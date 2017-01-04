ترامب والتعليم العالي تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017 بدأ الأميركيون عام 2017 وسط حالة من عدم اليقين أكثر من ذي قبل، بشأن قيمة وكيفية سداد تكاليف التعليم العالي. وقد هيمنت المآسي الاقتصادية على عناوين القصص الإخبارية الخاصة بالتعليم العالي في 2016، مع سعي كثير من مرشحي الرئاسة من كل الأطياف السياسية إلى طرح أفكار حول كيفية حلّ أزمة ديون القروض الطلابية، وتشديد إدارة أوباما الإجراءات بحق الكليات الهادفة للربح، بيد أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لم يجعل من القدرة على تحمل نفقات التعليم أولوية أثناء حملته الانتخابية. والتصريحات القليلة التي تحدث فيها عن هذه القضية أحدثت مزيداً من الارتباك، فترامب أكد أنه يخطط للحد من أقساط كل القروض الطلابية لتصل إلى 12.5 في المئة من دخل المقترض، والعفو عن المبلغ المتبقي بعد 15 عاماً، وهو ما من شأنه أن يكلف الحكومة الأميركية مليارات الدولارات. وفي الوقت ذاته، أكد أنه ينبغي ألا تضطلع الحكومة بدور في الإقراض، ويبدو أنه يفضل أن تتعامل البنوك مع السوق. ومنح البنوك دوراً أكبر في إقراض الطلاب من الممكن أن يحرم كثيراً من الأسر ذات الدخل المنخفض من الحصول على التمويل اللازم لتعليم أبنائها. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب، الذي يمتلك مشروعاً تعليمياً، سينهي ما اعتبره البعض اضطهاداً للكليات الهادفة للربح في ظل إدارة أوباما، وقد قفزت أسهم أكبر المؤسسات التعليمية الربحية المتداولة بعد فوز ترامب. لكن لا يزال من المبكر أن نفترض أن ترامب سيكون صديقاً للكليات والجامعات من أي نوع، فقد قال إن الكليات التي تمتلك أوقافاً مالية يجب ألا تُعفى من الضرائب، إذا لم تبقِ المصاريف الدراسية منخفضة وتخفض ديون الطلاب، غير أن إدارته من الممكن أن تتسلم لمطالب قوى الضغط في قطاع التعليم، وأيّاً كان ما سيفعله، سيكون له تأثير هائل على الأسر الأميركية. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لأحد أن يتكهن بما سيحدث. دانييلا دوغلاس جابرييل: صحفية أميركية يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»