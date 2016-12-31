أخلاقيات وادي السيليكون

تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017

لم يكن 2016 عاماً مثالياً بالنسبة لوادي السيليكون، عاصمة «قطاع التكنولوجيا» في الولايات المتحدة، فالقضايا والتحقيقات التنظيمية سلّطت الضوء على غرائب كبريات الشركة مثل «ثيرانوس» و«زينفيتس» و«هامبتون كريك». وحتى بعيداً عن الفضائح التي تخرج إلى العلن، ثمة أساليب مشكوك فيها تكتنف القطاع. وتساءل مقال في مجلة «فورشن» مؤخراً حول ما إذا كان قطاع التكنولوجيا قد بالغ في توسيع الحدود الأخلاقية، ودفعت المنافسة الشرسة هذا القطاع «النزيه» إلى تقليص مراقبة قيمه الأخلاقية.

ولدى شركات «وادي السيليكون» رؤية مبتكرة ودقيقة للحدود الأخلاقية. فعلى سبيل المثال، كتب المستثمر «باول جراهام»، مؤسس شركة «واي كومبيناتور» المتخصصة في تسريع نمو الأعمال، توضيحاً إرشادياً لما تبحث عنه شركته عند إجراء استثمارات، أوضح فيه أن أكثر المؤسسين نجاحاً هم الذين يسعدهم «كسر القواعد.. لكن ليست القواعد التي تنطوي على أهمية».

فإذا كان رواد الأعمال الشباب هؤلاء لا يستطيعون فهم القواعد الحاكمة لقطاعهم، فكيف نتوقع أن يقدّروا أفكاراً مثل القواعد المحاسبية المتعارف عليها؟

وتعتبر شركات «سيليكون فالي» نفسها حاملة راية الفضيلة، وأنها تتعرض لهجوم من قبل قوى غير أخلاقية في نظام فاسد ميؤوس منه. والجانب السلبي في هذا الاتهام هو أن الشخصيات المثالية من روّاد الأعمال الشباب يلجؤون إلى تبرير الأفعال الغريبة ضد أي شيء يقف في طريقهم.

ومثلما يقول «باول جراهام»: «إن الأشخاص الذين يكسرون القواعد هم مصدر ثروة وقوة أميركا». لكن الأشخاص الذين يكسرون القواعد هم أيضاً سكان السجون الأميركية، وإن كان على الصعيد العالمي، يبدو تصريح «جراهام» صحيحاً من الناحية التاريخية!

إلين أو: محللة لدى «جلوبال فاينانشيال أكسيس»

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»