حلول عام الخير تاريخ النشر: الأحد 01 يناير 2017 تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة العام الميلادي الجديد بمبادرة إيجابية ورائدة على المستويين الرسمي والمجتمعي، تتمثل في توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلان 2017 عام الخير في دولة الإمارات. وكما عودتنا قيادة الدولة انتهاج التخطيط وتحديد الأهداف وتحقيقها، تأتي هذه المبادرة ذات الأفق الإنساني الشامل متسقةً مع نهج زايد الخير، الذي ألهم أبناء الإمارات كيفية الاستفادة من الإمكانات والقدرات الذاتية لتحقيق التمكين الاقتصادي والرخاء والازدهار، وبالتالي تعميم الخير على المستويات الوطنية والعربية والعالمية. ولا ننسى كذلك أن القائد الأب زايد هو الذي أرسى منذ قيام الدولة سياسة مد الأيادي البيضاء والعناية الفائقة بنجدة المنكوبين وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، إلى أن أصبحت عطاءات ومساعدات دولة الإمارات العربية المتحدة تغطي رقعة واسعة من العالم، بشهادة من المنظمات الإغاثية الدولية. كما تأتي مبادرة عام الخير بعد سلسلة مبادرات كانت محور أنشطة الأعوام الفائتة، ومن ضمنها تشجيع ودعم الابتكار والحث على استعادة أهمية نشاط القراءة، وكلها مبادرات حضارية وعملية أتت ثمارها على المستويات الرسمية والأهلية كافة. ومن المؤكد أن قيم الخير والعطاء سوف تكتسب هذا العام المزيد من الآليات التي تجعل من مفهوم الخير ممارسة حضارية وإنسانية داخل الإمارات وخارجها. ومع الشروع في العمل على ترجمة المبادرة من خلال الأطر المؤسسية المعنية بتفعيل الأنشطة المرسومة لهذا العام، سوف يكتسب المجتمع الإماراتي حصيلة غنية تتصل بتعزيز ثقافة التطوع ونشر السلوك الإيجابي في إطار مبادرة عام الخير، ليشمل تغيير الذات ونشر التسامح والمحبة والاهتمام بالآخرين ونبذ السلبية واللامبالاة. أما المحور الثاني الذي حدده إعلان رئيس الدولة عن عام الخير، فهو ترسيخ روح التطوع وبرامج التطوع التخصصية لدى فئات المجتمع كافة، لتمكينها من تقديم خدمات حقيقية إلى مجتمع الإمارات، والاستفادة من كفاءاتها في المجالات كافة. وفي هذا الجانب تمتلك الإمارات طاقات شبابية خلاقة، تمكنت عبر مبادرات سابقة من التواصل بشكل فعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع رواد التطوع، ويمثل هذا العام فرصة ذهبية لتفعيل طاقات شباب الإمارات في برامج التطوع، تلبية لتوجيهات رئيس الدولة، بعد أن أصبحت مبادرة عام الخير بمثابة الضوء الأخضر لبذل المزيد من الجهود التطوعية ونشر ثقافة التطوع في حقول ومجالات خدمية تفيد المجتمع. والمحور الثالث هو ترسيخ مبدأ خدمة الوطن في أذهان الأجيال الجديدة كسمة من سمات الشخصية الإماراتية، لتكون خدمة الوطن رديفاً دائماً لحب الوطن، الذي ترسخ عبر عقود في قلوب أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها. وعبر هذا المحور ننتظر إبداعات أبناء الإمارات في عام الخير لتقديم تصورات عملية لأنشطة تعود بالنفع والفائدة، وتجعل قيم الخير ذات بعد وطني يدفع إلى الحماس في تنفيذ البرامج والخطط. وفي عام الخير لا ننسى أيضاً أن هذه القيمة الإنسانية النبيلة ليست حكراً على أحد، وبوسعنا جميعاً المشاركة في البذل والعطاء ليس بالمال فقط، ولكن بالوقت الذي نقتطعه من حياتنا وبالجهد الذي نقوم به في أعمالنا وبالأفكار الجديدة التي يكون لها جدوى وفائدة تنعكس على المجتمع. كما أن مفهوم الخير أوسع بكثير مما ظل البعض يروج له قديماً على أنه مجرد جمع للتبرعات واستغلال لمعاناة الآخرين ولبعض القضايا الساخنة والعالقة، فهذا المعنى التقليدي لعمل الخير يتجاهل البعد الوطني المحلي ولا يسهم في تعزيز ثقافة العطاء والعمل المثمر.