2016.. لم تكن الأسوأ

مع وفاة الممثلة كاري فيشر – في ما يبدو ضربة أخرى جديدة تتلقاها ذاكرتُنا الجماعية – يغدو من السهل التفكير في 2016 باعتبارها الأسوأ على الإطلاق. إلا أنها ليست كذلك البتة. ولنتأمل في ما يلي بعض السنوات الفظيعة حقا: 1918 حيث تواصلت آنذاك أعمال القتل في أوروبا على شكل حرب خنادق عرفت استعمال الأسلحة الكيماوية. وفي الأثناء، يتفشى وباء الانفلوانزا، الذي سيقتل في السنوات التالية 675 ألف أميركي ويصيب نحو ثلث سكان العالم. 1929: سوق المال ينهار. ونتيجة لذلك، يكتوي الأميركيون بتداعيات «الركود الكبير»، الذي لن يتوقف بشكل كامل حتى السنوات القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية (حرب سيقضي فيها أكثر من 60 مليون شخص). 1941: ألمانيا تقصف بريطانيا وتغزو روسيا، وهتلر يشرع في القتل الجماعي لليهود والمعاقين وغيرهم من «الأشخاص غير المرغوب فيهم»، وبعد ذلك، تتعرض الولايات المتحدة لهجوم في بيرل هاربر.
1973: أميركا تنسحب من فيتنام منكسرة. وفضيحة ووترجيت تتفاعل. ونائب الرئيس سبيرو أغنيو يرغَم على الاستقالة. كما تتعرض إسرائيل تتعرض لهجوم يوم عيدها الديني وتترنح على شفا الانهيار. ومنظمة «أوبك» ترد بتعليق تصدير النفط، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود. لقد شهدنا سنتين (1941 و2001) تعرضت فيهما أميركا للهجوم في عقر دارها. كما شهدنا سنوات تعرض فيها الرئيس للاغتيال (1865,1881,1901,1963). وشهدنا سنوات التمييز ضد الأميركيين من أصل أفريقي، وتفشي الإيدز، والركود الاقتصادي. وعليه، فهل مازالت تعتقد أن 2016 كانت الأسوإ؟ الواقع أنه خلال هذه السنة غادرتنا بعض الأسماء الشهيرة والأيقونات الثقافية، غير أنه لا توجد حرب عالمية أو وباء غير قابل للعلاج يهدِّد ثلث سكان المعمورة. ثم إننا شهدنا انتخابات سلمية لم تشبها أي أعمال تزوير عموما. وهناك عملية سلمية لنقل السلطة إلى رئيس من حزب مختلف تجري الآن. كما أن البطالة انخفضت إلى 4.6 في المئة، والأجور آخذة في الارتفاع ببطء. ونحن نحقق نموا، وإنْ بشكل بطيء. جزء من التحفظ الجماعي الذي نشعر به يعود في الحقيقة إلى الخوف من المجهول – مما تخبئه 2017. فهل سيكون دونالد ترامب رجلا مجنونا ويُشعل حروبا ويُضعف المؤسسات الأميركية، ويعقد صفقات مع الرئيس الروسي على حساب الحلفاء؟ (ربما لن يكون ترامب سيئا مثلما نخشى و/أو أن الكونجرس سيكون أكثر حزما في كبحه مما يبدو الآن أنه سيفعل). وهل سيتم القضاء على تنظيم «داعش»، أم أن الحرب سيطول أمدها؟ ثم هل سيُكتب لحمام الدم السوري، الذي يُعتبر وصمة الرئيس أوباما الأخلاقية، أن ينتهي؟
وهل ستصل حكومات يمينية إلى السلطة في أوروبا وتعزز هيمنتها على المشهد السياسي هناك، ما سيُضعف نسيج الديمقراطية الغربية وتحالف أوروبا مع الولايات المتحدة؟ (ربما سيهدأ الأوروبيون ويدركون عواقب السقوط في السياسة القومية المتعصبة والعنصرية، ويقومون بتصحيح المسار).
لعلك تقول الآن: «الأمور، إذن، يمكن أن تكون أسوء بكثير؟». وهذا صحيح إلى حد ما، غير أنه يجدر بالأشخاص المصدومين والمستائين من انتخاب ترامب، وكذب روسيا، وافتقار الجمهوريين للشجاعة، والعنصرية الصريحة لأنصار ترامب (بعضهم، وليس كلهم بكل تأكيد)، واضطراب الديمقراطيين، أن يتذكروا أننا مازلنا نمسك بزمام السيطرة على قدَرنا. فنحن نملك الوسائل لممارسة التأثير في العالم. ثم إن الأميركيين يستطيعون الاحتجاج، والتنظيم، والتصويت، وتقديم العرائض، والمساهمة في القطاع الخاص، وتعليم مواطنينا الآخرين، والتطوع من أجل قضايا ومرشحين نؤمن بهم على المستويين المحلي والولائي. وخلاصة القول إن 2016 كانت من دون شك سنة صعبة، ولكنها لم تكن قطعاً الأسوأ في التاريخ، ولا حتى تاريخ الولايات المتحدة الحديث. وما لا شك فيه أننا نستطيع – أفرادا وجماعات – أن نسعى لنجعل من 2017 أقل ألماً قدر الإمكان.
جنيفر روبن*
*محللة سياسية أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»