إمارات الخير تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017 لم يكد ينتهي عام 2016 إلا وقد تلقينا هدية جديدة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة «حفظه الله» تتمثل في تخصيص عام 2017 ليكون «عام الخير» لتحتل دولة الإمارات، مجدداً، صدارة دول العالم في ترسيخ القيم الإنسانية الفاضلة والنبيلة. فجاء الإعلان مؤكداً أن العام 2017 سيركز على ترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته التنموية، إضافة إلى ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية في كافة فئات المجتمع لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية لمجتمع الإمارات والاستفادة من كفاءاتها في كافة المجالات وأخيراً ترسيخ خدمة الوطن في الأجيال الجديدة كأحد أهم سمات الشخصية الإماراتية لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن الذي ترسخ عبر عقود في كافة قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. ويأتي هذا الإعلان بعد تخصيص عامي 2015 و2016 للابتكار والقراءة على التوالي للتأكيد على أن قيادة دولة الإمارات تقوم بإطلاق المبادرات التي تضمن تكاتف كافة الجهود الحكومية والخاصة لنشر ثقافة مجتمعية تٌرسخ قيم ومبادئ ليس ليوم أو شهر وإنما على مدار عام كامل يتم خلاله تطبيق استراتيجية موحدة على كافة المستويات الاتحادية والمحلية. وجاء الإعلان بتخصيص عام 2017 «للخير» للتأكيد على المسيرة التي بدأت مع المغفور له بإذن الله تعالى «زايد الخير» منذ عام 1971. وأبرز مثال على ذلك ما أكدته البيانات الإحصائية لوزارة التنمية والتعاون الدولي من أن قيمة المساعدات التنموية والإنسانية والخيرية التي قدمتها دولة الإمارات خلال 44 عاماً ناهزت 173 مليار درهم توزعت على 21 قطاعاً واستفادت منها 178 دولة. وقد استمرت دولة الإمارات في تصدر دول العالم خلال عامي 2013 و2014 في مجال المساعدات الإنسانية حسب تأكيد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر ولجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان القاسم المشترك لتلك التقارير العالمية أن الدولة «لا تقدم مساعدات مشروطة، ولا تنتظر مصالح مقابلة، ولا تريد إلا الخير والاستقرار للشعوب كافة». وعندما تتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى في الشرق الأوسط لعامي 2014 و2015 على التوالي في مؤشر «سيادة القانون» والذي يصدره «مشروع العدالة العالمي» ومقره الولايات المتحدة الأميركية فإن ذلك دليل آخر على بيئة الأمن والأمان التي غرستها قيادة «الخير» منذ قيام الدولة. وعندما يؤكد تقرير التنافسية العالمية لعام 2016-2017 الذي نشره المنتدى الاقتصادي العالمي احتلال دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 16 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمي، فإن ذلك يٌرسخ مسيرة الخير التي وضعت أسسها قيادة الدولة في 12 مجموعة أساسية هي: المؤسسات، البنية التحتية، الاقتصاد الكلي، البيئة، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور السوق المالي، الاستعداد التقني، حجم السوق، تعقيد الأعمال، والابتكار. ولا يوجد أبلغ من مقولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات التي تؤكد تمسك الدولة بنهج الخير للجميع عندما قال سموه «كلما أعطينا أكثر زادنا الله من نعمه عطاء واستقراراً وأمناً وأماناً وراحة وحياة كريمة».