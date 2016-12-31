وباء الشعبوية! تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017 تحولت بلادي المجر في نصف العقد الماضي من مثال لديمقراطية ما بعد الحرب الباردة إلى نظام شعبوي. وهناك تشابهات قليلة وغريبة جعلت من اليسير على المجريين أن يضعوا دونالد ترامب على خريطتهم السياسية. فقد صور رئيس الوزراء المجري «فيكتور أوربان» المهاجرين بأنهم مغتصبون للنساء ويقتنصون فرص العمل ووصفهم أيضاً بـ«الإرهابيين»، وأنهم سُم للبلاد وأقام، بناء على ذلك، سياجاً على امتداد الحدود الجنوبية للبلاد. وسمحت شعبيته الخاصة بتهييج الحس الوطني المتشدد أن يصف أي مقاومة لطرازه الخاص من «الديمقراطية غير الليبرالية» بأنها غير وطنية وحزبية. وأعلن أن نمطه الخاص هذا يحذو حذو «الدول الناجحة» مثل روسيا وتركيا. فلا عجب أن يحتفي «أوربان» بانتصار ترامب باعتباره نهاية «لليبرالية غير الديمقراطية وطغيان الصواب السياسي وتصدير الديمقراطية». والتأم شمل قرابتهما السياسية في محادثة عبر الهاتف في الآونة الأخيرة. وحين حثني الأصدقاء على أن أنقل وجهة نظري عن الانتخابات الأميركية ربما كانوا يتطلعون إلى الحصول على رؤى مشجعة من أحد أفراد جيل أوروبي استطاع القيام بعملية تحول ناجحة من الاستبداد الشيوعي إلى الدستورية الليبرالية. لكن للآسف أجد من الصعب الآن أن أولد الأمل من خبراتنا الماضية لأن التصدي للأشخاص المنتخبين الذين لا يؤمنون بالحقائق في بلدان مزقها التناحر الحزبي أصعب بكثير من تحقيق الحرية حين تكون مرغوبة من الجميع في واقع الحال. لدي الكثير من نصائح النهي الكئيبة والقليل من أوراق اللعب القادرة على الربح. وربما يكون هناك استثناء هائل واحد وهو قضية الفساد التي يروق لوسائل الإعلام الأميركية المهذبة أن تطلق عليها «صراع المصالح». فقد أثبت الاستياء الشعبي الأخلاقي من محاباة الأقارب أنه عدو الأنظمة غير الليبرالية. والجشع الشخصي والعائلي والمحسوبية والسرقة المصحوبة بالنفاق من مكونات الصبغة الوراثية للاستبداد اللا ليبرالي، وفي كثير من الدول أدت خيانة الآمال التي تعلقت بطاغية يؤثر الآخرين على نفسه إلى صحوة مدنية. ومما يساعد في التصدي للشعبوية على الأرجح التحلي بأكبر قدر ممكن من اليقظة بشأن الفساد لمساعدة صحافة التحقيقات بأي ثمن والدفاع عن المؤسسات المنوط بها تحقيق الشفافية والعدل. ومما يساعد أيضا في التصدي للشعبوية وجود زعماء في المعارضة ليسوا طاهري اليد فحسب بل قادرين على التأثير أيضاً. إن العالم يتطلع إلى الولايات المتحدة الآن بطريقة لم نفكر في احتمال حدوثها قط من قبل. والعالم قلق من أن تجعل «صفقات» الرئيس الجديد أول ديمقراطية في العالم أقرب شبها بالديمقراطيات الأخرى. أتمنى أن نستطيع نحن المتابعين مساعدة الأميركيين على الاستفادة بأقصى درجة من دستورهم. وما زلنا نشكرهم على ما قدموه للعالم وسنشعر بالغيرة بدرجة ما إذا استطاعوا التصدي لوباء الشعبوية القومية سريع الانتشار. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»