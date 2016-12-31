2016.. لم تكن الأسوأ تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 مع وفاة الممثلة كاري فيشر – في ما يبدو ضربة أخرى جديدة تتلقاها ذاكرتُنا الجماعية – يغدو من السهل التفكير في 2016 باعتبارها الأسوأ على الإطلاق. إلا أنها ليست كذلك البتة. ولنتأمل في ما يلي بعض السنوات الفظيعة حقا: 1918 حيث تواصلت آنذاك أعمال القتل في أوروبا على شكل حرب خنادق عرفت استعمال الأسلحة الكيماوية. وفي الأثناء، يتفشى وباء الانفلوانزا، الذي سيقتل في السنوات التالية 675 ألف أميركي ويصيب نحو ثلث سكان العالم. 1929: سوق المال ينهار. ونتيجة لذلك، يكتوي الأميركيون بتداعيات «الركود الكبير»، الذي لن يتوقف بشكل كامل حتى السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية (حرب سيقضي فيها أكثر من 60 مليون شخص). 1941: ألمانيا تقصف بريطانيا وتغزو روسيا، وهتلر يشرع في القتل الجماعي لليهود والمعاقين وغيرهم من «الأشخاص غير المرغوب فيهم»، وبعد ذلك، تتعرض الولايات المتحدة لهجوم في بيرل هاربر. وهل ستصل حكومات يمينية إلى السلطة في أوروبا وتعزز هيمنتها على المشهد السياسي هناك، ما سيُضعف نسيج الديمقراطية الغربية وتحالف أوروبا مع الولايات المتحدة؟ (ربما سيهدأ الأوروبيون ويدركون عواقب السقوط في السياسة القومية المتعصبة والعنصرية، ويقومون بتصحيح المسار). لعلك تقول الآن: «الأمور، إذن، يمكن أن تكون أسوء بكثير؟». وهذا صحيح إلى حد ما، غير أنه يجدر بالأشخاص المصدومين والمستائين من انتخاب ترامب، وكذب روسيا، وافتقار الجمهوريين للشجاعة، والعنصرية الصريحة لأنصار ترامب (بعضهم، وليس كلهم بكل تأكيد)، واضطراب الديمقراطيين، أن يتذكروا أننا مازلنا نمسك بزمام السيطرة على قدَرنا. فنحن نملك الوسائل لممارسة التأثير في العالم. ثم إن الأميركيين يستطيعون الاحتجاج، والتنظيم، والتصويت، وتقديم العرائض، والمساهمة في القطاع الخاص، وتعليم مواطنينا الآخرين، والتطوع من أجل قضايا ومرشحين نؤمن بهم على المستويين المحلي والولائي. وخلاصة القول إن 2016 كانت من دون شك سنة صعبة، ولكنها لم تكن قطعاً الأسوأ في التاريخ، ولا حتى تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وما لا شك فيه أننا نستطيع – أفرادا وجماعات – أن نسعى لنجعل من 2017 أقل ألماً قدر الإمكان. جنيفر روبن* *محللة سياسية أميركية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»