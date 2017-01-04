الدين في 2017

تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017

قد يكون العام الجديد مقلقاً على الصعيد الديني في الولايات المتحدة الأميركية، إذ إن عدداً من القضايا المثيرة للجدل، وتشمل الهجرة والإجهاض والفقر والرعاية الصحية والتعليم والحرية الدينية.. ستضع الدين في قلب الحياة العامة. ويتابع المراقبون عن كثب كيف ستكون علاقة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع المسلمين في الولايات المتحدة وخارجها، بعد أن خاض حملته الانتخابية على وعد بمنع المهاجرين المسلمين، وما إذا كان سيفي بوعوده للإنجيليين. وفي ظل تقارير حول ارتفاع حوادث الرُّهاب الإسلامي ومعاداة السامية أثناء حملة 2016، سيتعين على النشطاء زيادة جهودهم لمحاربة التعصب.

وسيسيطر «الجمهوريون» على الرئاسة ومجلسي الكونغرس، وقد يجذب ذلك مزيداً من التركيز على قوانين الحرية الدينية في 2017، ما يمهد الطريق لنقاش حول مدى قدرة الحكومة على دفع المؤسسات الدينية نحو التعامل مع قضايا الإجهاض ووسائل منع الحمل للموظفين. وفي هذه الأثناء، سيترقب كثير من النشطاء الدينيين التغييرات التي ستطرأ على المحكمة العليا (لاسيما أن ترامب وعد بتعيين قضاة يعارضون الإجهاض)، ومن ثم إمكانية سحب التمويل من جمعية تنظيم الأسرة وقانون «الرعاية الصحية» (أوباماكير).

وعالمياً، من المتوقع أن يحيي «المسيحيون البروتستانت» الذكرى الـ500 لـ«الرسائل الـ95» التي كتبها «مارتن لوثر كينج»، والتي توضح القضايا التي اعترض عليها «كينج» وشكلت انطلاق «البروتستانتية»، ومن المتوقع أن يواصل البابا فرانسيس تشكيل الكنيسة الكاثوليكية، التي تؤكد الوقوف إلى جانب المهمشين.

سارة بوليام بايلي

كاتبة أميركية

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»