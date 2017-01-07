نحو دولة جديدة في سوريا تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017 أي تسوية سلمية مستقبلية في سوريا لن يكون هاجسها الرئيس هو إبقاء بشار في السلطة، بل سيكون هدفها الرئيس إبقاء سوريا دولة موحدة وهنالك عدة نقاط يمكن التركيز عليها مستقبلاً في أي حل سلمي في سوريا أولها أن تكون الاجتماعات المستقبلية مرتكزة على مبادئ (جنيف- 1)، وأن تُعقد في مدينة محايدة، ولا مانع من عقدها في (الآستانة) إذا أصرت روسيا على ذلك، لأن المهم ليس مكان عقد الاجتماع على رمزيته، بقدر الاهتمام بنتائج مثل هذا الاجتماع. وشعب سوريا العربي بحاجة إلى دول عربية تحميه، وفي مثل هذه المفاوضات، في ظني أن المملكة العربية السعودية هي واحدة من أهم الدول العربية التي ينبغي أن يكون لها حضور قوي في أي اجتماعات مستقبلية بشأن سوريا، وأن يكون حضورها فاعلاً ومسانداً لوفد حكومة المنفى السورية ومقاومتها الوطنية. وإذا لم تشارك الحكومات العربية في مثل هذه الاجتماعات فإن سايكس بيكو جديدة بشأن سوريا وخريطة سياسية لسوريا المستقبلية سيتم رسمها في هذه المفاوضات. ويكفينا أننا قد فقدنا العراق وأصبحت بغداد بعدها رهينة لمشيئة طهران بسبب التأخر في التأقلم مع التغيرات في البيئة الإقليمية حينئذٍ. وإذا تعلمنا من شيء في نهاية الحروب الأهلية، فإننا سنجد أمامنا نموذجين بارزين أحدهما النموذج الأميركي، وهو يقوم على وقف إطلاق النار ومحاولة دعم أي حكومة أمر واقع جديد في البلد المعني، وربما غادرت القوات الأميركية ميادين الحروب، وهي منهكة دون الالتفات إلى متطلبات السلم اللاحق مثل تشكيل قوات حفظ السلام وغيرها من متطلبات السلم. أما النموذج الأوروبي فهو يقوم على تشكيل قوات شرطة مستقلة وقوية ممثلة لجميع طوائف الشعب بحيث تحافظ على السلام والأمن داخل المدن التي مزقتها الحروب الأهلية. بالإضافة لذلك يحرص الأوروبيون على تشكيل نظام قضائي نزيه. فأخشى ما يخشاه أي نظام ناجح للسلام هو أن تستغلَّ فئات من المافيا وغيرها من الجماعات النافذة، الفراغ الأمني والقضائي الناتج من تبعات الحروب الأهلية وتصادر حقوق الناس وأملاكهم، كما هو حادث في الحالة السورية التي تشهد تدمير مدن بأكملها وخراب بيوت وتهجير جماعي للسكان منها. أعان الله الشعب السوري على ما لقيه من آلام على يد بشار وزمرته وعلى يد المجرمين القادمين من طهران، ليقتلوا أبناء هذا الشعب ويشردوه. *أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود