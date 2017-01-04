استعدادات مستمرة للارتقاء بالعملية التعليمية تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017 انطلق في أبوظبي يوم الاثنين الماضي، برنامج التنمية المهنية بمشاركة أكثر من 15 ألف معلم ومعلمة وإداري، تابعين لمجلس أبوظبي للتعليم. ويهدف البرنامج الذي يأتي قبل أسبوع من انطلاق الفصل الثاني من العام الدراسي 2016/2017، إلى تطوير قدرات ومهارات العاملين في مجال التربية والتعليم من معلمين وإداريين، وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة التي تمكنهم من تطوير العملية التعليمية وتطبيق أفضل أساليب التعلم التي تحاكي مهارات القرن الحادي والعشرين. ويولي مجلس أبوظبي للتعليم أهمية كبيرة لموضوع التربية والتعليم، وهو يحرص باستمرار على تطوير قدرات كل العاملين فيه، خصوصاً العناصر المنخرطة بشكل مباشر في العملية التعليمية وتحديث معارف الهيئتين الإدارية والتدريسية، وتزويدهم بأحدث أساليب التدريس والاستراتيجيات التعليمية، من أجل الارتقاء بمستوى الجودة التعليمية ورفع مستوى الطلبة. وقد أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، خلال لقائه مع المعلمين في اليوم الأول من أسبوع التنمية المهنية حرص المجلس على تقديم كل أوجه الدعم لتعزيز كفاءات العاملين في الميدان التربوي وصقل مهاراتهم، بما يتماشى مع الرؤى الطموحة لدولتنا والتوجه نحو مجتمع منتج للمعرفة، وقد دعا أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، إلى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي للطلبة في مدارس أبوظبي، ولتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في خلق أجيال منتجة للمعرفة، مؤكداً حرص المجلس على تقديم أوجه الدعم كافة، لتعزيز كفاءات العاملين في الميدان التربوي وصقل مهاراتهم. وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية خاصة لقضية التعليم الأساسي والعالي على حد سواء، وهي تخطو خطوات ثابتة في هذا المجال، وقد حققت قفزات كبيرة وتبوأت مركزاً متقدماً في العديد من مؤشرات التعليم، لهذا فلا عجب أن تصبح الإمارات مركزاً إقليمياً لجذب الطلبة وكذلك الكفاءات، خصوصاً تلك العاملة في مجال التعليم. ولا شك في أن التعليم هو الأساس الذي تقوم عليه نهضة أي أمة أو مجتمع، ومن دون التعليم لا يمكن توقع تحقيق التنمية المستدامة أو ضمان مستقبل مشرق للأجيال المقبلة. ولهذا فقد أدركت الدولة أهمية التعليم منذ نشأة الاتحاد، وقد أولى المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التربية والتعليم اهتماماً كبيراً، وجعله في سلم أولويات الدولة، وقد واصلت القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه المسيرة، حيث أولت التعليم أهمية خاصة وقدمت العديد من المبادرات المميزة من أجل تطوير العملية التعليمية، وهناك متابعات مباشرة للخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع الأساسي في الدولة. والهدف من هذا كله أن تكون الإمارات في مصافّ الدول المتقدمة، كما هو مخطط لها بحلول الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد. ولعل الإنجازات البارزة والقفزات الهائلة التي تحققت في مجال التعليم، تشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، وهي التي سيكون عمادها الأساسي المعرفة والتعليم. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية