عام من الاختراقات الطبية تاريخ النشر: الإثنين 02 يناير 2017 في الوقت الذي حفل العام المنصرم بتحديات صحية دولية خطيرة، نجح الأطباء والعلماء في تحقيق العديد من الاختراقات على صعيد عدد من الأمراض والعلل التي لطالما رزح تحت وطأتها بنو البشر. أول تلك الاختراقات، تجسد في بداية شهر فبراير مع زيادة تقبل أفراد المجتمع الطبي لأسلوب علاج السرطان المعروف بالعلاج بالبروتون (Proton Therapy). ويتشابه هذا الأسلوب العلاجي الحديث في فكرته الأساسية مع العلاج الإشعاعي المتعارف عليه، والواسع الاستخدام في علاج العديد من الأمراض السرطانية، والمعتمد على توجيه حزمة من «الأشعة المؤينة» إلى مكان الخلايا السرطانية، لقتلها والقضاء عليها. لكن على خلاف الأسلوب الحالي المعتمد على أشعة إكس (X-ray)، والمعروف أيضاً بالعلاج بالفوتون، يعتمد العلاج بالبروتون على استخدام جزيئات متناهية الصغر لقتل الخلايا السرطانية، تعرف بالبروتونات، وتشكل جزءاً من نواة العناصر الكيميائية. ويتميز هذا الأسلوب عن الأساليب الحالية للعلاج بالإشعاع، بإمكانية توجيهه بدقة عالية نحو الأنسجة المريضة. ومع حلول شهر مارس، نشر مجموعة من العلماء الصينيين في كلية طب جامعة «نانج»، نتائج دراسة حملت في طياتها آمالاً كبيرة بالتغلب على حالات عقم الرجال المستعصية. في هذه الدراسة والتي أجريت على ذكور الفئران، واستغرقت جهداً كبيراً، ووقتاً طويلا، نجح العلماء في توجيه بعض الخلايا المعروفة بالخلايا الجذعية، أو خلايا المنشأ، من خلال كوكتيل من المواد الكيميائية، والهرمونات، وأنسجة الخصيتين، للتحول إلى شكل بدائي من أشكال الحيوانات المنوية. وعند حقن هذه الحيوانات المنوية البدائية في بويضات إناث الفئران، تم التخصيب بشكل تام وطبيعي، وأنتجت ذرية كانت هي الأخرى قادرة على التزاوج والإنجاب بشكل طبيعي وعادي. وفي بداية شهر نوفمبر، سلطت الأضواء على دور البكتيريا التي تقطن أمعاءنا جميعاً، ليس فقط على احتمالات الإصابة ببعض الأمراض، وإنما أيضاً بمدى فعالية الأدوية والعقاقير الطبية التي تستخدم لعلاج الأمراض السرطانية، أو هذا على الأقل ما أشارت إليه حينها نتائج دراسة أجراها علماء جامعة تكساس بالولايات المتحدة، وعرضت نتائجها خلال فعاليات المؤتمر السنوي للمعهد القومي لأبحاث السرطان. في هذه الدراسة، قام علماء الجامعة بفحص المحتوى الميكروبي لأمعاء ثلاثة وعشرين مريضاً أصيبوا بالسرطان، ونجحت الأدوية والعقاقير المستخدمة لعلاجهم في منحهم الشفاء الكامل. وفي نفس الوقت، تم فحص المحتوى الميكروبي لأمعاء أحد عشر شخصاً، أصيبوا أيضاً بالسرطان، لكن فشلت الأدوية والعقاقير الطبية المستخدمة لعلاجهم في إنقاذ حياتهم. وبمقارنة المحتويين البكتيريين لأمعاء المجموعتين، وجد العلماء فارقاً هائلاً في نوعية وعدد البكتيريا، بشكل وصفوه على أنه درجة اختلاف مشابهة لدرجة الاختلاف بين الليل والنهار. وفي نفس الشهر، شهد عالم التكنولوجيا الطبية تطوراً ملحوظاً، مع حصول إحدى الشركات العاملة في هذا المجال على ترخيص من هيئة الأغذية والعقاقير الأميركية، لحسّاس أو «سنسور» تحت مسمى (Kardia Band)، يمكنه أن يتكامل ويتواصل مع ساعات «آبل» الذكية. ويعمل هذا الجهاز عن طريق وضع الشخص لإصبع الإبهام على الحسّاس الملتصق بالساعة، لمدة 30 ثانية، يقوم على إثرها الجهاز بعمل رسم قلب لقياس النشاط الكهربائي لعضلة القلب، ثم إرسال النتيجة عن طريق موجات صوتية عالية التردد إلى الساعة الذكية أو جهاز الهاتف المحمول. ولاحقاً أضافت الشركة المصنعة للجهاز، القدرة على تسجيل معدل ضربات القلب، ومستوى ضغط الدم، بالاستعانة بجهاز قياس ضغط خارجي، وهي بيانات مهمة في رسم صورة أدق عن حالة القلب، وعن الدورة الدموية كاملة.