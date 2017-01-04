عام طريق الحرير

تاريخ النشر: الخميس 05 يناير 2017

عندما يتحدث الرئيس الأميركي مع نظيره الروسي يفكر بالصين، و«بوتين» يعرف اللعبة، ويعتبرُ اتهامه بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية «دردشة مطابخ». وفيما تعتبر واشنطن تزايد نمو الصين تحدياً وتهديداً ينبغي تحييده، تعتبره روسيا دينامية تطوير، تعوضها عن خيبات توجهاتها للغرب، قبل وعقب أزمة أوكرانيا، وهو تعويض لا يُعَوُّضُ. فحدود روسيا البرية مع الصين تبلغ 4200 كلم، وهي أكبر حدود متصلة لقوة كبرى، وأكثرها سلماً في تاريخها، على خلاف حدودها مع الغرب أو تركيا، الحافلة عبر القرون بالصدامات. ويُطلقُ «طريق الحرير» اندفاعة خارقة لتطوير مناطق روسيا في سيبريا والشرق الأقصى، حيث تتركز موارد طبيعية ثمينة يحتاج استغلالها توفر زبائن في الجوار الجغرافي.

وأهم الأشياء في حياة الناس والدول بديهيات لا يُفَكّرُ بها لأنها بديهيات، وينتهي الأمر بعدم رؤيتها. هذا وضع «طريق الحرير» الذي يعيد رسم خريطة العالم في القرن الـ21، وفيه «تنعطف روسيا نحو الشرق، وتنعطف الصين نحو الغرب»، حسب عنوان بحث مسهب للأكاديمي الألماني «هانس-يوهان شبانغر» منشور بالروسية. والطريق بالنسبة للصين «حزام واحد، طريق واحد»، لكنه «ليس أداءً منفرداً، بل سيمفونية تتشارك فيها الصين وأوروبا، العاملتان يداً بيد في السوق الأوروآسيوية الكبرى»، وعلى الطريق يصارع عمالقة «الجيوبوليتيك الاقتصادي»، مثل «شراكة التجارة والاستثمارات عبر المحيط الهادئ»، و«الاتحاد الأوروبية»، و«رابطة بلدان جنوب شرق آسيا»، و«اتفاقية أميركا الشمالية للتجارة الحرة».

وبالمقابل أقامت واشنطن «طريق الحرير الكبير» لإعمار أفغانستان، وكيف تُعمّر بلداً أنفقتَ تريليون دولار على تدميره وقتل أهله، فيما «طريق الحرير» الصيني يقيم «الروابط الخمسة للتجارة؛ أي الهيكل الارتكازي، الاستثمارات، ورأس المال، والبشر، وينشئ مجتمع شراكة في المصالح والأهداف والمصير والمسؤوليات»، حسب «شويهاو تشانغ»، مدير «المركز الدولي الصيني للتجارة والتنمية المستديمة».

وطريق الحرير الجديد شبكة جغرافية عملاقة، برية وبحرية، تضم 60 بلداً من آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتربط بين الصين وآسيا الوسطى وروسيا وأوروبا شمالاً، والخليج العربي والبحر المتوسط والمحيط الهندي جنوباً، فيما يمتدّ الطريق البحري من سواحل الصين حتى أوروبا.

و«طريق الحرير» يضاهي الاستكشافات الجغرافية الكبري في التاريخ، فهو يخدم 4 مليارات و400 مليون إنسان، أي نحو 63% من سكان العالم، ويتجاوز إجمالي إنتاجه المحلي تريليوني دولار، ويعادل ثلث الإنتاج المحلي العالمي. وباكستان، كمثال يختصر المرور عبر مينائها البحري، «غوادار»، 85% من المسافة بين الصين وأوروبا والشرق الأوسط، وفيها تستثمر الصين 46 مليار دولار، أي خُمس الإنتاج الإجمالي السنوي لباكستان، وعشرة أضعاف مجموع الاستثمارات الأميركية هناك.

و«طريق الحرير» يمثل «حكمة الصين»، حسب رئيسها «شي». فقناة الطريق عبر «تايلاند» تختصر 48 ساعة من الوقت اللازم لشركات الشحن بين آسيا وأوروبا، وتتجنب الممر الذي تسيطر عليه البحرية الأميركية. ويُعَمِّدُ «طريقُ الحرير» عملة «رينمينبي» الصينية، ويفكُ أسرَ احتياطيات الصين المالية من النقد الأجنبي البالغة 4 تريليونات دولار، نحو 60% منها رهينة سندات الخزينة الأميركية، والتي يتضاءل مردودها باستمرار.