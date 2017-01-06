بدائل لمستقبل الضفة تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017 تزايدت الاقتراحات المتصلة بمستقبل الضفة الغربية المحتلة في الأسبوعين الماضيين على نحو لافت يدعو للتأمل والترقب. من قبل كان هناك اقتراحان: الأول هو اقتراح مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، والقاضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 على أساس رؤية حل الدولتين، وهو اقتراح لم يستبعد فكرة مبادلة بعض أراضي الضفة بمثلها داخل الخط الأخضر. أما الاقتراح الثاني فيتمثل في الطرح الإسرائيلي من جانب نتنياهو، والذي يستند أيضاً إلى فكرة حل الدولتين، لكنه يقترح الانسحاب الجزئي من دون ذكر لفكرة مبادلة الأراضي. وفي الأسبوع الأخير من ديسمبر المنصرم جاء قرار مجلس الأمن ضد المستوطنات الإسرائيلية (رقم 2334) ليتحدث مجدداً عن الانسحاب إلى حدود 1967، ويساير اقتراح المبادرة العربية، ثم جاء خطاب كيري ليمضي في الاتجاه نفسه، متحدثاً عن حدود 1967، مع إقرار مبدأ تبادل الأراضي. في الوقت نفسه جاء اقتراح ثالث من واشنطن، حيث نقل موقع «دبكا» المقرب من المخابرات الإسرائيلية، أن هناك اقتراحاً أميركياً جديداً بربط الضفة باتحاد كونفدرالي مع الأردن في إطار مشروع للتسوية السلمية سيطرحه ترامب من دون ذكر لعلاقة الضفة الغربية بقطاع غزة. وأخيراً جاء اقتراح رابع من نفتالى بينيت، زعيم «حزب البيت اليهودي» الممثل للمستوطنين في الحكومة الإسرائيلية الحالية، كرد فعل على قرار مجلس الأمن، ويطرح فكرة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة إلى إسرائيل ومنح بقية أراضى الضفة حكماً ذاتياً، مع رفض رؤية حل الدولتين وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية، مع الإبقاء على منطقة الحكم الذاتي الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلية. لقد قطع «بينيت» شوطاً عملياً لتنفيذ اقتراحه عندما أعد مشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء ثم الكنيست تحت اسم قانون «معليه أدوميم»، وينص على ضم هذه المستوطنة المقامة شرق القدس المحتلة إلى أرض قرية أبو ديس كمقدمة لضم سائر المستوطنات. هنا يؤكد بينيت أن لا أحد في حكومة نتنياهو يقبل فكرة حل الدولتين وإذا كان هناك من يقبلها فلا مكان له في هذه الحكومة. وهنا أيضاً يبدو أن بينيت واثق من تأييد نتنياهو لكلامه، ولذا يقول إنه لا يتوقع أن يعارض نتنياهو فكرته، كما يتوقع أن يوافق جميع الوزراء عليها عند مناقشتها تمهيداً لإحالتها للكنيست. نلاحظ أمرين بشأن بينيت؛ الأول ثقته من دعم غالبية الشعب الإسرائيلي لاقتراحه، والثاني أنه يأخذ موقف التحدي للمجتمع الدولي، داعياً الإسرائيليين إلى تنفيذ اقتراحه من دون قلق، بل ويستند بينيت إلى تجربة مناحيم بيجين عندما قام بضم هضبة الجولان السورية المحتلة عام 1981، والتي أعقبها غضب دولي كبير. فذلك الغضب لم يتمخض عن أي إجراء ضد إسرائيل، بل مضت بنجاح في إجراءات الضم، واضطر العالم للتسليم بالأمر الواقع. من الناحية السياسية يبرر بينيت اقتراحه بالقول إن الفلسطينيين سبق أن رفضوا عرض إيهود باراك السخي في قمة كامب ديفيد تحت رعاية بيل كلينتون، وبالتالي فلن يقبلوا عرضاً أقل منه، لاسيما أن أحداً في الحكومة الحالية لن يعرض عليهم ما سبق أن عرضه باراك بل أقل بكثير.