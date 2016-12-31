ترامب..أي سياسة تجاه الصين؟ تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017 تنهي العلاقة بين الولايات المتحدة والصين عام 2016 بأكثر الملاحظات تشاؤماً منذ سنوات. فقد شكك الرئيس المنتخب دونالد ترامب في سياسية «الصين الواحدة» التي كانت تمثل الموقف الأميركي الأساسي وأغضب بذلك دولة الصين من خلال تلقي مكالمة تهنئة من الرئيس التايواني «تساي إنج ون». وفي المقابل، ردت الصين بعدوان يكاد يكون مستتراً، من خلال إضافة أنظمة مضادة للطائرات للجزر الصناعية التي جرفتها من بحر الصين الجنوبي والاستيلاء على طائرة استطلاع أميركية تحت الماء تحت سمع وبصر سفينة حربية أميركية. والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه بالنسبة لعام 2017 هو ما إذا كان الجانبان سيتركان العلاقة تتفكك بصورة أكبر. هل ستصبح حربهما الباردة أكثر «حرباً» وأقل «برودة»؟! ولا يمكن لزعيم أي من الدولتين أن يتجنب بسهولة هذا الصراع الذي يلوح في الأفق؛ فكلا الزعيمين يواجهان ضغوطاً محلية. بالنسبة لترامب، فقد تعهد في حملته بتغيير الديناميكية مع الصين. أما الرئيس «شي جين بينج» فهو تحت ضغوط ليثبت أن «الحلم الصيني» يحرز تقدماً. والنتيجة الأكثر احتمالاً هي حدوث تدهور كبير في العلاقات بين آخر قوة عظمى في العالم ومنافستها الأسرع صعوداً. ونظراً لأن هذا التوتر ذو الخلفية طويلة الأجل قد أصبح الآن في الصدارة، فإن الأمر الملاحظ بشأن السياسة الأميركية تجاه الصين على مدى العقدين الماضيين هو الاعتدال. وفي ما تحولت الصين من قوة من الدرجة الثانية إلى متحدٍ رئيس للنظام السياسي في منطقة المحيط الهادئ، كانت إدارتا بوش وأوباما تستجيبان بحذر. وقد كانت أسباب هذا الاعتدال معقدة ومتنوعة. وأحد التفسيرات الرئيسة وجهة نظر مفادها أن النمو الاقتصادي للصين لا يشكل أي مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. والتجارة الصينية – الأميركية ينظر إلها في الغالب من وجهة نظر ليبرالية كلاسيكية تتعلق بالتجارة الحرة: فقد جعلت جميع الأطراف أفضل حالًا من خلال تقديم سلع بأسعار منخفضة للمستهلكين الأميركيين وفرص عمل للصينيين. بيد أن السبب الرئيسي للاعتدال هو بالتأكيد أن كلا من الرئيس جورج دبليو بوش والرئيس باراك أوباما حكماً بأنه ليس هناك الكثير مما يمكن عمله حيال صعود الصين والقوة التفاوضية المعززة التي تأتي معها – لا سيما بينما تظل الصين هي الدولة الكبرى الوحيدة غير الولايات المتحدة التي تحمل سندات الخزانة. وعسكريا، حافظ كل من بوش وأوباما على علاقة أمنية تقليدية مع مختلف دول المحيط الهادئ (وهي علاقة المحور والقضبان)، والتي تضم فعلياً الصين من دون استخدام هذه الكلمة الاستفزازية. أما ترامب، فهو يرى الأمور بشكل مختلف تماماً. فهو يُصور نمو الصين على أنه غير شرعي، وأنت نتيجة لسياسة العملة غير العادلة بدلاً من تصدير السلع بأسعار بخسة. وهو بالفعل يوضح أنه يعتقد أن بوسعه تغيير الحسابات التفاوضية من خلال مراجعة الموقف الأميركي المجامل تقليدياً. وفي الوقت نفسه، يبدو ترامب أنه غير مبال نوعاً ما بطموحات الصين الجيوسياسية الإقليمية. وأثناء حملته الانتخابية، انتقد الالتزام معاهدة الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان ودعا الأخيرة لدفع المزيد من الأموال للقوات الأميركية المتمركزة هناك. هذا تحول 180 درجة عن النهج الأميركي في الآونة الأخيرة. فقد كان بوش وأوباما في الأساس يرحبان بالنمو الاقتصادي للصين، لكنهما كانا يشعران بالقلق من قوتها العسكرية المتزايدة. ويبدو ترامب متشككاً من النمو الاقتصادي للصين لكنه غير قلق حيال نفوذها الجيوسياسي. أما كيف ستستجيب الصين، هذا يتوقف كثيراً على تصور الرئيس الصيني لمصالح بلاده الاقتصادية والاستراتيجية -- وأهدافه السياسية الخاصة. فاقتصاد الصين الذي تقوده الصادرات لا يستطيع تحمل حرب تجارية مع الولايات المتحدة. وحمل كميات هائلة من الديون الأميركية يعد شكلاً من النفوذ، للتأكيد؛ لكنه أيضاً يعني أن الصين لا تستطيع تحمل وضع الولايات المتحدة في موقف حيث تهبط قيمة سنداتها بشكل حاد. وتاريخ ترامب من الإفلاس هو سبب إضافي للحذر الصيني على هذا الصعيد. وفي الوقت نفسه، يلزم الرئيس «شي» نفسه، والحزب الشيوعي الصيني، باستراتيجية محلية قومية. ونظراً للانخفاض الحتمي في النمو الاقتصادي في الصين مقارنة بالارتفاعات التاريخية على مستوى العالم، فإن القومية هي فقط التي تعد بدعم شرعية الحزب. والواجب القومي يهم خاصة بالنسبة لـ «شي» إذا ما قرر محاولة البقاء في السلطة لفترة أطول من عشر سنوات، وبذلك يكسر القاعدة التي وضعتها دورتين من السياسة الصينية تبلغ مدة كل منهما عشر سنوات. وبذلك، فإنه من المتوقع أن يظهر «شي» قوة ضد ترامب من خلال اعتداءات عسكرية رمزية. وهذا له صدى أفضل لدى الشعب الصيني من الردود الاقتصادية. وإذا حدث ذلك، سيتعين على ترامب إعادة النظر في الموقف العسكري للصين. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»