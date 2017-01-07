الصين والطب الشعبي

تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

على مدى عقود، كان ممارسو الطب الشعبي التقليدي يحاربون اتهامات بأن حرفتهم ما هي إلا علم زائف، ووهمي وسام وغير فعال. والآن، أصبحت الحكومة الصينية تقاتل نيابة عنهم. وفي يوم الكيمياء، قامت بتمرير أول قانون في البلاد ينظم الطب الشعبي التقليدي، وذلك بهدف وضعه على قدم المساواة مع الطب الغربي الذي يستند إلى العلم.

ويعود تاريخ ممارسات الطب التقليدي - مثل العلاج بالأعشاب والعلاج بالنظم الغذائية، والوخز بالإبر – إلى قرون ماضية، بيد أن الطب العشبي كممارسة موحدة ظهر فقط في ستينيات القرن الماضي، عندما قامت الحكومة الصينية بترسيخه لإحداث توازن مع ممارسي الطب الغربي المشتبه بهم أيديولوجياً. وباعتباره صناعة مفضلة في البلاد، ازدهر الطب الشعبي: ففي عام 2015، بلغ إجمالي عائدات صناعة أدوية الطب التقليدي 114 مليار دولار. هذه العقاقير كان يتم توزيعها بوساطة 452 ألف ممارس يعملون في عشرات الآلاف من العيادات، بعضها لا يزيد على متجر يتألف من غرفة واحدة.

الطب التقليدي الصيني يمتص ملايين الدولارات من الأموال العامة التي كان من الأفضل إنفاقها على نظام الرعاية الصحية العادي في الصين، والتي تتخلف بشكل سيئ. ويدعو القانون الجديد، على سبيل المثال، إلى إنشاء مراكز للطب التقليدي الصيني في المستشفيات العامة، وكذلك في وحدات طب الأطفال ورعاية الأمومة. وقد يكون لهذا ما يبرره إذا كانت الصين تقدم بالفعل الرعاية الكافية التي تستند إلى العلم، لكن الحال ليس كذلك: فالمستشفيات الصينية مثقلة بالأعباء بشكل خطير وتفتقر إلى التمويل اللازم.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد الذي يركز على عقوبة غش أدوية الطب التقليدي هو قانون جدير بالثناء، فإنه أقل أهمية من القضاء على الغش المستشري في صناعة الأدوية التي تستند إلى العلم في الصين.

آدم مينتر*

*كاتب متخصص في الشؤون الآسيوية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»