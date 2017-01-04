التحكم البيولوجي ومستقبل مكافحة الأمراض تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017 يشير مصطلح أو مفهوم التحكم البيولوجي إلى الأسلوب الهادف لمكافحة الآفات، والجراثيم والميكروبات، والحشرات، والحشائش الضارة، وأمراض النباتات، من خلال الاعتماد على كائن حي آخر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك يرقة لحشرة ما، تتغذى على محصول نبات مهم، مما يتسبب في خسارة اقتصادية هائلة للمزارعين، فيمكن الاعتماد على حشرة من نوع آخر، تتغذى على يرقة الحشرة الأولى، وتنقذ النبات ومحصوله. وربما كان المثال الآخر الأبسط والأقرب للذهن، هو تربية القطط للتخلص من الفئران. أي ببساطة، إذا كان هناك كائن حي، يسبب مرضاً، أو خسائر اقتصادية، أو أي نوع من المشاكل، فيمكن الاعتماد على كائن حي آخر، يتغذى على الكائن الأول، أو يسبب له مرضاً مميتاً، أو يتطفل عليه، فيضعفه، ويمنعه من التكاثر والانتشار، ويحد من آثاره السلبية، أو يقضي عليه تماماً. وحالياً يُطبق هذا الأسلوب الذي يُطلق عليه التحكم الطبيعي أو التحكم البيولوجي (Biological Pest Control) على نطاق واسع، بسبب ميزته الرئيسية في خلوه من الآثار السلبية للأساليب الكيميائية الأخرى، على البيئة وعلى باقي الكائنات الحية. أضف إلى ذلك إلى أن العقود الأخيرة أظهرت قدرة الآفات أو الجراثيم -بمرور الوقت- على توليد مقاومة ضد الأساليب الكيميائية المستخدمة ضدها، وهو ما لا يحدث غالباً مع الأعداء الطبيعيين. ويأمل العلماء أن هذا الوضع المؤسف، يمكن أن ينتهي تماماً، أو على الأقل أن يتم الحد من أضرار البعوض على العديد من المجتمعات البشرية، من خلال اكتشاف مهم قام به مجموعة من العلماء في جامعة «موناش» الأسترالية. وما اكتشفه هؤلاء العلماء، هو أن البعوض المصاب بنوع معين من البكتيريا يعرف بـ(Wolbachia)، يفقد قدرته على نقل فيروس «زيكا»، وفيروس حمى الضنك، وفيروس مرض «شيكونجونيا». ولذا، بدأت منظمة الصحة العالمية في تفعيل وتطبيق برامج في بعض مناطق العالم -البرازيل بالتحديد- تعتمد على توليد وتكاثر يرقات بعوض مصابة بهذه البكتيريا، وإطلاقها في البيئة المحيطة، حتى تختلط وتتكاثر مع البعوض المحلي، لتنقل له العدوى بالبكتيريا، وتفقده قدرته على نقل فيروسات الأمراض السابقة الذكر. ويعتبر هذا الأسلوب الأخير –إذا ما أثبت فعاليته- سلاحاً جديداً في ترسانة الأسلحة البيولوجية التي يؤمل أن تطبق لتحقيق التحكم الطبيعي في البعوض. أحد الأسلحة الأخرى المندرجة تحت هذه الترسانة، هو نوع محدد من طحالب الماء، يتغذى في مراحل نموه الأولى على يرقات البعوض الموجودة في الماء الآسن. وإنْ كان أشهر تلك الأسلحة، هو نوع من السمك معروف بـ«سمكة البعوض»، تتغذي هي الأخرى على يرقات البعوض، وبدأ بالفعل استخدمها منذ ثلاثينيات القرن الماضي في العديد من مناطق العالم. ولكن للأسف، كان لهذه السمكة تبعات سلبية على البيئة، تجسدت في القضاء على أنواع الأسماك المحلية، والتهامها ليرقات وبويضات كائنات حية أخرى. وهو ما أظهر أن سبل التحكم الطبيعي في الآفات، أحياناً ما تحمل هي الأخرى في طياتها أضراراً جانبية، وهو ما يحتم استخدامها، ثم إداراتها، بحرص وحذر.