاهم شعوراً فورياً بالتواضع، مؤكداً أنه يتعين عليه أن يتعلم. وفي خلال شهر، أصبح المحامون الذين خدموا بإخلاص إدارة ديموقراطية موالين بقوة لـ«سميث» و«أولسون»، وكانوا يشعرون بالفخر للعمل معهم. كان هذا مهماً بالنسبة للرئيس الجديد، لأنه كان يجب أن يعتمد على الآلاف من الموظفين في هذه المهنة من أجل المعلومات والتنفيذ. ثانياً، أرسل ريجان وفريقه إشارات لا لبس فيها بشأن سيادة القانون، وكان الكثير من أنصار ريجان يريدونه أن يغامر ببعض التغييرات الدراماتيكية – مثل إلغاء حكم المحكمة العليا المسمى بـ«رو ضد ويد» (والذي يحمي الحق في الإجهاض) من خلال تشريع يسنه الكونجرس، وتجريد المحاكم الفيدرالية من الاختصاص في المجالات المثيرة للجدل، وعودة الصلاة في المدارس. وفي وقت مبكر، مع ذلك، أوضح البيت الأبيض للمحامين العاملين في الحكومة أنه يريد مشورة قانونية موضوعية. والأهم من ذلك، فإن السلطات العليا (بما في ذلك الرئيس) كانت تذعن للنصيحة، فإذا قالت وزارة العدل إن مساراً معيناً للعمل كان غير مصرح به قانونياً، كان البيت الأبيض لا يسلكه. إن الدروس التي يجب أن تتعلمها إدارة ترامب واضحة، فحتى الآن، لم تتم طمأنة موظفي الخدمة المدنية في البلاد، وهذه مشكلة: والأكثر من ذلك أن إدارته ستحتاج إلى موظفي هذه المهنة إذا ما أرادت أن تنجح، والنصيحة التي نسديها لحكومته وكبار مسؤوليه هي أن يفعلوا ما فعله سميث وأولسون. كاس سانشتاين* *كاتب أميركي ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»