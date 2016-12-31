2017.. صفحة جديدة تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017 اليوم نبدأ صفحة جديدة في حياتنا، لا أعرف لماذا، لكنني أتفاءل خيراً بالسنوات الفردية، فالله أسأل لنا ولكم السعادة والإيجابية، وأن تكون سنتنا القابلة خيراً من الفارطة، وأن نحقق فيها ما نصبو إليه من أهداف وإنجازات، وأن يديم الله علينا الأمن والأمان. وأفضل ما نبدأ به صفحة حياتنا الجديدة الصفح عن أنفسنا. ففي تصوري أن أكبر العقبات التي تواجه الإنسان في حياته مرتبطة بعلاقته بذاته. وَمِمَّا يساعد في ذلك الاستغفار عن كل خطيئة فعلناها مرتبطة بربنا سبحانه، وأن نتسامح مع الناس إنْ كان هناك تقصير أو سوء تقدير لعلاقتنا بهم، السنة الجديدة فرصة لمراجعة معادلة الحياة لدينا بأبعادها المختلفة، فالإنسان الناجح لا يعيش حياة الإفراط أو التفريط، كما أن دنياه ليست عبثاً يخوض فيه مع الخائضين، إنه ليس إمَّعة في منطقه ومنطلقاته، بل هو واضح في فكره منظَّم في حياته، متوازن في تصرفاته، ولعلّي في مقالي هذا أضع بين يديكم الكريمة مقترحات وتوصيات أزعم أنها لازمة للنجاح في الحياة. أولها البُعد الجسدي، كلنا يحفظ «العقل السليم في الجسم السليم»، لكن ماذا فعلنا لصحتنا كي نمكِّن أجسادنا من القيام بالدور المطلوب منها في حياتنا، ما ندم إنسان ندمه على إهمال جسده، والأمر في غاية البساطة، نبدأ هذا العام بالفحص الطبي الشامل، وهو مجاني عندنا في دولة الإمارات، فجلّ الأمراض ولله الحمد قابلة للشفاء، متى ما تم تشخيصها في بدايتها، ومع الفحص الطبي نحن بحاجة إلى مراجعة نظامنا الغذائي، فالمعدة بيت الداء، وأخيراً لن تستقيم أجسادنا دون رياضة منتظمة نخصص لها ما لا يقل عن 3 أيام في الأسبوع. الصحة النفسية من أسرار السعادة، لذلك أعتبرها الركيزة الثالثة، التي من الواجب النظر فيها هذا العام، فهل فحصت نفسيتك، وفهمت شخصيتك، كي تكتشف أن جزءاً من تعاستنا مردّه إلى أننا دفنّا جراحنا النفسية حتى باتت تؤثر على حياتنا؟ الإنسان كائن اجتماعي لذلك أنصح بمراجعة هذا البُعد في حياتنا لأن الانطواء والعزلة من علامات الخلل النفسي، والنجاح المهني والحياتي مرتبط بعلاقاتك، لذلك اطرح على نفسك هذا السؤال: مَن هم أصحابك؟ إنني أؤكد أهمية الزواج الناجح في حياتنا كبشر، تتلخص السعادة في وجود قرين روحك الذي تُسرّ برؤيته بعد يوم طويل مليء بالتحديات، وفي وجود الذرية الصالحة التي تفرح بهم يكبرون أمام عينيك، والأصدقاء النبلاء الذين تراهم معك في السراء والضراء. المال عَصب الحياة، لذلك لن أطيل في بسط الحديث حوله لكنني أنصح بأن نقسم مدخلاتنا المالية إلى مال ننفقه للحياة، ومال نستثمره للمستقبل، وصدقات نزكي بها أموالنا. وأخيراً إن أزمات الحياة أكبر من أن نواجهها بروح خاوية، الزاد الإيماني يتجلى دوره عند المصائب، ومن هنا رتِّبْ علاقتك بخالقك، تَطِبْ نفسيتك وتفرح بحياتك وتسعد عند مماتك، وكل عام وأنتم بخير.