قانون حيازة الحيوانات الخطرة تاريخ النشر: الجمعة 06 يناير 2017 يمثل تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية إحدى أهم أولويات العمل التنموي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لذلك من أهمية خاصة في تهيئة المناخ الملائم لممارسة كل الأنشطة على أرض هذا الوطن، بداية من الحياة اليومية للأفراد بكل تفاصيلها، وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وأنشطة الأعمال والاستثمارات بكل تنويعاتها وتشابكاتها أيضاً، وذلك في بيئة قوامها الثقة المتبادلة بين فئات المجتمع كافة من ناحية، وسيادة الأمن والأمان والاستقرار من ناحية أخرى، وهي المقومات التي يمثل توافرها مطلباً للتقدم والتنمية الشاملة والمستدامة في أي دولة من الدول. وتبذل الأجهزة والمؤسسات الوطنية كافة، جهوداً حثيثة من أجل تطوير الأطر التشريعية والتنفيذية التي تنظم جوانب الحياة كافة على أرض هذا الوطن، وفي هذا الإطار قد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانونين اتحاديين مهمين، خلال الأيام الأخيرة، جاء بينهما القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، وذلك بهدف تنظيم امتلاك وحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، وحماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة، وانتقال أمراضها ومسبباتها إليه وإلى الحيوانات الأخرى، وضمان حصول تلك الحيوانات على الرعاية الجيدة. كما وضع القانون شروطاً عدة لحيازة الحيوانات الخطرة، بأن يكون الحيوان مرخصاً له، وله سجل دقيق ومحدد لدى الجهات المختصة، من حيث اسم ورقم هوية وعنوان وعمر وجنسية ومحل إقامة حائز الحيوان الخطر، ومنشأ الحيوان ونوعه ولونه وعلاماته المميزة، بالإضافة إلى رقم الشريحة الإلكترونية وسجل التطعيمات إن وجد، وغير ذلك من الشروط التي تبدي أن الجهات التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعي تمام الوعي أهمية تنظيم التعامل مع هذه الحيوانات، في إطار من مراعاة المستجدات والتطورات العالمية في الجوانب كافة، وهذا الأمر لا يقتصر على امتلاك الحيوانات الخطرة فقط، بل إنه يشمل حيازة وامتلاك أنواع الحيوانات كافة، وتنظيم جوانب الحياة والأنشطة كافة، بما يحمي حقوق الجميع ويصون سلامتهم. وأخيراً، فإن توفير الأمن والأمان في المجتمع الإماراتي، يعد أحد أهم العوامل والأسباب التي دعت الدولة إلى إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، كما أن إصدار هذا القانون يشير إلى أن الإمارات- وهي التي أصبحت واحة للأمن والأمان والاستقرار، من خلال جهودها الحثيثة التي بذلتها على مدار العقود الماضية، والتي جعلت منها بوتقة تنصهر فيها الثقافات والجنسيات المختلفة، التي تصل إلى ما يزيد على مئتي جنسية- عازمة من دون أدنى شك على مواصلة طريقها نحو المزيد من التميز، والارتقاء إلى مصاف الدول الأكثر تطوراً، وبناء نموذج تنموي وطني متوازن ومكتمل البنية. عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية