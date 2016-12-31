الهند..تتفوق اقتصادياً

الهند تفوقت على المملكة المتحدة لأول مرة في 100 عام وأطاحت بها من مركز سادس أكبر اقتصاد في العالم قياساً على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا. وهذه النقلة المحورية ترمز للنمو الاقتصادي الهندي السريع في مقابل التباطؤ الاقتصادي البريطاني بعد الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. واقتصادياً، كان عام 2016 سعيد الطالع بالنسبة للهند لأنها في فبراير الماضي تجاوزت الصين لتصبح أسرع اقتصاديات العالم نمواً. وفي أكتوبر توقع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ الهند بهذا اللقب في المستقبل القريب. ويتوقع أن ينمو إنتاجها المحلي الإجمالي بنحو 7.6 في المئة في عام 2017.
وعلق «كيرين ريجيجو» وزير الدولة الهندي للشؤون الداخلية في الأيام القليلة الماضية قائلًا: «ربما يكون لدى الهند قاعدة سكانية كبيرة لكن هذه قفزة كبيرة». ويتوقع أن يحقق اقتصاد المملكة المتحدة التي كانت تستعمر الهند من قبل نمواً بنسبة 1.8 في المئة فحسب عام 2016 وبنسبة 1.1 في المئة في عام 2017. ومنذ أن وافقت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو الماضي وهو ما يستتبع الخروج من السوق الأوروبية المشتركة المربحة واجه الاقتصاد والعملة البريطانيين صعوبات. وذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الهند استفاد من انخفاض أسعار السلع الأولية على مستوى العالم من خلال مكاسب تجارية كبيرة وتضخم أقل من المتوقع.
ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه المنصب إلى تطبيق إصلاحات واسعة النطاق في الأسواق لحفز النمو الاقتصادي. ومع سرعة النمو الاقتصادي تزايدت الصعوبات. لكن صعوبات شديدة واجهت الإصلاحات التي طالت كل شي من إقامة نظام ضرائبي قومي موحد إلى تخفيف القيود على تسعير المخصبات الزراعية. وبعض الإصلاحات المثيرة للجدل لم تمض بسلاسة. ولنأخذ على سبيل المثال أحدث إصلاح في مجال العملة. ففي مسعى لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، أعلن مودي في نوفمبر الماضي إلغاء أوراق النقد من فئات 500 و1000 روبية التي تمثل 86 في المئة من النقد المتداول في الهند. لكنه كان إجراء متشددا لمشكلة صعبة في ثاني أكثر دول العالم سكانا.
روبي جرامر*
*مساعد مدير مبادرة الأمن عبر الأطلسي.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»