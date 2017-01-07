رعاية صحية متميزة وحياة آمنة تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017 تنعكس حالة الازدهار والنمو الاقتصادي والتنمية التي توصلت إليها دولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين والسكان بمختلف فئاتهم وتصنيفاتهم، وذلك في صورة خدمات متميزة ومرافق عامة متطورة، ووفق أعلى المعايير وأرقاها عالمياً، وفي هذا الإطار فإن الإنسان الذي يعيش على أرض الإمارات يتمتع بحياة صحية آمنة ومستقرة، في ظل ما توصلت إليه خدمات الرعاية الصحية في الدولة من جودة وكفاءة وتميز، حيث تعتبر الإمارات الدولة الأولى على مستوى المنطقة العربية وإحدى أكثر الدول تفوقاً في العديد من المؤشرات الصحية. وتعكس هذه المؤشرات التي جاءت ضمن إعلان الحكومة الإماراتية نتائج مؤشرات الصحة، إنجازات الدولة ومساعيها الدؤوبة من أجل تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، الرامية إلى اعتماد كل المستشفيات الحكومية والخاصة وفق معايير وطنية وعالمية واضحة من ناحية تقديم الخدمات وجودة وكفايات الكادر الطبي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق مؤشرات الأجندة الوطنية وتشكيل الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية. إن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تحتل مرتبة متقدمة على مستوى المنطقة والعالم في معيار مؤشرات التنمية البشرية، وتصنف ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وهو أعلى تصنيف يمنحه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتحرص تمام الحرص على الارتقاء بمعايير الرعاية الصحية في مجتمعها، من خلال بذل كل الجهود التي من شأنها إدراك هذا الهدف، وذلك من خلال تخصيص نسب عالية من الإنفاق ضمن الموازنة الاتحادية للدولة، وكذلك الموازنات المحلية بكل إمارة، ومن خلال تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الاستثمار في القطاع الصحي، بجانب عملها الدؤوب على زيادة الوعي الصحي لدى السكان، وغير ذلك من الجهود التي تبذلها الدولة، وتهدف منها إلى ترسيخ ثقافة الوقاية من الأمراض، وتخفيض معدل الإصابة بالأمراض المتعلقة بنمط الحياة، كالسكري وأمراض القلب والسرطان والسمنة وخفض نسب انتشار التدخين، وغيرها، كل ذلك من شأنه أن يعزز موقعها الريادي بين دول المنطقة، ويدفعها دفعاً إلى الأمام للتقدم عاماً بعد آخر على سلم الترتيب الدولي، في مؤشرات الرعاية الصحية بوجه خاص، ومؤشرات التنمية البشرية بشكل عام. هذا الأداء من دون شك، يحوز رضا مواطني الإمارات وسكانها، ويبدو ذلك جلياً في احتلال الدولة المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر «مستوى الرضا عن الرعاية الصحية»، الذي يقيس تقييم الشعب لجودة الخدمات الصحية، في دليل قاطع على أنها تمكنت من إدراك نسبة كبيرة من هدفها وغايتها في هذا الإطار، وأنها في طريقها السليم نحو الوصول إلى مبتغاها. ـ ـ ـ ــ ـ ـ عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.