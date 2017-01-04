2016.. دروس في مكافحة الفقر تاريخ النشر: الأربعاء 04 يناير 2017 لم ينقطع وابل العناوين المحزنة والمروعة التي حملها لنا 2016، لكن العام الماضي، رغم هذا، قد يصبح أفضل السنوات للبشرية ككل، حيث مثّل استمراراً للتوجهات العالمية للأعوام السابقة في مجال مكافحة الفقر، وأمثالنا ممن يعيشون في عالم أبحاث وقياسات الفقر، لاحظوا تحسناً مطرداً في مؤشرات دولية كثيرة في العقود القليلة الماضية، وبين عامي 1990 و2013 - آخر سنة يتوافر عنها بيانات جيدة- انخفض عدد الناس الذين يعيشون في فقر شديد بأكثر من النصف من 1.85 مليار شخص إلى 770 مليون شخص. وفي الوقت نفسه، انخفضت وفيات الأطفال بما يقرب النصف، بينما زاد عدد القادرين على القراءة والكتابة والذين يتلقون الرعاية الطبية والتحصينات من الأوبئة وعدد الناس الذين يعيشون في ظل الديموقراطية. والواقع أن حالات الطوارئ والأخبار السيئة تميل لأن تستأثر بانتباهنا، ومن السهل أن نغفل القدرة الملحوظة للبشرية على تحسين واقعها بشكل كبير. وفي أبحاث وسياسة منظمة «ابتكارات لمكافحة الفقر» غير الهادفة للربح نعمل مع أكاديميين وباحثين ميدانيين لاختبار أي البرامج أفضل في مساعدة الفقراء، وهنا أربعة دروس تعلمناها في عام 2016. ثانياً: تستطيع عملية التوصيل المبتكرة للرعاية الصحية تحسين النتائج بشدة. ورغم الانخفاضات في الآونة الأخيرة في وفيات الأطفال، فإن ما يقدر بنحو 5.9 مليون طفل تقل أعمارهم عن خمس سنوات لقوا حتفهم عام 2015، بسبب ظروف صحية كان من السهل معالجتها مثل الإسهال. والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة «ليفينج جودز» ومنظمة «براك أوغندا» دربت نساء في أوغندا على اكتساب الرزق من الترويج والبيع لمنتجات طبية ومستحضرات تجميل بالذهاب بها إلى المنازل. والنشاط الاقتصادي لهؤلاء النسوة وفر عمليات فحص صحية أساسية للأطفال للبحث عن أعراض تكفل إمكانية حصول الأطفال على رعاية طبية في العيادات، وخلصت عملية تقييم عشوائية نُشرت هذا العام إلى أن نقل الرعاية الصحية إلى منازل الناس قلص الوفيات في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات بنسبة كبيرة بلغت 27 في المئة، وأدى إلى تقلص الوفيات في الرضع- الذين تقل أعمارهم عن عام- بنسبة 33 في المئة. ثالثاً: إمكانية الحصول على الأموال عبر الهاتف قد تُخرج الناس من وهدة الفقر بأعداد كبيرة، ففي مناطق كثيرة من العالم، قد تصل إشارات الهاتف إلى مناطق منعزلة ومعها الصور الجديدة من الخدمات الإلكترونية. وفي كينيا، تم العمل بنظام لتداول النقود عبر الهاتف المحمول معروف باسم (إم-بيسا) في عام 2007 ليسمح لأي شخص معه هاتف محمول أن يحول أموالاً من خلال رسالة نصية. وتبين أبحاث أجريت ذاك العام أنه حين يصبح هذا النظام أكثر توافراً في منطقة محلية ما، يقل فقر الأسر فيها وبخاصة الأسر التي تعولها نساء، وقدرت الدراسة أن 185 ألف امرأة غيروا تخصصاتهم من زراعة الإعاشة إلى النشاط الاقتصادي والبيع بالتجزئة، وأن 194 ألف أسرة خرجت من وهدة الفقر الشديد. ورابعاً، في نهاية المطاف، تحقق تكنولوجيا الهاتف المحمول قفزات تتجاوز البنية التحتية للاتصالات التقليدية، وأثبتت الرسائل النصية فعاليتها في مساعدة الناس في متابعة الأمور التي يريدون القيام بها، وهناك برنامج مشابه في غانا استهدف التصدي لظاهرة رفض الناس لتناول العقاقير، وتبين أن رسائل التذكير النصية ساعدت الناس في تناول العقاقير المقاومة للملاريا بانتظام. وتوصل باحثون في غانا أيضاً إلى أن الرسائل النصية أدت إلى تحسن استيعاب الفتيات للصحة الإنجابية، مما قلص عمليات الحمل. وفي كينيا، ساعد برنامج تفاعلي آخر للرسائل النصية لدعم الطلاب في تقليص عمليات تسرب الطلاب بنسبة 50 في المئة. وكل هذا لا يعني أن الأبحاث في مجال الفقر تمثل سلسلة من النتائج الباهرة دوماً. فهناك برامج كثيرة لم تجد نفعاً، لكن معرفة الوسائل الناجحة يسمح للحكومات والمستثمرين ومنظمات الإغاثة بأن تعزز البرامج الأكثر فعالية لننتقل إلى عامنا الجديد 2017 ليكون أفضل للبشرية من العام السابق. آني دوفلو وجيفري موسينكيس مسؤولان بارزان في جماعة «ابتكارات لمكافحة الفقر» البحثية غير الهادفة للربح التي تسعى لتقديم حلول لمشكلات الفقر في العالم. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»