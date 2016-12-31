الإمارات تستقبل عام الخير بكلِّ تفاؤل تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017 تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة العام الجديد على وقع مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بأن يكون عام 2017 عام الخير. وقد لقيت هذه المبادرة الكريمة تقديراً منقطع النظير من كل أبناء هذا البلد، مواطنين ومقيمين، كما أن صداها لا يزال يتفاعل يوماً بعد يوم، حيث تلقفها الناس بكلِّ فئاتهم بسرور بالغ، وكأنهم كانوا ينتظرون مثل هذه المبادرة الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة والعالم. كيف لا، وقد أصبحت صفة الخير ملازمة للإمارات قيادةً وشعباً؟ بل هي في الأصل نهج ثابت منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، وأصبحت عنواناً واضحاً لها، بل باتت الأنظار تتجه إليها من مختلف مناطق العالم. وفي هذا السياق جاء تأكيد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، في كلمة بمناسبة إطلاق مبادرة «عام الخير»، أن «دولة الإمارات العربية المتحدة سبَّاقة إلى فعل الخير وتأصيله، ترجمةً لقناعاتٍ مستمدةٍ من ثنائية الولاء والانتماء الشاملَين لمعتقدنا وإنسانيتنا، فحقَّقت العيش الكريم للمواطنين ولكل من يعيش على أرضنا الطيبة، ومدَّت يد العون إلى المجتمعات الشقيقة والصديقة لدعم نموها، إيماناً منَّا بتحمل مسؤوليتنا المجتمعية على الصعيدَين المحلي والعالمي». إن الاستجابة الكبيرة والتفاعل الواسع مع مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يبشران بأن هذه المبادرة ستحقق أهدافها التي وُضِعت من أجلها، ولعل من أهمها تعزيز المسؤولية الجماعية التي تظهر أن المجتمع الإماراتي، وكلَّ من يقيم على أرض هذا البلد الطيب، تقع عليه مسؤولية تجاه الآخرين في الداخل والخارج، وبتشجيع القيادة الرشيدة ورعايتها الكريمة، فإن الفرصة متاحة أمام كل فرد من دون استثناء، لكي يقدِّم أفضل ما لديه وما يستطيع، إسهاماً منه في مسيرة التنمية التي يشهدها بلدنا الحبيب، وهي مسيرة طموحة بكل معنى الكلمة، لأن غايتها أن تبقى الإمارات رائدة في كل شيء، وأن تصبح في مصافِّ الدول المتقدمة بحلول عام 2021. ولا شكَّ أن تحقيق أهداف عملية التنمية بجوانبها المختلفة يتطلَّب شعوراً قوياً بالمسؤولية الجماعية، ومن هنا جاء تأكيد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن «المسؤولية تشكل قيمةً مجتمعية واقتصادية وإنسانية تعمل مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، على ترسيخها في مؤسسات القطاع الخاص، لتمكِّنه من المساهمة في مسيرة التنمية التي تتطلَّب مشاركة قطاعات العمل كافةً لدعم وتيرة التطور والتحديث في مناحي العمل الوطني جميعها». إن تفاعل المواطنين والمقيمين، ومؤسسات وهيئات القطاعَين العام والخاص، وحماستهم الكبيرة لمبادرة رئيس الدولة، حفظه الله، يبعثان التفاؤل في نفوسنا، كما هي الحال دائماً، بأن عام 2017 سيكون، بإذن الله، عام خير، ليس لشعب الإمارات فقط، وإنما لكل شعوب المنطقة والعالم أجمع أيضاً. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية