الهند..تتفوق اقتصادياً تاريخ النشر: السبت 31 ديسمبر 2016 الهند تفوقت على المملكة المتحدة لأول مرة في 100 عام وأطاحت بها من مركز سادس أكبر اقتصاد في العالم قياساً على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا وفرنسا. وهذه النقلة المحورية ترمز للنمو الاقتصادي الهندي السريع في مقابل التباطؤ الاقتصادي البريطاني بعد الموافقة على الخروج من الاتحاد الأوروبي. واقتصادياً، كان عام 2016 سعيد الطالع بالنسبة للهند لأنها في فبراير الماضي تجاوزت الصين لتصبح أسرع اقتصاديات العالم نمواً. وفي أكتوبر توقع صندوق النقد الدولي أن تحتفظ الهند بهذا اللقب في المستقبل القريب. ويتوقع أن ينمو إنتاجها المحلي الإجمالي بنحو 7.6 في المئة في عام 2017. ويسعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ توليه المنصب إلى تطبيق إصلاحات واسعة النطاق في الأسواق لحفز النمو الاقتصادي. ومع سرعة النمو الاقتصادي تزايدت الصعوبات. لكن صعوبات شديدة واجهت الإصلاحات التي طالت كل شي من إقامة نظام ضرائبي قومي موحد إلى تخفيف القيود على تسعير المخصبات الزراعية. وبعض الإصلاحات المثيرة للجدل لم تمض بسلاسة. ولنأخذ على سبيل المثال أحدث إصلاح في مجال العملة. ففي مسعى لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي، أعلن مودي في نوفمبر الماضي إلغاء أوراق النقد من فئات 500 و1000 روبية التي تمثل 86 في المئة من النقد المتداول في الهند. لكنه كان إجراء متشددا لمشكلة صعبة في ثاني أكثر دول العالم سكانا. روبي جرامر* *مساعد مدير مبادرة الأمن عبر الأطلسي. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»